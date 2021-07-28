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|Stok Kodu:
|DUA048
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|40 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Ağırlık:
|14,80 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
Cennetül Esma Dairesi
Allah'ın isimleriyle korunma kalkanları manasına gelen cennetül esma duaları İmam Gazali Hazretleri tariki ile Hazreti Ali Efendimize dayanmakta ve pek çok dua kitaplarında yer almaktadır.
Pekçok faziletleri vardır.
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
اَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْش۪ي بِه۪ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ
بِخَارِجٍ مِنْهَاۜ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِر۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ