

ONİKS



Eski Yunanlılar ve Romalılar için popüler bir taştır. Adı tırnak manasına gelen “ Onux “ kelimesinden gelir. Romalılar sadece siyah ve kahverengi taşları ifade etmek için oniks adını kullanmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.

Oniks Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Hacıbektaş Taşı, Balgam Taşı ve Mühresenk ayrıca Ayrılık Taşı

Sertliği : 7

Kimyasal Formülü : SiO2 + Fe, Mn

Uyumlu Olduğu Element : Hava

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök

Uyumlu Olduğu Burç : Aslan, Yay, Kova

Rengi : Beyaz, Gri, Yeşil, kahve tonları ile Düzgün bantları siyah

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Hindistan, Mısır, Çin, Meksika, Madagaskar, İtalya, Almanya

Aşırı zihinsel ve duygusal stres altında altındaki sporcular ve insanlar için güçlü bir taştır.

Sorumluluk sahibi olmayı sağlar. Öz güveni artırarak görev almada yardımcı olur.

Oniks, inci ve elmas ile birlikte kullanılabilir.

Yaralar, mantar, enfeksiyonlar, güneş yanığı, deri hastalıkları tedavisinde su kompresi yapılarak veya üzerinizde taşıyarak kullanabilirsiniz.

Erkek ve kadın kutuplaşmalarını dengeler.

Duygusal dengeyi sağlayarak kendini kontrol etmeyi sağlar.

Sık sık toprak ve su ile temizlenmelidir.

Lav Taşı Faydaları :

Volkanik olayların gerçekleştiği bölgelerde çıkarılan bu doğal taş, yüksek ısılarda bir çok bileşenin bir araya gelip erimesi ve daha sonra taşlaşması ile ortaya çıkmaktadır. İçerdiği mineraller açısından oldukça zengin olan lav taşının faydaları da oldukça fazladır. İçerisinde bulunan zengin mineraller sayesinde (çoğunlukla demir, magnezyum, çinko, kalsiyum, potasyum gibi) çakralarda etkilidir. Ruhsal ve duygusal dengeyi sağlar, zihin için etkilidir.



Lav taşı ısıtıldığında kas rahatsızlıklarında kullanılır. Kas ağrılarında, romatizmal rahatsızlıklarda faydalıdır. Bu sebeple termal tesislerde ve tedavilerde kullanılır. Damarların genişlemesine yardımcı olur, bu sayede kan dolaşımı hızlanır. İnsana enerji verir, kalp için faydalıdır ayrıca hücre yenilenmesini de hızlandırır. Solunum yolları içinde faydaları vardır ve daha rahat solunum için yardımcı olur. Vücudu arındırır, huzur ve dinginlik hissi verir.