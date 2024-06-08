TükendiGelince Haber Ver
|Stok Kodu:
|OSM1810
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|12 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Göz Akik Taşı
|Ağırlık:
|7 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Metafizik inançlara göre, göz akik taşının bir dizi faydası olduğuna inanılır:
Dengeleyici Enerji: Göz akik taşı, ruhsal ve duygusal dengeyi sağladığına inanılan bir taştır. Negatif enerjileri dengeler ve pozitif bir iç denge sağlayabilir.
Koruma: Eski dönemlerden beri koruyucu bir taş olarak kabul edilir. Zararlı enerjilere karşı koruma sağlayabilir ve kişiyi kötü niyetli etkilere karşı koruyabilir.
Odaklanma ve Zihinsel Netlik: Zihinsel odaklanma ve netlik sağladığına inanılır. Zihinsel karmaşayı azaltabilir ve düşünceleri netleştirebilir.
Stres Azaltma: Stresi azaltıcı etkileri olduğuna inanılır. Sakinleştirici bir etkiye sahip olabilir ve zihinsel olarak rahatlama sağlayabilir.
Yaratıcılığı Artırma: Yaratıcılığı teşvik ettiği ve hayal gücünü artırdığına inanılır. Yaratıcı projelerde çalışırken veya yaratıcı düşünme gerektiren durumlarda yardımcı olabilir.