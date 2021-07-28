LABRADORİT

1770 yılında St. Paul Island tarafından keşfedildi. Eski Mo efsanesidir.

Labradorit Genel Özellikleri

Sertliği : 6 - 6.5

Özgül Ağırlığı : 2.70 - 2.74

Kimyasal Formülü : CaNa(Al,Si)AlSi2O8

Uyumlu Olduğu Element : Hava

Uyumlu Olduğu Çakra : Üçüncü Göz, Taç

Rengi : Metalik Mavi ve Yeşil Tonları, Işığa göre pembe ve sarı olabilmektedir.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Kanada, Finlandiya, Madagaskar, Meksika, Rusya, Amerika, Hindista

Coşku, kendine güven, ilham sağlar.

Coşku, kendine güven, ilham sağlar. Umutsuzluk, depresyonun giderilmesinde hızlı bir yardımcıdır.

Umutsuzluk, depresyonun giderilmesinde hızlı bir yardımcıdır. Metabolizma ve sindirim sistemini düzenlemeye yardım eder.

Metabolizma ve sindirim sistemini düzenlemeye yardım eder. Beyin hastalıklarının tedavisinde kullanıldı.

Beyin hastalıklarının tedavisinde kullanıldı. Yaşanılan hayatı anlamayı kolaylaştırıcı etkisi vardır.

Yaşanılan hayatı anlamayı kolaylaştırıcı etkisi vardır. Kemik sorunları, omurga bozuklukları ve eklem aşınmalarında azaltılmasında etkilidir.

Kemik sorunları, omurga bozuklukları ve eklem aşınmalarında azaltılmasında etkilidir. Başkaları ile birlikte çalışma yeteneğini artırarak işbirliğinde uyum sağlar.

Başkaları ile birlikte çalışma yeteneğini artırarak işbirliğinde uyum sağlar. Ağrı kesici özelliği vardır.

Ağrı kesici özelliği vardır. Akan suda temizlenerek Ay taşı ile kullanılabilir.

AYTAŞI

Dolunay zamanı sevgililer birbirine verdiklerinde tutkulu olacaklarına inanılan bir efsaneye sahiptir. Epifiz bezinin işleyişinin teşviki ve hormon dengesini sağlamak için şifacılar tarafından kullanılmıştır.Kutsal kitapta adı geçen taşlardan bir tanesidir.

Aytaşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Aytaşı, Mondstein, Toprak Ana Taşı,

Sertliği : 6 - 6,5

Özgül Ağırlığı : 2,56 - 2,80

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Saydam, yarısaydam.

Parlaklığı : Camsı, incimsi.

Kimyasal Formülü : K, Al, Si (O)

Uyumlu Olduğu Element : Su

Uyumlu Olduğu Çakra : Üçüncü göz, dalak.Uyumlu Olduğu Burç : Yengeç, Balık, İkizler.Rengi : Yavruağzı, sütbeyaz, mavimsi, beyaz, yeşil, sarı, pembe.

Sembolü Olduğu Hususlar : Aşk, umut, rüya, güneş ışını.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Madagaskar, Sri Lanka, Burma, Tanzanya ve Meksika.

Sakinleştirici enerjiye sahiptir.

Sakinleştirici enerjiye sahiptir. İyi şans getirdiğine inanılır.

İyi şans getirdiğine inanılır. Sezgileri güçlendirir.

Sezgileri güçlendirir. Aşk ve iş konularında başarı getirir.

Aşk ve iş konularında başarı getirir. Karada ve denizde koruma sağladığına inanılır.

Karada ve denizde koruma sağladığına inanılır. Diyet yaparken yardımcı olur.

Diyet yaparken yardımcı olur. Asabiyet, sinirlilik ve kadınsal hormonların hareketliliği nedeniyle oluşan sıkıntıların giderir.

Asabiyet, sinirlilik ve kadınsal hormonların hareketliliği nedeniyle oluşan sıkıntıların giderir. Hayata karşı esneklik sağlar.

Hayata karşı esneklik sağlar. Yaşama sevincini artırır.

Yaşama sevincini artırır. Sevgililerin birbirine verebileceği hediyelerden biridir.

Sevgililerin birbirine verebileceği hediyelerden biridir. Kendini tanımak ve anlamak için mükemmel bir taştır.

Kendini tanımak ve anlamak için mükemmel bir taştır. Genç kadınlar ve erkekler tarafından kullanılması öngörülür.

Genç kadınlar ve erkekler tarafından kullanılması öngörülür. Kısırlığı önler.

Kısırlığı önler. Rüyaların hatırlanmasını ve net olmasını sağlar.

Rüyaların hatırlanmasını ve net olmasını sağlar. Yaşanılan olayların kabullenilmesinde yardımcı olur.

Yaşanılan olayların kabullenilmesinde yardımcı olur. Doğuma yardımcı olduğu söylenir.

Doğuma yardımcı olduğu söylenir. Mide ve pankreas tedavisinde kullanılabilir.

Mide ve pankreas tedavisinde kullanılabilir. Hipofiz bezini dengeler.

Hipofiz bezini dengeler. Uykusuzluk için yastık altına koyulabilir.

Uykusuzluk için yastık altına koyulabilir. Asla inci ile kullanılmamalıdır.

Asla inci ile kullanılmamalıdır. Epifiz bezinin teşvikini ve hormonların düzgün çalışmasını sağlar.

Epifiz bezinin teşvikini ve hormonların düzgün çalışmasını sağlar. Gümüş ile kullanılması tavsiye edilir.