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Gündelik kullanım için ideal olan bu kolye, aynı zamanda özel günlerde de şıklığı tamamlayıcı bir aksesuardır. Göz akik taşı kolye, kişinin enerjisini dengelemesine yardımcı olabilirken, aynı zamanda güzellik ve zarafetiyle de dikkat çeker.