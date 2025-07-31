Ayetel Kürsi Yazılı Tamamı Elde Kazıma Dantel Akik Taşı Masaüstü Obje

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|Stok Kodu:
|DUA791
|Metaryel:
|Boyut:
|15-20 cm
|Kullanılan TAŞ:
|Mavi Dantel Akik Taşı
|Ağırlık:
|75 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
|
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Ayetel Kürsi Yazılı
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
|
Kur’an-ı Kerim’in kalbi niteliğindeki Ayetel Kürsi, bu eşsiz objede sanatla maneviyatı buluşturuyor.
Tamamı elde kazıma yöntemiyle yazılmış olan bu özel eser, nadir bulunan dantel desenli doğal akik taşı üzerine işlenmiştir.
Masaüstünde sergilenmek üzere tasarlanan bu obje, hem estetik bir dekoratif parça, hem de koruyucu manevi bir hatırlatıcı niteliğindedir.
Ayetel Kürsi, Kur’an-ı Kerim’in en büyük ayetlerinden biridir.
Okunduğu mekânda manevi huzur ve koruma sağlar.
Nazar, kötü enerji ve vesveseye karşı güçlü bir kalkandır.
Ruhsal denge ve iç huzuru artırıcı etkileriyle bilinir.
Bu kutsal ayet, doğal dantel akik taşının eşsiz dokusu üzerine usta eller tarafından kazınarak işlenmiştir.
Her harf, her kıvrım saatler süren ince el işçiliğiyle şekillendirilmiştir.
Dantel desenli akik taşı, akik taşları arasında en zarif ve göz alıcı olan türlerdendir.
İç yapısındaki dalgalı damarlar, adeta bir dantel gibi ince bir desen oluşturur.
Bu obje yalnızca bir dini hatırlatıcı değil, aynı zamanda doğal taş sanatının bir örneğidir.
Yazı stili: Kufi veya Osmanlı hat sanatına uygun olarak elde işlenir
El kazıma yöntemiyle her harf ayrı ayrı işlenmiştir
Seri üretim değil; tekil ve sanatsal bir çalışma
Bu da her bir objeyi kendine özgü kılar ve onu koleksiyonluk değere ulaştırır.
Ev veya ofisinizde masaüstü, kitaplık, konsol üstü dekorasyonu
Manevi huzur arayanlar için koruyucu bir sembol
Özenli ve anlamlı bir hediye alternatifi
Taş türü: Doğal Dantel Akik
İşçilik: Tamamı elde kazıma – Ayetel Kürsi yazılı
Kullanım: Masaüstü obje – koleksiyonluk parça
Manevi değeri yüksek dekoratif objeler sevenlere
Yeni ev, ofis ya da dükkân açılışları için anlamlı bir armağan
Hat sanatı, doğal taş ya da Kur’an-ı Kerim ayetleri koleksiyonu yapanlara
Sevdiklerinizin evine huzur ve bereket getirmesi dileğiyle...
Ayetel Kürsi Yazılı Dantel Akik Taşı Obje, sadece bir taş değil;
ilahi kelamla işlenmiş bir sabır ve emek sanatıdır.
Yaşam alanlarınıza hem zarafet hem de koruyucu bir ruhani dokunuş katmak isteyenler için eşsiz bir tercih.