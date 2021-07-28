

KANTAŞI



Ortaçağ Hristiyanları tarafından kullanılmıştır. Yunanlılar ve Romalılar atletik çabaları sırasında dayanıklılık kazanmak, şöhret edinmek ve iktidarlarını güvence altına almak için kantaşı kullandılar. Gnostikler bu taşın uzun ömür ve zenginlik getirdiğini düşünürlerdi. 3000 yıl boyunca Antik Babil’de düşmana karşı Mısır’da ise kapıları açmak için kullanıldığı söylenir. Askerler tarafından kullanılmıştır. Mesih’in kanını durduğu hususunda efsaneleşmiş bir taştır.

Kantaşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Bloodstone, Helyotrop, Şifa Taşı

Sertliği : 6.5 - 7

Özgül Ağırlığı : 2.60

Kimyasal Grubu : Silikat

Bağlı Olduğu Grup: Kuvars, Kalseduan

Grup Üyeleri: Ametist, Krizopraz, Sitrin, Jasper, Kristal, Gül Kuvars, Dumanlı Kuvars, Agat, Oniks, Kaplangözü, Sardoniks

Yapısal Görünümü : Opak

Parlaklığı : Mumsu ve Donuk Camsı

Kimyasal Formülü : SiO2 + Fe

Uyumlu Olduğu Element : Toprak ve Ateş

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök, Kalp

Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Balık

Rengi : Kırmızı lekeli koyu yeşil

Sembolü Olduğu Hususlar : Erkeksi Enerji, Hükmedicilik, Şehit Kanı

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Güney Amerika, Avustralya, Çin, Brezilya, Hindistan

Nazara karşı etkilidir.

Vücutta enerji dengesini sağlar. Enerjinin hareket etmesini sağlar. Vücudun üzerine direkt olarak uygulanabilir. Yaşam enerjisini artırır.

Kan dolaşımına yardımcı olur.

Burun kanamasını durdurur.

Kan hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Şifacılar tarafından toz haline getirilerek kanı durdurmak için kullanılmıştır.

Vücudun sağlıklı hale gelmesini sağlar.

Adet ve doğum sancılarını azaltır.

AKİK

3 ila 4. Yüzyıllarda Sicilya’da bulunan Achates nehrinin kıyılarında dolaşırken bu taşı keşfeden Yunanlı bir filozof olan Theophrastus ona nehrin ismini vermiştir. Akik taşı, tüm medeniyetlerde ilgi görmekle birlikte öne çıkan Bizans döneminde yemek takımları ve Osmanlı’da da tılsımlarda dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanımı göze çarpmaktadır.. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. Aynı zaman da Hatem-ül Enbiya Muhammed Resulullah (s.a.a)’ın kullandığı taşlardan biridir daha önce yayınlanan kitabımdan ayrıntılarına ulaşılabilir. İslam alemi için özel bir yer edinmesinin yegane sebebi bu olmakla beraber Resulullah (s.a.a) akik taşı kullanması Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen diğer taşların kullanımınada bir nevi cevaz vermiştir.

Akik Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Akik, Yemen Taşı

Sertliği : 6,5 - 7

Özgül Ağırlığı : 2,57 - 2,65

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Yarısaydam, saydam veya opak.

Parlaklığı : Donuk camsı, yağımsı.

Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Mn.

Alt Türleri : Mavi Akik, Kırmızı Akik, Yosunlu Akik, Oniks

Uyumlu Olduğu Unsur :Toprak.

Uyumlu Olduğu Şakra :Gırtlak, güneş sinirağı, kök, altkarın.

Uyumlu Olduğu Burç :İkizler (Kırmızı ve Yosunlu Akik), Boğa, Yengeç, Oğlak, Kova

Rengi : Bir merkezden yayılan kuşaklarda farklı renkler olarak kendini gösterir. Kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi, yeşil.

Sembolü Olduğu Hususlar : İletişim, duygusal, bedensel ve eterik bedenler.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Türkiye-Ankara, Çin, İtalya, Madagaskar, Meksika, Mısır, Almanya, Hindistan, Brezilya ve Uruguay.