Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

El Yazması Nazar Ayeti Yazılı Orijinal Sedef Kabuk, doğal sedefin ışığı yansıtan eşsiz yapısıyla birlikte manevi koruma niyetiyle hazırlanan özel bir çalışmadır. Sedef, yüzyıllardır hem ruhu ferahlatan hem de enerjiyi temizleyen bir doğal materyal olarak kabul edilir. Üzerine el işçiliğiyle işlenen nazar ayeti ise kişiyi kötü niyetli bakışlardan, negatif enerjiden ve görünmeyen zararlardan korumayı amaçlayan güçlü bir manevi niyet taşır.

Bu özel sedef kabuğa, nazar ayeti dışında dilediğiniz dua, esma veya kişiye özel bir yazı özenle işlenebilir. Hem ev, ofis ve özel alanlar için manevi bir obje hem de sevdiklere verilmek üzere anlamlı bir hediye niteliği taşır.

🌙 Sedefin Manevi ve Enerjik Faydaları

Sedef, doğal olarak denizden gelen bir enerjiye sahiptir. Temiz, dingin ve ferah bir frekans taşıdığına inanılır.

Bilinen faydaları:

Negatif enerjiyi yumuşatarak ortamda huzur ve sakinlik oluşturur.

Kişinin ruhsal dalgalanmalarını dengelediği söylenir.

Kalbi ferahlatır, stres ve gerginliği azaltır.

Bereket, huzur ve pozitif enerji çektiğine inanılır.

Koruyucu bir aura oluşturduğu düşünülür.

Doğal yapısı sayesinde hem enerjik hem estetik olarak güçlü bir obje ortaya çıkar.

✨ Nazar Ayetinin Manevi Fazileti

Nazar ayeti; kötü bakışlardan, kem gözden ve görünmeyen zararlardan korunmak için en çok okunan ve en çok kullanılan ayetlerden biridir. Manevi gelenekte güçlü bir koruma perdesi oluşturduğuna inanılır.

Faziletleri:

Nazar ve kötü enerjiden korunma niyeti taşır.

Kişinin işlerinde, evinde ve günlük hayatında huzur ve güven sağlar.

Kalpteki sıkıntıyı hafifletir, zihne ferahlık verir.

Manevi bir kalkan etkisi oluşturur.

Rızık, bereket ve düzenin artmasına vesile olduğu rivayet edilir.

Sedef kabuğa işlenmiş nazar ayeti, hem enerjik hem manevi koruma anlamında güçlü bir birliktelik oluşturur.

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