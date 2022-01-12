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Ayetel Kürsi El Yazması 14 Ayar Altın Kolye

Ürün Kodu : DUA398
Öne Çıkan Bilgiler
Ayetel Kürsi, Allah'ın kudretini, sıfatlarını ve yüceliğini anlatan, içerisinde pek kıymetli bilgileri barındıran bir hazinedir. Ruhu ve bedeni şifalandıran Ayet-el Kürsi duası için Peygamberimiz (s.a.v.) pek çok nasihatte bulunmuş, kendisi de bu duayı sık sık tekrar etmiştir.  Bizler de bu duaya değer verir ve onu hep yanımızda taşımak isteriz. En değerli Ayetel Kürsi altın kolyelere uygun fiyatlarla Osmanlı Pazar'da sahip olabilirsiniz.
Hediyesi :
34.925,00 TL
Havale Fiyatı : 33.178,75 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DUA398
Metaryel:14 Ayar Altın
Boyut:25 mm ZİNCİR FİYATA DAHİL DEGİLDİR
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık:4 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:Ayetel Kürsi
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

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Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.

Ürün Etiketleri
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