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|Stok Kodu:
|DUA806
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|30*30 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Oniks Taşı
|Ağırlık:
|12,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Celcelutiye ve Nazar Ayeti Yazılı
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
|Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
Oniks Taşı Celcelutiye ve Nazar Ayeti Yazılı Elde Kazıma Gümüş Kolye, maneviyatı hayatının merkezinde tutanlar için özel olarak tasarlanmış, anlam yüklü bir kolye modelidir. Doğal oniks taşı, İslam geleneğinde önemli bir yere sahip olan Celcelutiye duası ve Nazar Ayeti ile birleşerek güçlü bir manevi bütünlük oluşturur. Yazılar, usta sanatkârlar tarafından elde kazıma yöntemiyle işlenmiş olup her parça kendine has bir karakter taşır.
Oniks taşı, özellikle koruyucu yönüyle bilinen ve yüzyıllardır tercih edilen güçlü doğal taşlardan biridir.
Olumsuz enerji ve kötü niyetli etkileri uzaklaştırmaya yardımcı olur
Kişiye direnç, sabır ve iç güç kazandırdığına inanılır
Zihinsel karmaşayı azaltarak netlik sağlar
Günlük hayatta ruhsal dengeyi korumaya destek olur
Nazara karşı doğal bir kalkan görevi gördüğü kabul edilir
Celcelutiye, Hz. Ali’ye (r.a.) nispet edilen ve manevî korunma amacıyla okunan güçlü dualardan biridir. Özellikle zor zamanlarda ve korku hâllerinde okunması tavsiye edilmiştir.
Manevi sıkıntılardan korunmaya vesile olduğuna inanılır
Kalbe ferahlık ve güven hissi verir
Korku, vesvese ve huzursuzluğu azaltmaya yardımcı olur
İlahi yardım ve korunma niyetiyle okunur
Kalem Suresi 51–52. ayetler, halk arasında Nazar Ayeti olarak bilinir ve nazara karşı okunması tavsiye edilir.
Nazar ve hasede karşı manevi koruma sağlar
Kişiyi kötü bakışlardan muhafaza ettiğine inanılır
Manevi bir sığınak ve huzur kaynağıdır
925 ayar gümüşten üretilen kolye, hem dayanıklılığı hem de asil duruşuyla uzun süreli kullanım sunar. Elde kazıma tekniği, kolyeye sanatsal bir derinlik kazandırır ve her ürünü tek ve özgün hâle getirir.
Manevi koruma anlamı taşıyan takıları önemseyenler
Dua ve ayetleri üzerinde taşımak isteyenler
Doğal taşların ruhsal etkilerine inananlar
Anlamı olan, sıradanlıktan uzak bir hediye arayanlar
Oniks Taşı Celcelutiye ve Nazar Ayeti Yazılı Elde Kazıma Gümüş Kolye, sadece estetik bir aksesuar değil; inancı, korunma niyetini ve maneviyatı günlük hayata taşıyan özel bir anlam taşıyıcısıdır.