Stok Kodu: OSM1867 Metaryel: Boyut: 20-25 mm Kullanılan TAŞ: Akik Taşı Ağırlık: 5 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: I. Konstantin

Eski Roma İmparatoru

Farklı resim portre yapılır Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

I. Konstantin Portresi İşlenmiş Akik Taşı

Sanat ve tarihin zarif bir birleşimi olan I. Konstantin Portresi İşlenmiş Akik Taşı, Roma İmparatorluğu’nun efsanevi hükümdarının detaylı bir tasvirini doğal akik taşına kazıyan benzersiz bir koleksiyon parçasıdır. Her bir taş, özenle seçilmiş doğal akikten yapılmış olup, detaylı el işçiliğiyle tarih ve sanatı sevenler için anlamlı bir eser haline getirilmiştir.

Ürün Özellikleri:

Malzeme: Doğal akik taşı – pürüzsüz yüzeyi ve eşsiz renk tonlarıyla dikkat çeker

Portre: Roma İmparatoru I. Konstantin’in ince detaylarla işlenmiş resmi

İşçilik: Yüksek hassasiyetle el işçiliğiyle kazınmış sanat eseri

Tasarım: Tarihi figürleri estetik bir obje haline getiren özel tasarım

Boyut: İdeal ölçülerde, kolye ucu, yüzük taşı veya dekoratif parça olarak kullanılabilir

Kullanım Alanı: Takı tasarımlarında veya koleksiyonluk obje olarak değerlendirilebilir

I. Konstantin Kimdir?

Roma İmparatorluğu’nun önemli liderlerinden biri olan I. Konstantin, Hristiyanlığı destekleyen ve İstanbul’un (Konstantinopolis) temellerini atan hükümdar olarak tarihe geçmiştir. Büyük Konstantin olarak da bilinen imparator, Roma’yı dini ve siyasi açıdan yeniden şekillendiren devrimsel kararlarıyla tanınır. Bu taş üzerinde yer alan portre, onun ihtişamını ve tarihsel önemini simgeler.

Neden Akik Taşı?

Doğal akik taşı, tarihi figürlerin portreleri için ideal bir seçimdir. Pürüzsüz yüzeyi, detayların net bir şekilde kazınmasına olanak tanır. Ayrıca akik taşı, nazara karşı koruma, pozitif enerji ve denge sağlamasıyla bilinen manevi özelliklere de sahiptir. Bu özellikler, taşın estetik değerini manevi bir boyutla birleştirir.

Kullanım Önerileri:

Koleksiyonluk Parça: Tarihi eser ve figürlere ilgi duyanlar için eşsiz bir koleksiyon parçası.

Takı Tasarımı: Özel yüzük, kolye veya broş yapımında kullanılabilir.

Dekoratif Kullanım: Sanat eseri olarak vitrin veya masa üzerinde sergilenebilir.

Şimdi Sipariş Verin!

Tarihe ve sanata dokunmak isteyenler için özel olarak tasarlanmış bu akik taşı, hem zarif hem de anlamlı bir seçimdir. Koleksiyonunuza anlam katmak veya sevdiklerinize özel bir hediye vermek için hemen sipariş edin!

DİPNOT:Farklı resim, portre yapılır.