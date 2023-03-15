Stok Kodu: DUA620 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 40*40 mm Kullanılan TAŞ: Doğal Akik Taşlı Ağırlık: 27 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Esmaül Hüsna Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dip Not: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Esmaül Hüsna Nedir?



Esma’ül Hüsna Arapça bir tamlama olup tam karşılığı Güzel İsimlerdir. Bu tamlamada bahsedilen ise Allah’ın 99 ismi şerifidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri tekrarlayanlara bazı ilimler ve şifaların olduğu da biliniyor.



İnsanlar neden Allah’ı zikretmelidir?



Kâinatın Yaratıcısı olan Allah, sadece insanları ve cinleri kendisine iman etsinler ve istikamet üzere yaşasınlar diye yarattığını belirterek bunun dışında yarattığı her varlığı tek görevi Allah’a kulluk olan insanlara hizmet etsinler diye yaratmıştır. Biz insanlar hayvanların ve nebatatın hep aynı sürede hiç aksatmadan kendilerine verilen görevleri yaptığına şahit oluruz. Misalle izah etmek gerekirse bir arının ‘’ben bal yapmak istemiyorum’’, ya da bir ineğin ‘’bugün süt vermeyeceğim’’ deme lüksü yoktur. Çünkü onlar Rabbin isteği ile ve tükenmeyen hazineleri sayesinde görevlerini hiç aksatmadan biz insanlığa ballarını ve sütlerini yedirip içirmeye devam ederler. Yine bunun gibi yaratılan pek çok hayvan da vardır ki bizler yaratılışının gayesini bilmeden gereksiz olduğunu düşünürüz. Hâlbuki durum böyle değildir. Allah o hayvanları da kâinatın hizmeti için yaratmıştır ve araştırmalar sonucu fark edildiği gibi yılanın varlığının dahi ozon açısından yine insana fayda sağlayan bir yönü vardır.



Görüldüğü gibi kâinatta her şey insanın emrine yaratılmış ve biz insanlar da Allah’ı çokça zikretmek ve ibadet etmek ile mükellef kılınmışsak yapılması gereken şey, Allah’ın isimlerine ve bir ayette de ifade edildiği gibi Allah’ın ipine sıkı sıkıya bağlanmak olmalıdır.



Nasıl bir insana seslenmeden kendisinin size cevap vermesini bekleyemezsiniz, Hak katında da değeriniz, Allah’a ne kadar seslendiğiniz ya da ne kadar içten seslendiğiniz ile doğru orantılı olacaktır. Bu açıdan hadiseleri değerlendirdiğimizde yukarıda da bahsettiğimiz gibi Yaratıcı’nın 99 isminin her biri farklı isteklerimizi gidermek için muktedir ve belirlenen ölçülerde tekrarlandığında istenilen amaçlara ulaşmada hem maddi hem manevi rehberdir.



Bu yazımızda da sizlere detaylı olarak Allah’ın mübarek 99 ismini, bu ismi şeriflerin anlamlarını ve günlük olarak hangi sayılarda zikredildiği takdirde maddi manevi hastalıklara yine Allah’ın izniyle şifa olacağını anlatmaya çalışacağız.



Bismillahirrahmanirrahim;



ALLAH: Tüm isimleri bünyesinde barındıran ve başka hiçbir varlığa verilmesinin mümkün olmadığı isimdir.)

ER RAHMAN: Bütün yaratılmışlar için hayır ve merhameti tercih eden

ER- RAHİM: Büyük nimetler veren ve merhametli

EL-MELİK: Bütün kâinatın sahibi ve hükümdarı

EL-KUDDÜS: gafletten ve hatadan arınmış ve tertemiz

ES-SELAM: Cennetteki kullarına selam eden ve selamete çıkaran

EL-MÜ’MİN: Gönüllerde iman etme isteği uyandıran, sığınanları koruma altına alıp ferahlatan

EL- MÜHEYMİN: Koruyan ve gözeten anlamlarına gelir

EL- AZİZ: Mağlup edilmesine imkân olmayan Galip

EL- CEBBAR: Dilediğini zorla yaptıran ve tüm eksikleri tamamlayan

EL- MÜTEKEBBİR: Her hadisede büyüklüğünü gösteren

EL- HALIK: Bütün varlığı yoktan var eden şekillendiren, halkeden anlamlarına gelir

EL- BARİ: Her şeyi birbirine uygun yaratan

EL-MUSAVVİR: Her şeye bir biçim ve özellik veren

EL- GAFFAR: Marifeti çok olan

EL- KAHHAR: Her istediğini istediği anda yapmaya muktedir olan

EL-VEHHAB: Nimeti sonsuz olan

ER-REZZAK: Yaratılmışlara pek çok faydalanılacak şey ihsan eden

EL- FETTAH: Zorlukları kolaylaştıran anlamına gelir

EL- ALİM: Her şeyi çok iyi bilen

EL-KABID: Kabıd sıkan bunaltan ve daraltan

EL-BASIT: Açan genişleten

EL-HAFIZ: Yukarıdan aşağı indiren ve alçaltan

ER-RAFİ: Yukarı kaldıran ve yükselten

EL-MUİZ: İzzet veren ve ağırlayan

EL MUZİLL: Zelil eden alçaltan

ES-SEMİ: Her şeyi en iyi şekilde işiten

EL-BASİR: Her şeyi en iyi şekilde gören

EL-HAKEM: Hükmeden hakkı yerine getiren

EL- ADL: Çok adaletli

EL-LATİF: Bütün işlerin tüm inceliklerini bilen, tüm kullarına iyilik ulaştıran

EL-HABİR: Herşeyin iç yüzünden tüm detayları ile haberdar olan

EL-HALİM: Yumuşak huylu anlamına gelen Halim, suçlulara hemen ceza vermeyen

EL-AZİM: Azameti pek büyük

EL-GAFUR: Affı ve bağışlaması çok

EŞ-ŞEKUR: Kendi rızası gözetilerek yapılan işlere fazlasıyla muamelede bulunan

EL-ALİYY: Çok yüce çok yüksek

EL-KEBİR: Çok büyük en büyük

EL-HAFİYZU: Herşeyi Belli bir vakte kadar bela, musibet ve afetlerden koruyan

EL MUKİT: Her yaratılmışların gıdasını ve azığını veren

EL HASİB: Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiğini detaylı olarak bilen

EL CELİL: Ululuk ve Celal sahibi

EL KERİM: Lütfü ve keremi çok geniş olan

ER-RAKİB: Bütün işleri murakabe eden ve tüm varlığı gözeten

EL MUCİB: Kendisine dua edenlere icabet eden ve isteklerini geri çevirmeyen

EL- VASİU: İlmi, affı ve rahmeti geniş

EL HÂKİM: Bütün işlerinde hikmet bulunan

EL- VEDUD: Kullarını çok seven ve sevilmeye gerçekten layık olan

EL MECİD: Şanı yüksek ve büyük olan

EL-BAIS: Ölüleri dirilterek kabirlerinden çıkaran

EŞ-ŞEHİD: Her yerde ve her zaman hazır ve nazır olan

EL-HAKK: Varlığı hiç değişmeden duran

EL-VEKİL: Kendisine tevekkül edilen işleri en iyi şekilde yerine getiren

EL KAVİYY: Çok güçlü, pek güçlü

EL- METİN: Çok sağlam ve netameli olan

EL- VELİYY: Sevdiği kullarının dostu olan

EL- HAMİD: Bütün varlığın kendi diliyle övdüğü ve ancak kendisine hamd edilen

EL-MUHSİ: Sonsuz da olsa tek tek her şeyin sayısını bilen

EL-MÜBDİU: Bütün varlıkları örneksiz olarak en baştan yaratan

EL-MUİD: Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratabilen

EL-MUHYİ: Can bağışlayan hayat ve sağlık veren

EL-MUMİT: Canlı bir varlığın ölümünü de yaratan

EL-HAYY: Diri her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen

EL-KAYYUM: Gökleri, yer ve her şeyi tutan

EL-VACİD: İstediğini istediği anda bulan

EL MACİD: Kerem ve iyilikleri pek çok olan şanı ve keremi büyük olan

EL- VAHİD: Asla ortağı ve benzeri olmayan

ES-SAMED: İhtiyaçları ve sıkıntıları giden tek yer

EL-KADİR: Her istediğini istediği şekilde yapmaya gücü yeten ve güç yetiren

EL-MUKTEDİR: Kuvvet sahipleri üzerinde istedikleri şekilde tasarrufta bulunan

EL-MUKADDİM: istediğini öne alan ve ileri geçiren

EL-MUAHHİR: İstediğini geride bırakan

EL-EVVEL: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan

EL-AHİR: Son anlamına gelen

EZ-ZAHİR: Aşikâr ve yaratılan her şeyde görünen

EL-MÜTEALİ: Eksikliklerden münezzeh yani uzak olan manasına gelen

EL-BATIN: Her şeyden gizli

EL-VALİ: Her an olup biten her şeyi ve kâinatı yöneten, idare eden

EL-BERR: Yarattıklarına gereken şekilde nimetleri bahşeden

ET-TEVVAB: Günahları bağışlayan ve tevbeleri kabul eden

EL MÜNTEKİM: Suçlu olanları adaleti ile hak ettikleri cezaya çarptıran

EL-AFÜVV: Çok affeden

ER-RAUF: Çok lutfeden ve çok esirgeyen

MALİKÜL-MÜLK: Mülkün ebedi sahibi olan

ZÜLCELALİ VEL İKRAM: Hem kerem hem de büyüklük sahibi olan

EL-MUKSİT: Bütün işlerini birbirine denk ve yerli yerinde yapan

EL-CAMİ: İstediğini istediği zaman ve istediği şekilde toplayan

EL GANİYY: Çok zengin anlamına gelen

EL MUĞNİ: Dilediğini zengin kılan

EL- MANİ: Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen

ED-DARR: Elem ve zarar veren şeyleri de yaratan

EN-NAFİ: Faydalı şeyleri de yaratan

EN-NUR: Aydınlatan ve yol gösteren

EL-HADİ: Hidayet veren ve kullarını muradına erdiren

EL-BEDİ: Hayret veren şekilde tüm alemleri yoktan var eden

EL-BAKİ: Varlığının sonu olmayan

EL VARİS: Her şeyin asıl sahibi olan

ER-RAŞİD: Bütün işleri dosdoğru bir nizam ve hikmet ile sonucuna ulaştıran

ES-SABUR: Çok sabırlı





Akik Taşı Nedir? Nasıl Temizlenir?



Akik taşı, kalsedon minerali grubundan olan bir çeşit kuvars türüdür. Adını, antik çağlardan beri kullanılan ve aynı zamanda akik olarak da bilinen kabuklu meyvelerden almıştır. Akik taşı, dünya genelinde birçok farklı yerde bulunur ve tarih boyunca insanlar tarafından değişik amaçlar için kullanılmıştır.



Akik taşı, genellikle kahverengi, gri, mavi, kırmızı veya yeşil gibi farklı renklerde olabilir. Bazı akik taşları da desenli veya şeffaf olabilir. En yaygın olanı, kahverengi veya siyah zemin üzerinde beyaz, gri veya kahverengi şeritler olan kahverengi akik taşıdır.



Akik taşı, doğal olarak oluşan enerjiyi dengeler ve bedenin içindeki enerji merkezlerini uyumlu hale getirir. Ayrıca, bedenin doğal savunma mekanizmasını güçlendirerek hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Akik taşı, stres ve endişe ile mücadele etmek için de kullanılabilir ve zihinsel dinginlik ve huzur sağlamaya yardımcı olabilir.



Akik taşının fiziksel faydaları arasında, sindirim sistemi rahatsızlıklarını hafifletmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve cildi iyileştirmek sayılabilir. Ayrıca, kemikleri güçlendirmeye ve kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olabilir.



Akik taşı, sadece takı yapımında değil, dekoratif amaçlar için de kullanılabilir. Örneğin, evinizin bir köşesine yerleştirilerek, odaya sıcaklık ve enerji katılabilir.



Akik taşı, kullanımdan önce temizlenmelidir. Bunun için, akik taşını sabunlu su ile yıkayabilir veya bir fırça kullanarak hafifçe ovabilirsiniz. Ardından, temiz suyla durulayın ve kurumaya bırakın.



Özetlemek gerekirse, akik taşı, doğal enerjiyi dengelemeye yardımcı olan bir kuvars türüdür. Fiziksel ve zihinsel faydaları vardır ve takı yapımında veya dekoratif amaçlar için kullanılabilir. Akik taşı, kullanımdan önce temizlenmeli ve düzenli olarak bakımı yapılmalıdır.



Hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından birçok faydası vardır.





Akik taşının faydaları:



Stres ve Endişe Azaltır: Akik taşı, sakinleştirici bir etkiye sahiptir ve stres ve endişe ile mücadele etmek için kullanılabilir. Zihinsel dinginlik ve huzur sağlamaya yardımcı olabilir.



Enerjiyi Dengeler: Akik taşı, beden içindeki enerji merkezlerini uyumlu hale getirir ve doğal enerjiyi dengelemeye yardımcı olur.



Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Akik taşı, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir.



Sindirim Sistemi Rahatsızlıklarını Hafifletir: Akik taşı, sindirim sistemi rahatsızlıklarını hafifletmek için kullanılabilir.



Kemikleri Güçlendirir: Akik taşı, kemikleri güçlendirmeye yardımcı olabilir.



Kan Dolaşımını Düzenler: Akik taşı, kan dolaşımını düzenleyerek cilt sağlığını iyileştirebilir ve varis gibi dolaşım sorunlarını önleyebilir.



Cilt Sağlığını İyileştirir: Akik taşı, cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir ve akne, egzama gibi cilt rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olabilir.



Zihinsel Konsantrasyonu Arttırır: Akik taşı, zihinsel konsantrasyonu arttırmaya yardımcı olabilir ve yaratıcılığı teşvik edebilir.



Cesareti Arttırır: Akik taşı, cesareti arttırmaya yardımcı olabilir ve özgüveni arttırabilir.



Negatif Enerjiyi Savuşturur: Akik taşı, negatif enerjiyi savuşturmaya yardımcı olabilir ve ruhsal olarak güçlendirici bir etkiye sahiptir.





Akik taşı, aynı zamanda dekoratif amaçlar için de kullanılabilir. Evinizin bir köşesine yerleştirilerek, odaya sıcaklık ve enerji katılabilir. Ayrıca, takı yapımında da kullanılır ve kişisel bir anlam taşıyan hediye seçenekleri arasında yer alabilir.



Özetle, akik taşı doğal bir taş olup, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından birçok faydası vardır.