Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Elde Kazıma “Cemal” Yazılı Kişiye Özel Fasetli Akik Taşı Kolye, manevi derinliği ile el işçiliğinin uyumunu bir araya getiren özel bir tasarımdır. Faset kesimli doğal akik taşı, ışığı çok daha zarif bir şekilde yansıtarak kolyeye hem dikkat çekici hem de asil bir görünüm kazandırır. Taşın üzerine özenle elde kazınan “Cemal” yazısı, ilahi güzelliği, yumuşaklığı ve rahmet tecellisini simgeler. Ayrıca ürün kişiye özel hazırlanabildiği için taşın üzerine farklı bir isim veya kelime de kazınabilir.

Akik Taşının Faydaları

Akik taşı, yüzyıllardır koruyucu ve dengeleyici özellikleriyle bilinen güçlü bir doğal taştır. Bu özel kolyede kullanılan fasetli akik, hem enerjisiyle hem de estetik işçiliğiyle öne çıkar.

Akik taşının bilinen faydaları şunlardır:

Negatif enerjiyi dönüştürdüğü ve kişiyi kötü tesirlerden uzak tuttuğu düşünülür.

Kalbi güçlendiren, ruh hâlini dengeleyen bir titreşime sahiptir.

Stres ve kaygıyı hafifleterek sakinlik ve özgüven sağlar.

Duygusal dalgalanmaları yatıştırır, iç huzuru destekler .

Topraklama etkisi sayesinde zihni berraklaştırır ve kişiyi merkezde tutar.

Fiziksel canlılığı artırdığına, yorgunluğu azalttığına inanılır.

Bu güçlü özellikler, kolyeyi yalnızca bir takı değil, aynı zamanda günlük yaşamda destekleyici bir enerji kaynağı hâline getirir.

“Cemal” Yazısının ve Duasının Fazileti

Kolyede yer alan “Cemal” yazısı, Allah’ın Cemal sıfatını temsil eden bir güzellik, yumuşaklık ve rahmet tecellisidir. Esma-i Hüsna’dan "Ya Cemîl" ile bağlantılı olan bu anlam, kalbe huzur veren ilahi bir zarafeti ifade eder.

Bu ismin manevi faziletlerinden rivayet edilenler:

Kalbi yumuşattığı, gönül huzuru verdiği söylenir.

Kişinin iç âleminde sükûnet, sevgi ve nezaket duygularını artırdığına inanılır.

Manevi kapıları açan, ruhu güzelleştiren bir enerji taşır.

Negatif duygu hâllerini hafifleterek kalpte ferahlık oluşturur.

Kolyenin “Cemal” yazısıyla süslenmesi, takıyı hem güzellik sembolü hem de ruhani anlamda bir destek hâline getirir. Ayrıca ürün kişiye özel olduğu için dileyenler bu yazının yerine kendi isimlerini veya diledikleri bir esmayı yazdırabilir.

Kişiye Özel El İşçiliği

Kolyenin her detayı ustanın elinden çıkar. Faset kesim akik taşının parlaklığı, elde kazınan yazının inceliği ve işçiliğin zarafeti bir araya gelerek kolyeyi benzersiz bir parça hâline getirir. Her ürün kişiye özel üretildiği için tamamen özgün ve tekil bir aksesuardır.

Günlük kullanımda, özel günlerde veya manevi anlam taşıyan hediyeler için mükemmel bir seçimdir.