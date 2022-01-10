Stok Kodu: DUA394 Metaryel: Boyut: 15-20 cm Kullanılan TAŞ: Mavi Dantel Akik Ağırlık: 55 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Kişiye Özel İsim Ünvan Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Kişiye Özel Hediye

Kişiye Özel Hediye seçenekleri son dönemlerde hediye seçenekleri arasında kadın ve erkeklerin ilgisini çeken modeller haline gelmiştir. Sevdiklerinize özel hale getirerek benzersiz ürünler ortaya koyabileceğiniz hediye fikirleri arıyorsanız bu adreste istediğiniz tüm seçenekleri en üst kalitede ve aynı zamanda olağan üstü fikirler ile bulabilmeniz mümkündür.

Hediyeler, sevdiklerinizi mutlu etmenizin en güzel ve en özel yolların başında gelir. Bir de bu hediyeleri çeşitlendirerek sadece sevdiklerinize özel hale getirdiğinizde bu hediyelerin anlamı ve özelliği iki kat daha artacaktır. Sizler de bu kategoriye hemen göz atarak sevdiklerinize tamamen özel ve anlamlı hediye tercihleri yapabilirsiniz.

Kişiye Özel Hediye Modelleri

Hediyelik eşyalar içerisinde kişiye özel hediye seçenekleri, diğer kategoriler arasında farklı bir yere sahiptir. Çünkü bu kategori içerisinde yer alan modelleri, hediyeyi alacağınız kişiye göre özel olarak tasarlayarak sevdiklerinizin ilgi odağı olacak modeller ortaya çıkarabilirsiniz. Bu doğrultuda modeller arasında boş esans şişesi, taş plaka kesim, masa üstü tablo, gümüş isimlik, gümüş kutu, nargile sipsisi modelleri, gibi birçok özel tasarım yer alıyor.

Kişiselleştirmek yerine sadece klasik kişiye özel hediye modelleri arasından tercih yapmak istiyorsanız o halde baston modellerine, farklı boylardaki ahşap kutu modellerine yönelebilirsiniz. Ancak bu modelleri de isteğiniz doğrultusunda sevdikleriniz için özelleştirerek daha anlamlı hale getirebilirsiniz.

Küçük Dokunuşlar İle Kişiye Özel Hediye Seçenekleri

Sadece sevdiğiniz ve sizin için değerli olan kişilere özel olarak hediye tercihi yapmak istiyorsanız ufak dokunuşlar ile farklı modelleri sadece sevdiklerinize özel modeller haline getirebilirsiniz. Kategorimiz içerisinde boş esans şişesi, boş farklı boyutlarda ahşap kutu modelleri yer almaktadır. Boş esans şişeler içerisine sevdiğiniz için en özel kokuları doldurabilirsiniz.

Eşsiz güzle kokular doldurabileceğiniz şişelerin yanı sıra sevdikleriniz için hazırladığınız özel hediyelerinizi onlara ahşap kişiye özel hediye kutuları içerisine koyarak verebilirsiniz. Klasik paketleme yöntemi ya da klasik hediye kutularının yanı sıra bu modeller, sizin ve sevdikleriniz için unutulmaz anların mimarı olacaktır. Hemen kategorimizi inceleyerek en özel parçalara göz atarak sevdikleriniz için birleştirebilirsiniz.