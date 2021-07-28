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Cennetül Esma Dairesi Ortasında En'âm Suresi 122. Ayetı Yazılı 925 Ayar Gümüş Kolye

Ürün Kodu : DUA048
Öne Çıkan Bilgiler
Tamamı EL Yazması 925 Ayar Gümüş Üzerine Cennetül ESMA Dairesi. Bu Ürünü OSMANLİPAZAR.com'dan ister Kredi Kartı İsterseniz Kapıda Ödeme Alabilirsiniz.
Hediyesi :
3.773,00 TL
Havale Fiyatı : 3.584,35 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DUA048
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:40 mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık:14,80 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Cennetül Esma Dairesi
Allah'ın isimleriyle korunma kalkanları manasına gelen cennetül esma duaları İmam Gazali Hazretleri tariki ile Hazreti Ali Efendimize dayanmakta ve pek çok dua kitaplarında yer almaktadır.
Pekçok faziletleri vardır.
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

ÖN Yüzünde : 
Cennetül Esma Dairesi  Vadir.
Orta Kısmında ise 
 
En'âm Suresi 122. Ayetı
اَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْش۪ي بِه۪ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ
 
 بِخَارِجٍ مِنْهَاۜ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِر۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
Okunuşu :  
E ve men kâne meyten fe ahyeynâhu ve cealnâ lehu nûran yemşî bihî fîn nâsi ke men meseluhu fîz zulumâti leyse bi hâricin minhâ, kezâlike zuyyine lil kâfirîne mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).
Meali : 
 Ölü iken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kâfirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir.
 
Tefsiri:
Bir önceki âyette müşriklerin, şeytanların telkinleri altında müminlere karşı mücadele açmasından söz edildikten sonra bu âyette, belirtilen iki kesimin durumu parlak bir temsille değerlendirilmektedir. Burada müminlerin İslâm’ı kabul etmelerinden önceki durumu, bir ölü gibi bütünüyle hayır ve faydadan yoksun kalmış olanın durumuna benzetilmiştir. Çünkü küfür ve şirk, insanın hakkı bâtıldan ayırarak kurtuluş yolunu bulmasına engel olur. Buna karşılık Allah’ın kendisine İslâm’ı nasip ettiği kişi ise, yeniden hayata kavuşmuş insan gibi, gerçeği gerçek olmayandan, doğru ve yararlı olanı yanlış ve zararlı olandan ayırt etme imkânına kavuşmuştur; böylece iman nuruyla zihni ve kalbi aydınlanan kişinin bu sayede yolu da aydınlık olur. İnkâra saplanmış olan için ise, küfrü devam ettiği sürece karanlıktan kurtuluş ümidi de kalmamıştır. 121. âyette belirtildiği üzere inkârcılar, şeytanların telkin ettiği vesveselerle muhâkeme ve değerlendirme disiplinlerini kaybettikleri için yaptıkları çirkin işler de artık kendilerine güzel gösterilmiştir.
Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 464
Ürün Etiketleri
cennetül esma kolye
cennetül esma Gümüş kolye
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