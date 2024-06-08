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Doğal Göz Akik Taşı Gümüş Kolye - 1
Doğal Göz Akik Taşı Gümüş Kolye - 2
Doğal Göz Akik Taşı Gümüş Kolye - 3
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Doğal Göz Akik Taşı Gümüş Kolye - 1
Doğal Göz Akik Taşı Gümüş Kolye - 2
Doğal Göz Akik Taşı Gümüş Kolye - 3

Doğal Göz Akik Taşı Gümüş Kolye

Ürün Kodu : OSM1810
Öne Çıkan Bilgiler
Gündelik kullanım için ideal olan bu kolye, aynı zamanda özel günlerde de şıklığı tamamlayıcı bir aksesuardır. Göz akik taşı kolye, kişinin enerjisini dengelemesine yardımcı olabilirken, aynı zamanda güzellik ve zarafetiyle de dikkat çeker.
Hediyesi :
2.334,00 TL
Havale Fiyatı : 2.217,30 TL %5  İndirim
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iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu:OSM1810
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:12 mm
Kullanılan TAŞ:Göz Akik Taşı
Ağırlık:7 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Metafizik inançlara göre, göz akik taşının bir dizi faydası olduğuna inanılır:

  1. Dengeleyici Enerji: Göz akik taşı, ruhsal ve duygusal dengeyi sağladığına inanılan bir taştır. Negatif enerjileri dengeler ve pozitif bir iç denge sağlayabilir.

  2. Koruma: Eski dönemlerden beri koruyucu bir taş olarak kabul edilir. Zararlı enerjilere karşı koruma sağlayabilir ve kişiyi kötü niyetli etkilere karşı koruyabilir.

  3. Odaklanma ve Zihinsel Netlik: Zihinsel odaklanma ve netlik sağladığına inanılır. Zihinsel karmaşayı azaltabilir ve düşünceleri netleştirebilir.

  4. Stres Azaltma: Stresi azaltıcı etkileri olduğuna inanılır. Sakinleştirici bir etkiye sahip olabilir ve zihinsel olarak rahatlama sağlayabilir.

  5. Yaratıcılığı Artırma: Yaratıcılığı teşvik ettiği ve hayal gücünü artırdığına inanılır. Yaratıcı projelerde çalışırken veya yaratıcı düşünme gerektiren durumlarda yardımcı olabilir.

Ürün Etiketleri
doğaltaş toptan
göz akik taşı
doğal taşlı kolye
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