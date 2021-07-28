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Çiftlere Özel Hematit Taşlı Kombin Bileklik

Ürün Kodu : OSM947
Öne Çıkan Bilgiler
Çiftlere Özel Hematit Taşlı Kombin Bileklik. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
2.356,00 TL
Havale Fiyatı : 2.238,20 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM947
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Hematit
Ağırlık: (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

HEMATİT

Eski Mısırlılar kanı kesmek ve kan hücrelerinin oluşumunu teşvik için kullanırdı. Orta Çağda kırmızı renge sahip hematitler kantaşı olarak da bilinirdi. Kızılderili kültüründe hematit toz haline getirilirek savaş boyası olorak sürülür ve onları yenilmez yaptığına inanılırdı.  18. Ve 19. y.y. ise yaslarda hematit takılar kullanılırdı. Hematit tılsımlar ahirette bir destek olarak hemen hemen her firavunun mezarında bulunmuştur.

Hematit Taşı Genel Özellikleri

Sertliği : 5,5 - 6,5

Özgül Ağırlığı : 5,26

Kimyasal Grubu : Oxides

Yapısal Görünümü : Opak, Yarısaydam

Parlaklığı : Metalik

Kimyasal Formülü : Fe2 O3 + (Mg, Ti), (Al, Cr, Mn, Si, Th)

Uyumlu Olduğu Burç : Koç, Aslan, Başak, Kova, Akrep, Balık

Rengi : Gri, Siyah

Sembolü Olduğu Hususlar : Birey ve toplum arasındaki ilişkilerde denge.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Kanada, Güney Amerika, Çin, İngiltere ce Almanya.

Hematit taşı demir gibi görünür, ancak düştüğünde kolayca kırılabilen bir taştır. Demirin başlıca kaynaklarından biridir. Narin bir kristal çeşididir ve işlenirken Mohs'a göre 6.5 sertlikte olmasından dolayı çok titiz bir çalışma ister. (Bkz Mohs) Rengi siyah, gri ve kırmızımsı kahverengidir. Genellikle opaktır, yani yarısaydamdır. Çizgileri ise koyu kırmızı veya aydınlık ışıltılıdır.

  •          Kan akışını düzenleyici olarak kullanılırdı.
  •          İnce bağırsakta demir emilimini uyarır.
  •          Herkesin kullanımına uygun değildir.
  •          Kararlı olmayı sağlar.
  •          Vücutta iltihap varken kullanılmalıdır.
  •          Negatif enerji toplar.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

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