Stok Kodu: DUA585 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25*25 mm Kullanılan TAŞ: Ceyt Taşı Ağırlık: 8 gr. (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Ayetel Kürsi Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: NOT: Kişiye özel isteğe göre dua ve ayetler el yazısı ile yazılır. Dip Not: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Ayetel Kürsi'nin Anlamı



Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır.

Ne uykusu gelir ne de uyur.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.

O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.

Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir.

O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz.

O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır.

Onları korumak kendisine zor gelmez.

O yücedir, mutlak büyüktür.



Ayetel Kürsinin Faziletleri

Ayet-el Kürsi okunan eve şeytan giremez. O evde büyü tutmaz.

Devamlı olarak Ayetel Kürsi okumaya devam eden kişi hem dünyada hem de ahirette büyük makamlara erişir.

Ayetel Kürsi duasını nimetlere 313 defa okuyup ve her okuyuşta hu diye üfürülürse o nimet bereketlenir. 313 ayet- el kürsinin hatim adedidir.

Ayet-el Kursi okumayı adet edinen kimsenin geçmişte işlemiş olduğu günahlar bağışlanır. Yüce Allah, o kişiye hayır kapılarını açar.

Bir kişi 7 defa okuyup birincide sağına ikincide soluna üçüncüde önüne dördüncüde arkasına beşincide yukarı altıncıda aşağı ve yedincide içine hu diye üflerse ve son olarak etrafını çevreleyecek şekilde üflerse melekler onu çevreler ve o gün içinde o kimseye bela isabet etmez.

Ayetel Kürsi, her namazdan sonra okunmalıdır. Bunu okuyan kişiye cennetin sekiz kapısı açılır ve dilediği kapıdan cennete girer.

Cenabı hak sevdiği bir kuluna namazdan sonra ayet- el kürsi okumayı unutturmaz. Kabir ehli için okunursa cenabı hak ayet-el kürsinin fazileti hürmetine o kabir ehlinin kabrini genişletir ve makamını yükseltir.







Ceyd Taşı



Ceyd Taşı, farklı sertlik derecelerine sahip olan hefrit ve jadet taşlarının birleşimi ile oluşturulmuş taşlardır. Saadet ve fazilet getirdiğine inanılan doğal taş, aynı zamanda ruhsal hastalıklara karşı etkili bir tedavi edici özelliği olduğu bilinmektedir. Ancak günümüzde piyasada ceyd taşının fazlaısyla sahte modelleri bulunmaktadır. Bu nedenle de bu taşı kullanmak istiyorsanız en doğru ve güvenilir adreslerden tercih etmeniz en doğrusu olacaktır.



Kategorimiz içerisinde ceyd taşı ile el işçiliği üretimi olan tesbih, kolye, yüzük ve bileklik birçok model yer almaktadır. Modellerin her birisi özel tasarım olmakla birlikte aynı zamanda tamamen orijinal ve %100 doğal ceyd taşından üretilmiş modellerdir. Kategoriyi inceleyerek siz de hemen bu eşsiz güzellikteki modelleri inceleyebilirsiniz.



Ceyd Taşı Faydaları Saymakla Bitmiyor



Gevşetici enerjisi sayesinde ruhsal sıkıntı ve sorunları ortadan kaldıran ceyd taşı, ayrıca hücrelerinizi yeniler ve hem daha sağlıklı hem de daha uzun bir yaşam sürmenize yardımcı olur. Böbrek ve mesane işlevlerini yerine getirmesinde son derece etkili bir doğal taştır.



Ruhsal hastalıkların tedavisinde doğal etkiye sahip olmakla birlikte aynı zamanda iç organların hastalıklarının tedavisinde de son derece fayda sağlamaktadır. Sizler de ceyd taşının estetik görünümünden ve faydalarından yararlanarak tarzınızı ön plana çıkarmak istiyorsanız kendiniz ve değer verdiğiniz insanlar için en şık modelleri seçerek tüm gözleri tarzınız ile üzerinize çekebilirsiniz.