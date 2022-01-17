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Ayetel Kürsi, Allah'ın kudretini, sıfatlarını ve yüceliğini anlatan, içerisinde pek kıymetli bilgileri barındıran bir hazinedir. Ruhu ve bedeni şifalandıran Ayet-el Kürsi duası için Peygamberimiz (s.a.v.) pek çok nasihatte bulunmuş, kendisi de bu duayı sık sık tekrar etmiştir. Bizler de bu duaya değer verir ve onu hep yanımızda taşımak isteriz. En değerli Ayetel Kürsi gümüş kolyelere uygun fiyatlarla Osmanlı Pazar'da sahip olabilirsiniz.