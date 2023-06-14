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|Stok Kodu:
|DUA692
|Metaryel:
|Boyut:
|15*20 cm
|Kullanılan TAŞ:
|Dantel Akik Taşı
|Ağırlık:
|42 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Esmaül Hüsna
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur. Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
Esmaül Hüsna Nedir?
Esma’ül Hüsna Arapça bir tamlama olup tam karşılığı Güzel İsimlerdir. Bu tamlamada bahsedilen ise Allah’ın 99 ismi şerifidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri tekrarlayanlara bazı ilimler ve şifaların olduğu da biliniyor.
İnsanlar neden Allah’ı zikretmelidir?
Kâinatın Yaratıcısı olan Allah, sadece insanları ve cinleri kendisine iman etsinler ve istikamet üzere yaşasınlar diye yarattığını belirterek bunun dışında yarattığı her varlığı tek görevi Allah’a kulluk olan insanlara hizmet etsinler diye yaratmıştır. Biz insanlar hayvanların ve nebatatın hep aynı sürede hiç aksatmadan kendilerine verilen görevleri yaptığına şahit oluruz. Misalle izah etmek gerekirse bir arının ‘’ben bal yapmak istemiyorum’’, ya da bir ineğin ‘’bugün süt vermeyeceğim’’ deme lüksü yoktur. Çünkü onlar Rabbin isteği ile ve tükenmeyen hazineleri sayesinde görevlerini hiç aksatmadan biz insanlığa ballarını ve sütlerini yedirip içirmeye devam ederler. Yine bunun gibi yaratılan pek çok hayvan da vardır ki bizler yaratılışının gayesini bilmeden gereksiz olduğunu düşünürüz. Hâlbuki durum böyle değildir. Allah o hayvanları da kâinatın hizmeti için yaratmıştır ve araştırmalar sonucu fark edildiği gibi yılanın varlığının dahi ozon açısından yine insana fayda sağlayan bir yönü vardır.
Görüldüğü gibi kâinatta her şey insanın emrine yaratılmış ve biz insanlar da Allah’ı çokça zikretmek ve ibadet etmek ile mükellef kılınmışsak yapılması gereken şey, Allah’ın isimlerine ve bir ayette de ifade edildiği gibi Allah’ın ipine sıkı sıkıya bağlanmak olmalıdır.
Nasıl bir insana seslenmeden kendisinin size cevap vermesini bekleyemezsiniz, Hak katında da değeriniz, Allah’a ne kadar seslendiğiniz ya da ne kadar içten seslendiğiniz ile doğru orantılı olacaktır. Bu açıdan hadiseleri değerlendirdiğimizde yukarıda da bahsettiğimiz gibi Yaratıcı’nın 99 isminin her biri farklı isteklerimizi gidermek için muktedir ve belirlenen ölçülerde tekrarlandığında istenilen amaçlara ulaşmada hem maddi hem manevi rehberdir.
Bu yazımızda da sizlere detaylı olarak Allah’ın mübarek 99 ismini, bu ismi şeriflerin anlamlarını ve günlük olarak hangi sayılarda zikredildiği takdirde maddi manevi hastalıklara yine Allah’ın izniyle şifa olacağını anlatmaya çalışacağız.
Bismillahirrahmanirrahim;
ALLAH: Tüm isimleri bünyesinde barındıran ve başka hiçbir varlığa verilmesinin mümkün olmadığı isimdir.)
ER RAHMAN: Bütün yaratılmışlar için hayır ve merhameti tercih eden
ER- RAHİM: Büyük nimetler veren ve merhametli
EL-MELİK: Bütün kâinatın sahibi ve hükümdarı
EL-KUDDÜS: gafletten ve hatadan arınmış ve tertemiz
ES-SELAM: Cennetteki kullarına selam eden ve selamete çıkaran
EL-MÜ’MİN: Gönüllerde iman etme isteği uyandıran, sığınanları koruma altına alıp ferahlatan
EL- MÜHEYMİN: Koruyan ve gözeten anlamlarına gelir
EL- AZİZ: Mağlup edilmesine imkân olmayan Galip
EL- CEBBAR: Dilediğini zorla yaptıran ve tüm eksikleri tamamlayan
EL- MÜTEKEBBİR: Her hadisede büyüklüğünü gösteren
EL- HALIK: Bütün varlığı yoktan var eden şekillendiren, halkeden anlamlarına gelir
EL- BARİ: Her şeyi birbirine uygun yaratan
EL-MUSAVVİR: Her şeye bir biçim ve özellik veren
EL- GAFFAR: Marifeti çok olan
EL- KAHHAR: Her istediğini istediği anda yapmaya muktedir olan
EL-VEHHAB: Nimeti sonsuz olan
ER-REZZAK: Yaratılmışlara pek çok faydalanılacak şey ihsan eden
EL- FETTAH: Zorlukları kolaylaştıran anlamına gelir
EL- ALİM: Her şeyi çok iyi bilen
EL-KABID: Kabıd sıkan bunaltan ve daraltan
EL-BASIT: Açan genişleten
EL-HAFIZ: Yukarıdan aşağı indiren ve alçaltan
ER-RAFİ: Yukarı kaldıran ve yükselten
EL-MUİZ: İzzet veren ve ağırlayan
EL MUZİLL: Zelil eden alçaltan
ES-SEMİ: Her şeyi en iyi şekilde işiten
EL-BASİR: Her şeyi en iyi şekilde gören
EL-HAKEM: Hükmeden hakkı yerine getiren
EL- ADL: Çok adaletli
EL-LATİF: Bütün işlerin tüm inceliklerini bilen, tüm kullarına iyilik ulaştıran
EL-HABİR: Herşeyin iç yüzünden tüm detayları ile haberdar olan
EL-HALİM: Yumuşak huylu anlamına gelen Halim, suçlulara hemen ceza vermeyen
EL-AZİM: Azameti pek büyük
EL-GAFUR: Affı ve bağışlaması çok
EŞ-ŞEKUR: Kendi rızası gözetilerek yapılan işlere fazlasıyla muamelede bulunan
EL-ALİYY: Çok yüce çok yüksek
EL-KEBİR: Çok büyük en büyük
EL-HAFİYZU: Herşeyi Belli bir vakte kadar bela, musibet ve afetlerden koruyan
EL MUKİT: Her yaratılmışların gıdasını ve azığını veren
EL HASİB: Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiğini detaylı olarak bilen
EL CELİL: Ululuk ve Celal sahibi
EL KERİM: Lütfü ve keremi çok geniş olan
ER-RAKİB: Bütün işleri murakabe eden ve tüm varlığı gözeten
EL MUCİB: Kendisine dua edenlere icabet eden ve isteklerini geri çevirmeyen
EL- VASİU: İlmi, affı ve rahmeti geniş
EL HÂKİM: Bütün işlerinde hikmet bulunan
EL- VEDUD: Kullarını çok seven ve sevilmeye gerçekten layık olan
EL MECİD: Şanı yüksek ve büyük olan
EL-BAIS: Ölüleri dirilterek kabirlerinden çıkaran
EŞ-ŞEHİD: Her yerde ve her zaman hazır ve nazır olan
EL-HAKK: Varlığı hiç değişmeden duran
EL-VEKİL: Kendisine tevekkül edilen işleri en iyi şekilde yerine getiren
EL KAVİYY: Çok güçlü, pek güçlü
EL- METİN: Çok sağlam ve netameli olan
EL- VELİYY: Sevdiği kullarının dostu olan
EL- HAMİD: Bütün varlığın kendi diliyle övdüğü ve ancak kendisine hamd edilen
EL-MUHSİ: Sonsuz da olsa tek tek her şeyin sayısını bilen
EL-MÜBDİU: Bütün varlıkları örneksiz olarak en baştan yaratan
EL-MUİD: Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratabilen
EL-MUHYİ: Can bağışlayan hayat ve sağlık veren
EL-MUMİT: Canlı bir varlığın ölümünü de yaratan
EL-HAYY: Diri her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen
EL-KAYYUM: Gökleri, yer ve her şeyi tutan
EL-VACİD: İstediğini istediği anda bulan
EL MACİD: Kerem ve iyilikleri pek çok olan şanı ve keremi büyük olan
EL- VAHİD: Asla ortağı ve benzeri olmayan
ES-SAMED: İhtiyaçları ve sıkıntıları giden tek yer
EL-KADİR: Her istediğini istediği şekilde yapmaya gücü yeten ve güç yetiren
EL-MUKTEDİR: Kuvvet sahipleri üzerinde istedikleri şekilde tasarrufta bulunan
EL-MUKADDİM: istediğini öne alan ve ileri geçiren
EL-MUAHHİR: İstediğini geride bırakan
EL-EVVEL: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan
EL-AHİR: Son anlamına gelen
EZ-ZAHİR: Aşikâr ve yaratılan her şeyde görünen
EL-MÜTEALİ: Eksikliklerden münezzeh yani uzak olan manasına gelen
EL-BATIN: Her şeyden gizli
EL-VALİ: Her an olup biten her şeyi ve kâinatı yöneten, idare eden
EL-BERR: Yarattıklarına gereken şekilde nimetleri bahşeden
ET-TEVVAB: Günahları bağışlayan ve tevbeleri kabul eden
EL MÜNTEKİM: Suçlu olanları adaleti ile hak ettikleri cezaya çarptıran
EL-AFÜVV: Çok affeden
ER-RAUF: Çok lutfeden ve çok esirgeyen
MALİKÜL-MÜLK: Mülkün ebedi sahibi olan
ZÜLCELALİ VEL İKRAM: Hem kerem hem de büyüklük sahibi olan
EL-MUKSİT: Bütün işlerini birbirine denk ve yerli yerinde yapan
EL-CAMİ: İstediğini istediği zaman ve istediği şekilde toplayan
EL GANİYY: Çok zengin anlamına gelen
EL MUĞNİ: Dilediğini zengin kılan
EL- MANİ: Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen
ED-DARR: Elem ve zarar veren şeyleri de yaratan
EN-NAFİ: Faydalı şeyleri de yaratan
EN-NUR: Aydınlatan ve yol gösteren
EL-HADİ: Hidayet veren ve kullarını muradına erdiren
EL-BEDİ: Hayret veren şekilde tüm alemleri yoktan var eden
EL-BAKİ: Varlığının sonu olmayan
EL VARİS: Her şeyin asıl sahibi olan
ER-RAŞİD: Bütün işleri dosdoğru bir nizam ve hikmet ile sonucuna ulaştıran
ES-SABUR: Çok sabırlı
Dantel Akik Taşı
Dantel akik taşı, doğal bir kalsedon çeşididir ve genellikle beyaz veya bej renklidir. Bu taşın adı, üzerindeki desenlerin danteli andıran görünümünden gelmektedir. Dantel akik taşı, dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunabilir ve takı yapımında sıklıkla kullanılmaktadır.
Dantel akik taşının oluşumu, volkanik kayaların içinde yer alan gaz kabarcıklarının zamanla minerallerle doldurulmasıyla gerçekleşir. Bu mineraller arasında kuvars, kalcedon, agat ve kalsedon gibi silika bazlı bileşikler bulunur. Bu süreç, yüzbinlerce yıl sürebilir ve sonunda dantel akik taşının karakteristik desenleri oluşur.
Dantel akik taşının birçok faydası ve özelliği vardır. İşte bazıları:
Estetik Değer: Dantel akik taşı, eşsiz ve göz alıcı desenleriyle dikkat çeken bir taştır. Takı yapımında sıklıkla kullanılır ve kolye, bilezik, yüzük gibi çeşitli takılarla süslenir. Bu taş, özellikle zarif ve şık görünümlü takılarda kullanılarak estetik değer katmaktadır.
Ruhsal Dengenin Desteklenmesi: Dantel akik taşı, iç huzur ve ruhsal dengeyi desteklemesiyle bilinir. Taşın enerjisi, sakinlik ve rahatlama hissi yaratır. Stresi azaltmaya ve zihni sakinleştirmeye yardımcı olabilir.
İletişim Yeteneklerini Güçlendirme: Dantel akik taşı, iletişim yeteneklerini güçlendirdiğine inanılır. İfade edilemeyen duyguların ifadesine yardımcı olabilir ve açık, anlaşılır bir iletişimi teşvik edebilir.
Koruyucu Enerji: Dantel akik taşı, koruyucu bir enerjiye sahip olduğuna inanılır. Negatif enerjileri emer ve pozitif enerjileri çeker. Taşıyan kişinin enerji alanını dengeler ve olumsuz etkilere karşı koruma sağlar.
Zihinsel Konsantrasyonu Artırma: Dantel akik taşı, zihinsel netlik ve konsantrasyonu artırmaya yardımcı olabilir. Düşünce süreçlerini düzenler ve odaklanmayı kolaylaştırır.