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Oniks Taşı Celcelutiye ve Nazar Ayeti Yazılı Elde Kazıma Gümüş Kolye

Oniks Taşı Celcelutiye ve Nazar Ayeti Yazılı Elde Kazıma Gümüş Kolye, maneviyatı hayatının merkezinde tutanlar için özel olarak tasarlanmış, anlam yüklü bir kolye modelidir. Doğal oniks taşı, İslam geleneğinde önemli bir yere sahip olan Celcelutiye duası ve Nazar Ayeti ile birleşerek güçlü bir manevi bütünlük oluşturur. Yazılar, usta sanatkârlar tarafından elde kazıma yöntemiyle işlenmiş olup her parça kendine has bir karakter taşır.

🔸 Oniks Taşının Manevi ve Ruhsal Etkileri

Oniks taşı, özellikle koruyucu yönüyle bilinen ve yüzyıllardır tercih edilen güçlü doğal taşlardan biridir.

Olumsuz enerji ve kötü niyetli etkileri uzaklaştırmaya yardımcı olur

Kişiye direnç, sabır ve iç güç kazandırdığına inanılır

Zihinsel karmaşayı azaltarak netlik sağlar

Günlük hayatta ruhsal dengeyi korumaya destek olur

Nazara karşı doğal bir kalkan görevi gördüğü kabul edilir

🔸 Celcelutiye Duasının Anlamı ve Faziletleri

Celcelutiye, Hz. Ali’ye (r.a.) nispet edilen ve manevî korunma amacıyla okunan güçlü dualardan biridir. Özellikle zor zamanlarda ve korku hâllerinde okunması tavsiye edilmiştir.

Manevi sıkıntılardan korunmaya vesile olduğuna inanılır

Kalbe ferahlık ve güven hissi verir

Korku, vesvese ve huzursuzluğu azaltmaya yardımcı olur

İlahi yardım ve korunma niyetiyle okunur

🔸 Nazar Ayetinin Önemi

Kalem Suresi 51–52. ayetler, halk arasında Nazar Ayeti olarak bilinir ve nazara karşı okunması tavsiye edilir.

Nazar ve hasede karşı manevi koruma sağlar

Kişiyi kötü bakışlardan muhafaza ettiğine inanılır

Manevi bir sığınak ve huzur kaynağıdır

🔸 925 Ayar Gümüş ve Elde Kazıma Sanatı

925 ayar gümüşten üretilen kolye, hem dayanıklılığı hem de asil duruşuyla uzun süreli kullanım sunar. Elde kazıma tekniği, kolyeye sanatsal bir derinlik kazandırır ve her ürünü tek ve özgün hâle getirir.

🔸 Kimler İçin Tercih Edilmeli?

Manevi koruma anlamı taşıyan takıları önemseyenler

Dua ve ayetleri üzerinde taşımak isteyenler

Doğal taşların ruhsal etkilerine inananlar

Anlamı olan, sıradanlıktan uzak bir hediye arayanlar

Oniks Taşı Celcelutiye ve Nazar Ayeti Yazılı Elde Kazıma Gümüş Kolye, sadece estetik bir aksesuar değil; inancı, korunma niyetini ve maneviyatı günlük hayata taşıyan özel bir anlam taşıyıcısıdır.