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El Yazması Nazar Ayeti Yazılı Orijinal Sedef Kabuk

Ürün Kodu : DUA800
Öne Çıkan Bilgiler
El yazması nazar ayeti işli orijinal sedef kabuk; koruma ve huzur niyeti taşıyan, üzerine istediğiniz duanın yazdırılabildiği özel bir el işçiliği üründür.
Hediyesi :
4.356,00 TL
Havale Fiyatı : 4.138,20 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: DUA800
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 15 cm
Kullanılan TAŞ: Sedef
Ağırlık: 19 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  Nazar Ayeti
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
     
 

El Yazması Nazar Ayeti Yazılı Orijinal Sedef Kabuk, doğal sedefin ışığı yansıtan eşsiz yapısıyla birlikte manevi koruma niyetiyle hazırlanan özel bir çalışmadır. Sedef, yüzyıllardır hem ruhu ferahlatan hem de enerjiyi temizleyen bir doğal materyal olarak kabul edilir. Üzerine el işçiliğiyle işlenen nazar ayeti ise kişiyi kötü niyetli bakışlardan, negatif enerjiden ve görünmeyen zararlardan korumayı amaçlayan güçlü bir manevi niyet taşır.

Bu özel sedef kabuğa, nazar ayeti dışında dilediğiniz dua, esma veya kişiye özel bir yazı özenle işlenebilir. Hem ev, ofis ve özel alanlar için manevi bir obje hem de sevdiklere verilmek üzere anlamlı bir hediye niteliği taşır.

🌙 Sedefin Manevi ve Enerjik Faydaları

Sedef, doğal olarak denizden gelen bir enerjiye sahiptir. Temiz, dingin ve ferah bir frekans taşıdığına inanılır.

Bilinen faydaları:

  • Negatif enerjiyi yumuşatarak ortamda huzur ve sakinlik oluşturur.

  • Kişinin ruhsal dalgalanmalarını dengelediği söylenir.

  • Kalbi ferahlatır, stres ve gerginliği azaltır.

  • Bereket, huzur ve pozitif enerji çektiğine inanılır.

  • Koruyucu bir aura oluşturduğu düşünülür.

Doğal yapısı sayesinde hem enerjik hem estetik olarak güçlü bir obje ortaya çıkar.

Nazar Ayetinin Manevi Fazileti

Nazar ayeti; kötü bakışlardan, kem gözden ve görünmeyen zararlardan korunmak için en çok okunan ve en çok kullanılan ayetlerden biridir. Manevi gelenekte güçlü bir koruma perdesi oluşturduğuna inanılır.

Faziletleri:

  • Nazar ve kötü enerjiden korunma niyeti taşır.

  • Kişinin işlerinde, evinde ve günlük hayatında huzur ve güven sağlar.

  • Kalpteki sıkıntıyı hafifletir, zihne ferahlık verir.

  • Manevi bir kalkan etkisi oluşturur.

  • Rızık, bereket ve düzenin artmasına vesile olduğu rivayet edilir.

Sedef kabuğa işlenmiş nazar ayeti, hem enerjik hem manevi koruma anlamında güçlü bir birliktelik oluşturur.

🎁 Bu Ürün Kimler İçin Uygun?

  • Nazar ve kötü enerjeye karşı manevi korunma arayanlar

  • Ev veya ofis için anlamlı bir manevi obje isteyenler

  • Kişiye özel dua yazdırmak isteyenler

  • Sedefin estetik ve ruhsal enerjisini sevenler

  • Anlamlı hediye arayanlar

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