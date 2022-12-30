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Bereket duası vefki kişiye özel 925 ayar gümüş plaka kolye kişinin ismine niyet edilerek yazılmaktadır, Bu şekilde kişiye kodlanmış olur. Uygun fiyat avantajı ve kapıd ödeme imkanı ile. Havale ve EFT ödemelerinde %5 İNDİRİM avantajı ile...