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|Stok Kodu:
|OSM947
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Hematit
|Ağırlık:
|(+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Eski Mısırlılar kanı kesmek ve kan hücrelerinin oluşumunu teşvik için kullanırdı. Orta Çağda kırmızı renge sahip hematitler kantaşı olarak da bilinirdi. Kızılderili kültüründe hematit toz haline getirilirek savaş boyası olorak sürülür ve onları yenilmez yaptığına inanılırdı. 18. Ve 19. y.y. ise yaslarda hematit takılar kullanılırdı. Hematit tılsımlar ahirette bir destek olarak hemen hemen her firavunun mezarında bulunmuştur.
Hematit Taşı Genel Özellikleri
Sertliği : 5,5 - 6,5
Özgül Ağırlığı : 5,26
Kimyasal Grubu : Oxides
Yapısal Görünümü : Opak, Yarısaydam
Parlaklığı : Metalik
Kimyasal Formülü : Fe2 O3 + (Mg, Ti), (Al, Cr, Mn, Si, Th)
Uyumlu Olduğu Burç : Koç, Aslan, Başak, Kova, Akrep, Balık
Rengi : Gri, Siyah
Sembolü Olduğu Hususlar : Birey ve toplum arasındaki ilişkilerde denge.
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Kanada, Güney Amerika, Çin, İngiltere ce Almanya.
Hematit taşı demir gibi görünür, ancak düştüğünde kolayca kırılabilen bir taştır. Demirin başlıca kaynaklarından biridir. Narin bir kristal çeşididir ve işlenirken Mohs'a göre 6.5 sertlikte olmasından dolayı çok titiz bir çalışma ister. (Bkz Mohs) Rengi siyah, gri ve kırmızımsı kahverengidir. Genellikle opaktır, yani yarısaydamdır. Çizgileri ise koyu kırmızı veya aydınlık ışıltılıdır.
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA