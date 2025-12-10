El Kudüs El Melik Er Rahim Er Rahman Yazılı Fasetli Akik Taşı Kolye

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

El Kudüs, El Melik, Er Rahim ve Er Rahman Yazılı Fasetli Akik Taşı Kolye, hem manevi anlamı hem de doğal taş enerjisiyle birleşen özel bir el işçiliği parçadır. Üzerinde yer alan esmalar; arınma, korunma, merhamet, rızık ve kalp ferahlığı gibi güçlü manevi anlamlar taşır. Kolye tanelerinde kullanılan faset kesim akik taşı ise her açıdan ışığı kırarak taşın enerjisini daha etkili hissettiren bir parlaklık sunar.

Bu kolye hem estetik bir aksesuar hem de derin ruhsal anlam taşıyan özel bir tılsım niteliğindedir.

🌿 Akik Taşının Faydaları

Akik taşı, yüzyıllardır koruyucu ve dengeleyici yönüyle bilinen güçlü bir doğal taştır. En çok tercih edilen doğal taşlar arasında yer almasının nedeni, hem enerji hem de psikolojik yönden destekleyici etkiler taşıyor olmasıdır.

Bilinen faydaları:

Negatif enerjiyi temizlediğine, kem göz ve nazardan koruduğuna inanılır.

Kişiye sakinlik, huzur ve denge verir.

Stres ve sıkıntıları azaltarak duygusal istikrar sağlar.

Kendine güveni artırır, psikolojik dayanıklılığı güçlendirir .

Karar verme sürecinde netlik ve odaklanma sağlar.

Beden ve ruh arasında denge oluşturur.

Faset kesimli akik taşının enerjiyi daha iyi yansıttığı düşünülür ve bu nedenle manevi ürünlerde sıkça tercih edilir.

✨ Esmaların Manevi Fazileti

Kolyenin üzerinde yer alan dört güçlü esma, farklı manevi anlamlarıyla kişiye destek olur:

🕊️ El Kudüs

Arındırıcı ve temizleyici anlam taşır.

Kişinin kalbini, niyetini ve enerjisini temizlediğine inanılır.

👑 El Melik

Mutlak hükümranlığın ve kudretin esmasıdır.

Kişiye güç, kararlılık ve manevi destek verdiği rivayet edilir.

💞 Er Rahim

Sonsuz merhamet ve şefkat anlamı taşır.

Kalbi yumuşatır, huzur ve içsel ferahlık verir.

🌙 Er Rahman

Her an rahmet eden, kullarına şefkatle yaklaşan anlamındadır.

Rızık, bereket ve manevi bollukla ilişkilendirilir.

Bu dört esma birlikte taşındığında kişinin hem ruhsal hem de günlük yaşamında huzur, bereket, korunma ve güç dengesine katkı sunduğuna inanılır.

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