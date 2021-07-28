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Çiftlere Özel Siyah Onix Taşlı Kombin Bileklik

Ürün Kodu : OSM938
Öne Çıkan Bilgiler
Çiftlere Özel Siyah Onix Taşlı Kombin Bileklik. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
2.184,00 TL
Havale Fiyatı : 2.074,80 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM938
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Siyah Onix
Ağırlık: (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:


ONİKS

Eski Yunanlılar ve Romalılar için popüler bir taştır. Adı tırnak manasına gelen “ Onux “ kelimesinden gelir.  Romalılar sadece siyah ve kahverengi taşları ifade etmek için oniks adını kullanmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.

Oniks Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Hacıbektaş Taşı, Balgam Taşı ve Mühresenk ayrıca Ayrılık Taşı

Sertliği : 7

Kimyasal Formülü : SiO2 + Fe, Mn

Uyumlu Olduğu Element : Hava

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök

Uyumlu Olduğu Burç : Aslan, Yay, Kova

Rengi : Beyaz, Gri, Yeşil, kahve tonları ile Düzgün bantları siyah

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Hindistan, Mısır, Çin, Meksika, Madagaskar, İtalya, Almanya

  •          Aşırı zihinsel ve duygusal stres altında altındaki sporcular ve insanlar için güçlü bir taştır.
  •          Sorumluluk sahibi olmayı sağlar. Öz güveni artırarak görev almada yardımcı olur.
  •          Oniks, inci ve elmas ile birlikte kullanılabilir.
  •          Yaralar, mantar, enfeksiyonlar, güneş yanığı, deri hastalıkları tedavisinde su kompresi yapılarak veya üzerinizde taşıyarak kullanabilirsiniz.
  •          Erkek ve kadın kutuplaşmalarını dengeler.
  •          Duygusal dengeyi sağlayarak kendini kontrol etmeyi sağlar.
  •          Sık sık toprak ve su ile temizlenmelidir.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

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