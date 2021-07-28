MORS BALIĞI

Soğuk denizlerde yaşayan iri gövdeli, yüzgeç ayaklı bir memeli.

En çok Kuzey Buz Denizinin yüzen buzları ile kayalık kıyılarında barınır. Boyu 4,5 m, ağırlığı 1000-1500 kg kadardır. Karada, yüzgeç ayakları ile güçlükle sürünür. Çok iyi yüzer, 30 metreden daha derinlere dalabilir. Soğuk ve fırtınalı zamanlarda yüzen buzlara çıkar. Karaya çıktıklarında güneşin sıcaklığı ile kan damarları genişlediğinden pas kırmızı renkte görünürler.

MORS BALIĞI DİŞİ

Mors Balıgı dişi saglamlıgı ve mukavemeti bakımından Selçuklular ardından Osmanlılar tarafından kılıç , kama , mec ve Tesbih Mors Balıgı dişi saglamlıgı ve mukavemeti bakımından Selçuklular ardından Osmanlılar tarafından kılıç , kama , mec veYapımında kullanılmıştır. Bu dişin en büyük özelligi orta kısmındaki hafif sarı buzlu yapısıdır. bu bölümüne mors özü denir. Osmanlıcada en kıymetli şeyleri bülbülle ifade edillir.

Bu Mors dişinin kıymetli olan ortasındaki buzlu yapıya Osmanlılar bülbül tükürügü demişlerdir. Topkapı sarayında hali hazırda sergide olan Fatih Sultan Mehmed Han'ın kılıcının kabzası Morsözü yani bülbül tükürügüdür. Morslar sanıldıgı gibi dişi için avlanmazlar. kendileri gibi soguk cografyalarda yaşayan insanlar kaliteli enerji deposu olan yaglarını yiyerek hayatta kalırlar...