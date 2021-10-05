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925 ayar gümüşten imal edilen gurmet zincir bileklikler erkeklerin yeni gözdesi olmuştur. Sade ve klasik olan bu bileklikler oldukça şık olduğu için ilgi görmektedir. En ağır gurmet zincir bileklikler Osmanlıpazar'da sizleri bekliyor...