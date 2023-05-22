Stok Kodu: DUA667 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25*35 mm Kullanılan TAŞ: Mavi Dantel Akik Taşı Ağırlık: 6,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Ayetel Kürsi Yazılı Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dip Not: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

AYET-EL KÜRSİ

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.







AYETEL KÜRSİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.

Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.

Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.

O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?

O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)

O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,

O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.

O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.

O, yücedir, büyüktür.







FAZİLETLERİ



1- Bu duayı okuyan kişi, bu kıymetli dua vasıtasıyla Allah'ın (c.c.) en büyük sıfatlarını anarak O'nun rızasını kazanır. Ayetel Kürsi duasını sık sık tekrar eden kimse kazandığı sevaplarla cennetlik kullar arasına girer.



2- Şeytanın ve onun yolundan giden kimselerin şerrine karşı adeta bir kalkan oluşturur. Cin, şeytan, kötü niyetli insan ve başa gelebilecek her türlü kaza ve bela bu duayı okuyan kişiden uzak olur. Kötü emeli olan kimseler bu duanın gücüyle emellerinden vazgeçer ya da bu duayı okuyan kimseye zarar vermekten alıkonur.



3- Korku, vesvese, gece huzursuzluğu, kabus görme gibi durumlarda bu dua kişinin içsel bunalımına çare olur. Ayetel Kürsi okuyarak Allah'a sığınan kimse korkularından emin olur ve ruhsal huzura erişir.



4- Depresyon, anksiyete, takıntı, kaygı, ruhsal bunalım halinde bu duayı sık sık tekrar etmeyi alışkanlık haline getiren kimse psikolojik sıkıntılarından Allah'ın izni ile kurtulur. Bu dua kişinin manevi dünyasının ve ruh olgunluğunun gelişmesine vesile olur.



5- Huzursuz, çabuk sinirlenen ve üzülen, öfkeli ve kaygılı kimse bu dua aracılığıyla daha dingin, huzurlu ve sakin bir ruh haline erişir.



6- Ayetel Kürsi'nin okunduğu ev meleklerin gözetimi altında olur. Bu eve şeytan, cin, kötü niyetli ve haset sahibi insan giremez. Özellikle evlerin ve odaların girişine asılan Ayetel Kürsi haneyi kaza, bela ve her türlü kötülükten korur. Ev halkının gün içinde Ayetel Kürsi okuduğu bir hanede iç huzur artar. Kişiler arası huzursuzluk ve tartışmalar ortadan kalkar. Evde bolluk, bereket ve mutluluk hüküm sürer.



7- Mutfak nimetlerin yer aldığı, evin bereketinin sembolü olan bir alandır. Bu sebeple mutfakta uğraşırken, özellikle yemek yaparken hayırlı laflar etmek, kötü sözlerden kaçınmak, yemek hazırlarken sık sık dua etmek çok mühimdir. Ayetel Kürsi duası da yemek yaparken okunacak duaların başında gelir. Bir kimse yemek yaparken ve mutfakta uğraşırken bu duayı tekrar ederse evin bereketi ve yemeğin lezzeti artar. Bu evde bolluk ve bereket eksik olmaz.



8- Para akışının sağlandığı iş yerinde de bereketi arttırmak için bu dua okunmalıdır. İş yerine besmele ile ayak bastıktan sonra bu duayı tekrar etmek müşteri ve gelir artışına, huzurlu bir çalışma ortamına, bol rızka ve hayırlı işlere vesile olur. Kişi tüm gün boyunca iş hayatında karşısına çıkacak kötü emelli insanlardan ve hayırsız işlerden muhafaza olunur.



9- Evden çıkmadan Ayetel Kürsi okumak kişiyi gün boyu kaza ve beladan korur. Kişinin hassas olduğu konu her ne ise o konuda kendinden emin olmasına, başına gelecek kötülüklere karşı öngörü kazanmasına vesile olur.



10- Çocuklara Ayetel Kürsi okumak nazar, hastalık, huzursuzluk, asilik ve benzeri durumlardan korur. Çocuğun dışarıdan gelecek zararlardan muhafaza olmasını sağladığı gibi hayırlı bir evlat ve iyi bir Müslüman olmasına vesile olur.







Dantel Akik Taşı



Dantel akik taşı, akik taşının nadir ve özel bir çeşididir. Bu taş, doğal akik taşının özel bir işlemden geçirilmesiyle elde edilir. Dantel akik taşı, ince ve zarif bir desene sahip olduğu için adını bu desene benzerlik gösteren dantel kumaşından almıştır. İşte dantel akik taşı hakkında daha fazla bilgi:



Görünüm ve Özellikler: Dantel akik taşı, çoğunlukla beyaz, krem veya açık gri renkte olabilir. Yüzeyinde düzensiz desenler ve çizgiler bulunur. Bu çizgiler, dantel veya zarif bir ağ deseni gibi görünebilir. Her dantel akik taşı benzersizdir ve desenleri birbirinden farklılık gösterebilir.



Nadirlik: Dantel akik taşı, nadir bulunan bir çeşittir. Doğal akik taşı, genellikle farklı renklerde ve desenlerde bulunabilirken, dantel akik taşının özel deseni nedeniyle daha nadirdir. Bu nedenle, dantel akik taşı genellikle koleksiyon amaçlı veya süs eşyası olarak tercih edilir.



Spiritüel Özellikler: Dantel akik taşının spiritüel faydaları, diğer akik taşlarına benzerdir. Bu taş, enerji dengesini sağlama, koruma ve zihinsel netliği artırma gibi etkileri olduğuna inanılır. Ayrıca, dantel akik taşının zarif ve narin desenleri, kişiye iç huzur ve dinginlik hissi verebilir.



Kullanım Alanları: Dantel akik taşı, genellikle mücevher yapımında veya dekoratif amaçlarla kullanılır. Kolye, bilezik, yüzük veya küpe gibi takılar olarak kullanılarak kişisel tarza ve zevklere uygun şık ve özgün parçalar oluşturulabilir. Ayrıca, dantel akik taşı, ev dekorasyonunda veya ofis ortamında dekoratif amaçlarla da kullanılabilir. Bu taşı kullanmak, mekanlara zarif bir dokunuş katmak için harika bir yoldur.



Kişisel Anlam ve İfade: Dantel akik taşı, sahiplerine kişisel bir anlam veya ifade taşıyabilir. Desenleri ve benzersizliği, bireyselliği ve özgünlüğü simgeler. Birçok insan, dantel akik taşını, kendini ifade etme ve benzersizliği vurgulama amacıyla tercih eder.



Dantel akik taşı, nadirliği, zarif desenleri ve spiritüel etkileriyle dikkat çeken özel bir taştır.





Dantel akik taşının faydaları:



Enerji Dengesi: Dantel akik taşı, enerji merkezlerini dengelemeye yardımcı olduğuna inanılır. Enerji akışını düzenlerken, negatif enerjiyi dağıtır ve pozitif enerjiyi artırır. Bu, ruhsal ve fiziksel dengeyi sağlamak için yardımcı olabilir.



Zihinsel Netlik ve Odaklanma: Dantel akik taşı, zihni sakinleştirmeye ve odaklanmayı artırmaya yardımcı olabilir. Zihinsel karmaşayı azaltabilir, stresi hafifletebilir ve berrak düşünme süreçleri sağlayabilir. Zihinsel netlik ve konsantrasyon gerektiren durumlarda kullanıldığında yardımcı olabilir.



Stres ve Anksiyete Azaltma: Dantel akik taşı, stresin ve anksiyetenin hafifletilmesine yardımcı olabileceği düşünülür. Sakinleştirici etkisiyle rahatlama ve iç huzur sağlayabilir. Bu da duygusal dengeyi desteklemeye yardımcı olabilir.



Koruma ve Negatif Enerjiden Arındırma: Dantel akik taşı, negatif enerjilerden koruyucu bir kalkan oluşturduğuna inanılır. Zarif deseni ve enerjiyi emme özelliğiyle olumsuz etkileri engellemeye yardımcı olabilir. Negatif enerjileri dönüştürme ve pozitif enerjiye dönüşme potansiyeline sahip olduğu düşünülür.



Özgüven ve Cesaret: Dantel akik taşı, özgüveni ve cesareti artırdığına inanılır. Kişinin kendine olan güvenini yükselterek, kendini ifade etme yeteneğini destekleyebilir. Cesaret ve motivasyonu artırarak yeni başlangıçlara cesurca adım atmayı teşvik edebilir.



Ruhsal Gelişim ve İletişim: Dantel akik taşı, ruhsal gelişimi desteklemeye ve içsel iletişimi artırmaya yardımcı olduğuna inanılır. Meditasyon veya spiritüel çalışmalar sırasında kullanıldığında, zihin ve ruh arasındaki bağlantıyı güçlendirebilir.



Yaratıcılık ve İfade: Dantel akik taşı, yaratıcılığı teşvik ettiği ve ifade gücünü artırdığı düşünülür.