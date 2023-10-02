Hz. Peygamberin bazı hadislerinde İsm-i A’zâmdan bahsedilmekte, bu isimle dua edildiği zaman duanın mutlaka kabul edileceği bildirilmektedir.



İsmi Azam Duası Fazileti



İsmi Azam duasının birçok hikmeti bulunuyor. Samimi ve içten duayı etmeye devam ederseniz, mutlaka duanızın kabul edileceği belirtilmektedir. Adabına uygun, sürekli ve gösterişten uzak dua etmeye devam etmelisiniz. İsmi Azam, Allah’ın isimlerini kullanarak dua etmektir. Esma-ül Hüsna olarak bildiğiniz Allah’ın 99 isminden hacetinize ve dileğinize uygun olarak kullandığınız duadır. İsmi Azam duası tek bir isim veya cümleden oluşmuyor. Hadis kitaplarından derlenerek ortaya çıkartılmış bir duadır.







1 - Her vakit namazından sonra bu duayı 111 kere okumaya devam ederseniz, Allah size sır kapılarını açacaktır. Tüm mülk, mahlukat ve meleklere vakıf olursunuz.



2 - Savaş esnasında ve düşmanınızın yanında okuduğunuzda, galip gelirsiniz. Düşmanınız imana gelir ve ondan hayır görürsünüz.



3 - işyerinde okursanız, idarecilerle ilişkileriniz olumlu ilerler. Herhangi bir cezai işlem ve yaptırıma uğramazsınız.



4 - Salih amel besleyerek ve iyi niyetle bir içeceğe bu duayı okuyup, istediğiniz kişiye içirebilirsiniz. İçen kişi size karşı muhabbet besleyecektir.



5 - duayı bir kağıda yazıp, evinize veya işyerinize asabilirsiniz. Evinize ya da işyerinize gelen kişiler size muhabbet besleyecek, iyi niyetle yaklaşacaktır. İstediğiniz bir kişiyle aranızın iyi olmasını istiyorsanız, duanın altına o kişinin adını yazabilirsiniz.



6 - Duanızda Allah’ın isimlerini söylediğinizden imanınız artacak ve sevap kazanacaksınız.







Ametist Taşı



Ametist Taşı, pozitif enerji ve huzur taşı olarak bilinen faydalı bir doğal taştır. Kendisine özgü tonlardaki mor rengi ile insana huzur verirken aynı zamanda ruha canlılık ve enerji katar. Mitoloji kaynaklarında “Sarhoş etmeyen” anlamı ile bilinen bu taş, hem erkeklerin hem de kadınların severek kullandığı birçok takı ve aksesuarın üretiminde de yaygın olarak tercih edilir.



Kadın ve erkek fark etmeksizin her sevdiğinize alabileceğiniz özel hediyelerin mimarı olan ametist taşı ile bileklik ve kolye başta olmak üzere küpe ve yüzük gibi birçok aksesuar üretilir. Bu kategorimiz içerisinden sizin için değerli olan kişilere anlamlı ve özel birçok hediye seçeneği bulabilirsiniz.



Güçlü Etkileri ile Ametist Taşı



İnsan sağlığına olan güçlü etkileri ile bilinen ametist taşı, lila ve mor rengi arasındaki doğal tonlara sahiptir. İnsan psikolojisi ve sağlığı üzerinden iyileştirici ve olumlu etkiye sahip olmakla birlikte kötü ve negatif enerjiyi atmanızı sağlar. Bu taştan üretilen takı ve aksesuarla, erkek ve kadınların kullanabildiği aksesuarlardır.



Kendisine özgü lila ve mor tonlarına sahip olması sayesinde her tasarımda eşsiz bir güzellik ortaya koyar. Özellikle yüzük tasarımlarında eşsiz bir estetik ortaya koymakla birlikte kategorimiz içerisinde bu ürünler sizlere gümüş ya da altın kaplama olarak sunulmaktadır. Eğer taşın faydalarından maksimum düzeyde faydalanmak istiyorsanız bileklik tasarımlarını tercih ederek sürekli temas hainde olabilirsiniz.