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|Stok Kodu:
|OSM945
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Siyah Onix, Lav Taşı
|Ağırlık:
|(+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Eski Yunanlılar ve Romalılar için popüler bir taştır. Adı tırnak manasına gelen “ Onux “ kelimesinden gelir. Romalılar sadece siyah ve kahverengi taşları ifade etmek için oniks adını kullanmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.
Oniks Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Hacıbektaş Taşı, Balgam Taşı ve Mühresenk ayrıca Ayrılık Taşı
Sertliği : 7
Kimyasal Formülü : SiO2 + Fe, Mn
Uyumlu Olduğu Element : Hava
Uyumlu Olduğu Çakra : Kök
Uyumlu Olduğu Burç : Aslan, Yay, Kova
Rengi : Beyaz, Gri, Yeşil, kahve tonları ile Düzgün bantları siyah
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Hindistan, Mısır, Çin, Meksika, Madagaskar, İtalya, Almanya
Lav Taşı Faydaları :
Volkanik olayların gerçekleştiği bölgelerde çıkarılan bu doğal taş, yüksek ısılarda bir çok bileşenin bir araya gelip erimesi ve daha sonra taşlaşması ile ortaya çıkmaktadır. İçerdiği mineraller açısından oldukça zengin olan lav taşının faydaları da oldukça fazladır. İçerisinde bulunan zengin mineraller sayesinde (çoğunlukla demir, magnezyum, çinko, kalsiyum, potasyum gibi) çakralarda etkilidir. Ruhsal ve duygusal dengeyi sağlar, zihin için etkilidir.
Lav taşı ısıtıldığında kas rahatsızlıklarında kullanılır. Kas ağrılarında, romatizmal rahatsızlıklarda faydalıdır. Bu sebeple termal tesislerde ve tedavilerde kullanılır. Damarların genişlemesine yardımcı olur, bu sayede kan dolaşımı hızlanır. İnsana enerji verir, kalp için faydalıdır ayrıca hücre yenilenmesini de hızlandırır. Solunum yolları içinde faydaları vardır ve daha rahat solunum için yardımcı olur. Vücudu arındırır, huzur ve dinginlik hissi verir.
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA