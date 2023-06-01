Stok Kodu: DUA676 Metaryel: Boyut: 15*20 cm Kullanılan TAŞ: Mavi Dantel Akik Taşı Ağırlık: 42 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Koruma, Rızık, Bereket, Şifa ayetleri Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Bereket Duası



Bereket duası, kişinin hayatında bereketin artmasını ve rızkının genişlemesini dilediği bir duadır. İslam dininde oldukça önemli bir yere sahip olan bereket duasının pek çok fazileti vardır. İşte bereket duasının bazı faziletleri:



Rızık genişlemesi: Bereket duası, kişinin rızkının genişlemesine vesile olabilir. Allah'ın rızık veren gücünün artması için yapılan dua, kişinin geçim sıkıntısından kurtulmasına yardımcı olabilir.



Hayırlı kazanç: Bereket duasıyla birlikte yapılan işlerin daha hayırlı sonuçlar vermesi muhtemeldir. Kişinin kazancı da bereketli olabilir.



Huzur ve mutluluk: Bereket duası, kişinin hayatında huzur ve mutluluk hissi oluşmasına yardımcı olabilir. Dua etmek, kişinin ruhunu besler ve huzur verir.



Dua etmenin önemi: Bereket duası yapmak, Allah'a yakınlaşmayı sağlar ve dua etmenin önemini hatırlatır. Dua, Allah'ın bizimle ilgilenip bize yardım ettiğini anlamamızı sağlar.



Şükür duygusunun artması: Bereket duası yapmak, kişinin sahip olduğu nimetlerin farkına varmasını sağlar ve şükür duygusunun artmasına yardımcı olur.,





Korunma Duası



Müslümanın hayatında kötülük ve bela meydana gelebilir. Bu durumda rabbimize nasıl dua etmemiz gerektiğini Peygamberimiz ümmetine öğretmiştir. Sıkıntı anında okunacak dua hem “Allah-u Teala’ya sığınıldığı için ecir kazandırır, hem de Allah’ın izni ile beladan kurtulmayı sağlar. Bela ve kötülükler her zaman için karşımıza çıkabilir. Maddi kötülüklerin yanı sıra şeytan cinleri ve şeytanlar da bize kötülük yapabilir. Bir insan kendini rahat hissetmiyorsa bir sebebi vardır. Bu sebepler pek çok olabilmektedir. Yine de bu sıkıntıdan kurtulmak için korunmak gereklidir. Bu yüzden de korunmayı kolaylaştıran bazı dualar okunabilir.

Dünyada her türlü şer ve bela insanoğlu için vardır. Allah'ın büyüklüğüne sığınarak yapılacak korunma duaları insanın musibetlerden, kötülüklerden korunmasına yardımcı olur. Allah, her daim kulunun kendisine dua etmesini ve el açmasını istemiştir.Kötülüklerden korunma duası, beladan, musibetten Allah'a sığınmak anlamındadır. Duanın yapılmasının nedeni, her türlü şer ve beladan korunmaktır.

Bereket Duası





Müslüman kişiler tarafından sıklıkla okunan rızık ve bereket duası, iş yeri ve eve bolluk bereket getirmesi için okunuyor. Para duası ve hayırlı kazanç duası olarak da bilinen bu dua, berekete kavuşmak isteyen kişilerin sıklıkla başvurduğu dualardan birisi. Birçok İslam alimi, bereket duasının çok sayıda fazilete sahip olduğunu belirtiyor.

1-Duayı sıklıkla okursanız bol rızık; evinize asarsanız bolluk, helal besinler; iş yerinize asarsanız helal ve bol kazançlar, bereketli müşteriler kazanırsınız.

2-Bol rızık ve helal kazancın yanında belayı da defeder.

3-Sürekli okursanız, maneviyatınız da yükselir, imanınız güçlenir.

4-Duada, imanın şartları olan peygamberler, melekler ve kitaplar da geçtiği için imanınızı tazelemiş olursunuz.

5-Dua içinde bol bol Allah’ın isimlerini zikrettiğiniz için kalbiniz imanla dolacak ve bolca sevap alacaksınız.

6-Dua etmek de bir yerde ibadet sayıldığı için bolca ettiğiniz dua için ibadet sevabı da almış oluyorsunuz.

7-Dua içinde dört büyük meleğin adı da geçtiği için (Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil) melekler duanızı duydukları anda sizin için dua edeceklerdir. Böylece meleklerin de dualarını almış oluyorsunuz.





Şifa Ayetleri



Sağlık, her şeyin başında gelir. Olası sağlık problemlerinde, doktora başvurulduktan sonra Yüce Allah’a sığınılır. Bir an önce derman bulmak için Kur’an-ı Kerim’de yer alan şifa duası ve hastalıktan kurtulma ayetleri ile Allah’a dua edilir. Bilindiği gibi, Kur’an-ı Kerim’de hastaya okunabilecek pek çok şifa ayetleri ve şifa duası bulunmaktadır. Bunlar, ağır hastaya okunabileceği gibi ameliyattan çıkan hastalara da okunur. Peygamber Efendimizin okuduğu şifa duası da hadis kaynaklarında önemli bir yet tutar. Sağlığa kavuşmak için tıbbi olarak bütün tedavileri gerçekleştirdikten sonra bunu manevi olarak desteklemek önemlidir. Dua, maneviyatı güçlendirme konusunda insanın en büyük yardımcısıdır. Kur'an-ı Kerim'de şifa ve sağlık konulu ayetler yer almaktadır.



Şifa için okunan bazı ayetler şunlardır:



Tevbe Sûresi, 14. Ayet

Yunus Sûresi, 57. Ayet

Nahl Sûresi, 69. Ayet

İsrâ Sûresi, 82. Ayet

Şuarâ Sûresi, 80. Ayet

Fussilet Sûresi, 44. Ayet





Dantel Akik Taşı Nedir? Faydaları Nelerdir?



Dantel akik taşı, doğal bir taş türüdür ve mineralojik olarak kalsedon ailesine aittir. Bu taşın kendine has özellikleri ve rengi vardır. Genellikle beyaz, pembe, gri ve mavi renklerde bulunabilir. Adını, taşın desenlerinin dantel gibi görünmesinden almıştır.



Dantel akik taşı, birçok kültürde çeşitli manevi anlamlar ve sembolizmle ilişkilendirilmiştir. Bu taş, birçok farklı amaç için kullanılmıştır ve bazı insanlar tarafından taşınmanın kişisel faydaları olduğuna inanılır.





İşte dantel akik taşının faydaları:



Yaratıcılığı arttırabilir: Dantel akik taşı, yaratıcılığı arttırdığı düşünülen bir taştır. Bu nedenle, sanatsal faaliyetlerde veya diğer yaratıcı projelerde kullanılabilir.



Zihni sakinleştirebilir: Dantel akik taşı, zihni sakinleştirdiği ve stresi azalttığı düşünülür. Bu nedenle, meditasyon sırasında veya stresli zamanlarda kullanılabilir.



Cesareti arttırabilir: Dantel akik taşı, cesareti arttırdığı düşünülen bir taştır. Bu nedenle, cesur kararlar almanız gereken zamanlarda kullanabilirsiniz.



İletişimi güçlendirebilir: Dantel akik taşı, iletişimi güçlendirdiği düşünülen bir taştır. Bu nedenle, sosyal durumlarda veya iş yerinde kullanılabilir.



Zihinsel netliği arttırabilir: Dantel akik taşı, zihinsel netliği arttırdığı düşünülen bir taştır. Bu nedenle, odaklanmanız gereken zamanlarda veya öğrenme süreçlerinde kullanılabilir.



Koruyucu özellikleri vardır: Dantel akik taşı, kötü enerjilerden koruyucu özelliklere sahip olduğu düşünülen bir taştır. Bu nedenle, kötü niyetli insanlar veya enerjilerden korunmak için kullanılabilir.





Dantel akik taşı, bu faydaların yanı sıra güzel bir görünüme sahiptir ve takı yapımında da kullanılır.