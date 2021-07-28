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Bereket Duası Kolye Akik Taş Üzeri Elde Kazıma

Ürün Kodu : DUA314
Öne Çıkan Bilgiler
Bereket Duası Kolye Akik Taş Üzeri Elde Kazıma .orjinal akik taş üzerine el oyma sanatı olarak işlenmiştir.üzeride bereket duası yazmaktadır
Hediyesi :
2.538,00 TL
Havale Fiyatı : 2.411,10 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DUA314
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:3,5-4,5 cm
Kullanılan TAŞ:Akik
Ağırlık:15,5 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:Bereket Duası
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.

Dipnot:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Bereket Duası

Evinizde, işinizde ve kazancınızda bolluk ve bereket için okunacak bereket duası

Karınca (Bereket) Duası Anlamı:

“Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun  Rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın  sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile  rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri).” 

AKİK

3 ila 4. Yüzyıllarda Sicilya’da bulunan Achates nehrinin kıyılarında dolaşırken bu taşı keşfeden Yunanlı bir filozof olan Theophrastus ona nehrin ismini vermiştir. Akik taşı,tüm medeneniyetlerde ilgi görmekle birlikte öne çıkan  Bizans döneminde yemek takımları  ve   Osmanlı’da da tılsımlarda dahil olmak üzere çeşitli şekillerde  kullanımı göze çarpmaktadır.. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. Aynı zaman da Hatem-ül Enbiya Muhammed Resulullah (s.a.a)’ın kullandığı taşlardan biridir daha önce yayınlanan kitabımdan  ayrıntılarına ulaşılabilir.  İslam alemi için özel bir yer edinmesinin yegane sebebi bu olmakla beraber  Resulullah (s.a.a) akik taşı kullanması Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen diğer taşların kullanımınada bir nevi cevaz vermiştir.

Akik Taşı Genel Özellikleri

 

Diğer  İsimleri : Akik, Yemen Taşı

Sertliği  : 6,5 - 7

Özgül Ağırlığı  : 2,57 - 2,65

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Yarısaydam, saydam veya opak.

Parlaklığı : Donuk camsı, yağımsı.

Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Mn.

Alt Türleri : Mavi Akik, Kırmızı Akik, Yosunlu Akik, Oniks

Uyumlu Olduğu Unsur :Toprak.

Uyumlu Olduğu Şakra :Gırtlak, güneş sinirağı, kök, altkarın.

Uyumlu Olduğu Burç :İkizler (Kırmızı ve Yosunlu Akik), Boğa, Yengeç, Oğlak, Kova

Rengi : Bir merkezden yayılan kuşaklarda farklı renkler olarak kendini gösterir. Kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi, yeşil.

Sembolü Olduğu Hususlar : İletişim, duygusal, bedensel ve eterik bedenler.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Türkiye-Ankara, Çin, İtalya, Madagaskar, Meksika, Mısır, Almanya, Hindistan, Brezilya ve Uruguay.

  •          Taşıyan kişiyi tehlikelerden korur.
  •          Uykusuzluk, karabasan, korkaklık ve nazara kaşı etkilidir.
  •          Gerçekleri fark etmeyi sağlar.
  •          Stres ve gerginliği ortadan kaldırır.
  •          Cesaretin artmasını sağlar.
  •          Kişinin sosyalleşmesini ve uyum sağlamasına yardımcı olur.
  •          Vücuttaki fazla ve negatif enerjiyi boşaltmayı sağlar.
  •          Bedeni güçlendirerek, lenflerin sirkülasyonunu sağlar.
  •          Kendisini taşıyan kişiye güç, keyif ve iyimserlik hissi verir.
  •          Bu taşı taşıyan çocukları olumsuz düşünceden, duygulardan ve münakaşalardan uzak tutar.
  •          Dünyevi başarıyı simgeler. Negatif enerjiyi ortadan kaldırarak, tükenmiş olan cesareti artırır. İş adamları bu taşdan faydalanabilir.Özgüveni artırır.

  • Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

    Yazar: Havvanur İNCEKARA 

%100 ORJINAL Yemen Akik Taşlı Yüzük Modelleri 
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