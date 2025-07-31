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Ayetel Kürsi Yazılı Tamamı Elde Kazıma Dantel Akik Taşı Masaüstü Obje

Ürün Kodu : DUA791
Öne Çıkan Bilgiler
Kur’an-ı Kerim’in kalbi niteliğindeki Ayetel Kürsi, bu eşsiz objede sanatla maneviyatı buluşturuyor.
Tamamı elde kazıma yöntemiyle yazılmış olan bu özel eser, nadir bulunan dantel desenli doğal akik taşı üzerine işlenmiştir.
Hediyesi :
6.058,00 TL
Havale Fiyatı : 5.755,10 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: DUA791
Metaryel:
Boyut: 15-20 cm
Kullanılan TAŞ: Mavi Dantel Akik Taşı
Ağırlık: 75 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: Ayetel Kürsi Yazılı
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Ayetel Kürsi Yazılı Tamamı Elde Kazıma Sanatıyla Hazırlanmış Dantel Akik Taşı Masaüstü Obje

Kur’an-ı Kerim’in kalbi niteliğindeki Ayetel Kürsi, bu eşsiz objede sanatla maneviyatı buluşturuyor.
Tamamı elde kazıma yöntemiyle yazılmış olan bu özel eser, nadir bulunan dantel desenli doğal akik taşı üzerine işlenmiştir.
Masaüstünde sergilenmek üzere tasarlanan bu obje, hem estetik bir dekoratif parça, hem de koruyucu manevi bir hatırlatıcı niteliğindedir.

🕋 Ayetel Kürsi’nin Faziletiyle Buluşan Doğal Taş Estetiği

  • Ayetel Kürsi, Kur’an-ı Kerim’in en büyük ayetlerinden biridir.

  • Okunduğu mekânda manevi huzur ve koruma sağlar.

  • Nazar, kötü enerji ve vesveseye karşı güçlü bir kalkandır.

  • Ruhsal denge ve iç huzuru artırıcı etkileriyle bilinir.

Bu kutsal ayet, doğal dantel akik taşının eşsiz dokusu üzerine usta eller tarafından kazınarak işlenmiştir.
Her harf, her kıvrım saatler süren ince el işçiliğiyle şekillendirilmiştir.

🔴 Dantel Akik Taşı: Nadirlik ve Şıklığın Sembolü

Dantel desenli akik taşı, akik taşları arasında en zarif ve göz alıcı olan türlerdendir.
İç yapısındaki dalgalı damarlar, adeta bir dantel gibi ince bir desen oluşturur.
Bu obje yalnızca bir dini hatırlatıcı değil, aynı zamanda doğal taş sanatının bir örneğidir.

✍️ Tamamen El Kazıması – Her Biri Tek ve Eşsiz

  • Yazı stili: Kufi veya Osmanlı hat sanatına uygun olarak elde işlenir

  • El kazıma yöntemiyle her harf ayrı ayrı işlenmiştir

  • Seri üretim değil; tekil ve sanatsal bir çalışma

Bu da her bir objeyi kendine özgü kılar ve onu koleksiyonluk değere ulaştırır.

🖼️ Kullanım Alanları ve Anlamı:

  • Ev veya ofisinizde masaüstü, kitaplık, konsol üstü dekorasyonu

  • Manevi huzur arayanlar için koruyucu bir sembol

  • Özenli ve anlamlı bir hediye alternatifi

📐 Ürün Özellikleri:

  • Taş türü: Doğal Dantel Akik

  • İşçilik: Tamamı elde kazıma – Ayetel Kürsi yazılı

  • Kullanım: Masaüstü obje – koleksiyonluk parça

🎁 Kime Hediye Edilir?

  • Manevi değeri yüksek dekoratif objeler sevenlere

  • Yeni ev, ofis ya da dükkân açılışları için anlamlı bir armağan

  • Hat sanatı, doğal taş ya da Kur’an-ı Kerim ayetleri koleksiyonu yapanlara

  • Sevdiklerinizin evine huzur ve bereket getirmesi dileğiyle...

Sanat, Sabır ve Ayetin Işığında Oluşan Manevi Bir Eser

Ayetel Kürsi Yazılı Dantel Akik Taşı Obje, sadece bir taş değil;
ilahi kelamla işlenmiş bir sabır ve emek sanatıdır.
Yaşam alanlarınıza hem zarafet hem de koruyucu bir ruhani dokunuş katmak isteyenler için eşsiz bir tercih.

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