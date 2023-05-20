Stok Kodu: DUA652 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 22*30 mm Kullanılan TAŞ: Akik Taşı Ağırlık: 7,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Bolluk ve Bereket Vefki Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dip Not: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Bolluk ve Bereket İçin Vefk



Bolluk ve bereket vefkleri, pozitif enerjiyi çekmek, bolluk, refah, zenginlik ve bollukla ilişkilendirilen ev, işyeri veya kişisel alanlarda kullanılabilir. Bunlar, kişinin niyetlerini odaklamak, olumlu düşünceleri teşvik etmek ve bereketli bir ortam için kullanılabilir.



Evimizdeki ve iş yerimizdeki bereketin artması için kimselere muhtaç olmadan bolluk içerisinde yaşam sürebilmek adına yaptırılan vefk çeşididir. Geçmiş yıllardan günümüze kadar gelmiş olan bu yöntem çok eski hocalar tarafından da insanlara yapılan ve olumlu sonuçlar alınmış bir vefk çeşididir. Bolluk Ve Bereket Vefki, işinin uzmanı ilim sahibi bir hoca tarafından yapıldığı taktirde, yapılan kişinin evinde veya iş yerinde asla sıkıntıya düşmediği işlerinin hep yolunda gittiği, müşterisinde bir eksilme olmadığı aksine arttığı görülmektedir. Bolluk Ve Bereket Vefki yaptıran kişinin evinde maddi yönden hiç sıkıntı çekmeden hayatını sürdürdüğü söylenir. Genellikle çok özel dualarla yapılan bu vefk çeşidinde kişi elindeki parasının ve kazancının her zaman bereketini görür.





Siyah Akik Taşı



Siyah akik taşı, doğal bir mineral olan kuvarsın bir türüdür. Siyah renkte ve genellikle beyaz veya gri şeritlerle desenlenmiş bir görünüme sahiptir. Hem dekoratif amaçlarla kullanılan bir taş olarak hem de metafizik özelliklere sahip olduğuna inanılan bir kristal olarak popülerdir.



Siyah akik taşının bazı potansiyel faydaları şunlar olabilir:







Zihinsel denge: Siyah akik taşı, zihinsel denge ve kararlılık sağlama konusunda destekleyici olabilir. Stresi azaltmaya yardımcı olabilir ve zihinsel netliği artırabilir.



Kuvvet ve cesaret: Siyah akik taşı, kendine güveni ve cesareti artırma potansiyeline sahip olabilir. Güçlü bir taş olarak kabul edilir ve kişinin iç gücünü ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir.



Negatif enerjiden koruma: Siyah akik taşı, negatif enerjileri bloke etmeye ve dışarıda tutmaya yardımcı olabilir. Bu şekilde, kişinin enerji seviyelerini yükseltebilir ve koruyucu bir kalkan sağlayabilir.



Denge ve huzur: Siyah akik taşı, duygusal dengeyi ve huzuru desteklemeye yardımcı olabilir. Olumsuz duyguları dengelemeye ve sakinlik hissi yaratmaya katkıda bulunabilir.



Fiziksel iyilik: Bazı kişilere göre, siyah akik taşı bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve vücuttaki enerji akışını düzenlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca toksinleri vücuttan atmak ve iyileşme süreçlerini hızlandırmak için kullanılabileceği düşünülür.







Siyah akik taşı, her birey üzerinde farklı etkiler gösterebilir ve herhangi bir tedavi yöntemi yerine geçmez. Eğer siyah akik taşını kullanmak isterseniz, taşın enerjisini hissettiğinizden emin olmak için doğrudan temas veya taşı takma gibi yakın temas yöntemlerini kullanabilirsiniz.







Not: Doğaltaş ürünler birebir aynı olmaz. Küçükte olsa değişikler olur. Bu değişiklikler iade sebebi olamaz. Müşteri doğal taş da olabilecek küçük farklılıkları bilerek almış olur.