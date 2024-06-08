 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Fatih Sultan Mehmet'in Tuğrası İmzası Lapis Lazuli Bileklik

Ürün Kodu : DUA725
Öne Çıkan Bilgiler
Fatih Sultan Mehmet’in tuğrası, onun dönemi boyunca çeşitli fermanlarda, beratlarda, diplomatik belgelerde ve diğer resmi yazışmalarda kullanılmıştır. Bu tuğra, sadece padişahın imzası olarak değil, aynı zamanda devletin ve hanedanın gücünün ve egemenliğinin bir simgesi olarak da kabul edilirdi.
Hediyesi :
5.463,00 TL
Havale Fiyatı : 5.189,85 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)

Stok Kodu:DUA725
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:15*20 mm
Kullanılan TAŞ:Lapis Lazuli 
Ağırlık:21 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Lapis Lazuli Taşı

Lapis Lazuli Taşı, kategorimiz içerisinden alabileceğiniz hem şık hem de sağlıklı olan doğal taşlardan bir tanesidir. Saymakla bitmeyen faydaları ve şık görünümü ile dikkat çeken bu doğal taş, farklı takı ve aksesuarların tasarımında sık sık kullanılan bir üründür. “Mavi Taş” olarak ifade edilmekle birlikte aynı zamanda gök taşı ya da gece taşı olarak da bilinir.

Göz alıcı rengi ve güçlü etkisi ile kadın ve erkekler tarafından sevilen bir taş olan lapis lazuli taşı, mineral bakımından son derece zengin olmakla birlikte aynı zamanda bir kaya taşıdır. Doğada mavi ve tonları ile sık sık bulunsa da aynı zamanda nadiren sarı ve beyaz tonlarında da görülmesi mümkündür.

Lapis Lazuli Taşı Faydaları

 Şık görünümü ve göz alıcı renkleri ile göze çarpan lapis lazuli taşı, aynı zamanda insan vücuduna ve psikolojine sağladığı faydalarla da dikkat çeken bir taştır. Tansiyon ve tiroid bezlerine iyi gelirken aynı zamanda kemik ağrılarını gidererek kemikleri güçlendirir. Çocuklarda solunum bozukluğu ve korkularının giderilmesinde de etkili olduğu bilinir.

Bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda depresyona olumlu etki sağlar ve ilham verici bir taş olarak yaratıcılığınızı büyük oranda arttırır. Eğer konsantrasyon sorunu yaşıyorsanız bu taş ile odaklanma ve konsantrasyon sorunlarınıza kesin çözüm bulabilirsiniz. Yüzük, küpe ve kolye gibi tasarımlarda kullanılan bu taş ile tamamen doğal olarak üretilmiş tüm tasarımlara kategorimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Fatih Sultan Mehmet’in tuğrası, Osmanlı İmparatorluğu’nun 7. padişahı ve İstanbul’un fatihi olan Fatih Sultan Mehmet’e ait olan karakteristik bir imzadır. Osmanlı padişahlarının her birinin kendine has bir tuğrası vardır ve bu tuğra, padişahın resmi belgelerde ve yazışmalarda kullandığı, onun kimliğini ve otoritesini simgeleyen bir imza niteliğindedir.

Fatih Sultan Mehmet'in Tuğrası

Fatih Sultan Mehmet’in tuğrası, klasik Osmanlı tuğra sanatının önemli örneklerinden biridir ve belirli unsurları içerir. Tuğra genel olarak şu bileşenlerden oluşur:

  1. Sere (Başlık): Tuğranın üst kısmındaki hat, padişahın ismini içerir. Fatih Sultan Mehmet'in tuğrasında "Mehmed bin Murad Han" (Murad Han’ın oğlu Mehmed) ifadesi yer alır.
  2. Beyze (Yumurta şekli): Tuğranın ortasında bulunan oval şekildir. Bu kısımda padişahın unvanları ve lakapları yer alabilir.
  3. Tuğ (Sorguç): Tuğranın yukarı doğru uzanan dikey çizgileridir. Bu çizgiler güç ve otoriteyi simgeler.
  4. Hançer: Tuğranın sağ alt kısmında yer alan yatay çizgidir. Hançer, padişahın adalet ve kudretini temsil eder.
  5. Kol: Tuğranın sol kısmındaki yatay çizgilerdir. Bu çizgiler tuğranın bütünlüğünü ve dengesini sağlar.

Fatih Sultan Mehmet’in Tuğrasının Önemi

Fatih Sultan Mehmet’in tuğrası, Osmanlı İmparatorluğu’nun hem siyasi hem de kültürel tarihinin önemli bir parçasıdır. Tuğranın estetik ve sanatsal değeri de oldukça yüksektir ve Osmanlı hat sanatının zirvesini temsil eder. Aynı zamanda, tuğra bir padişahın hükümranlığını ve otoritesini belgeleyen önemli bir semboldür.

Ürün Etiketleri
gümüş bileklik erkek 925 ayar
gümüş bileklik erkek
925 ayar gümüş bileklik erkek
lapis lazuli taşı bileklik
doğaltaşlı bileklik
Benzer Ürünler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.