Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Erzurum’un ünlü kalem işçiliği ile akik taşının büyüleyici güzelliğini birleştiren bu yüzük, geleneksel zanaatkarlığın eşsiz bir örneğidir. 925 ayar saf gümüş üzerine tamamen el işçiliğiyle işlenen detaylar, yüzüğe hem sanatsal hem de tarihi bir değer katıyor. Doğal akik taşının güçlü enerjisiyle ruhunuzu, gümüşün zarafetiyle stilinizi tamamlayın.

Negatif Enerjiyi Uzaklaştırır:

Akik taşı, çevredeki olumsuz enerjiyi temizlediği ve pozitif bir enerji alanı oluşturduğu bilinen doğal bir taştır.

Ruhsal Huzur ve Duygusal Denge Sağlar:

Stresi ve kaygıyı azaltarak huzur verir. Duygusal denge isteyenler için mükemmel bir seçimdir.

Cesaret ve Kararlılık:

Kişisel gücü artırdığına inanılan akik taşı, özgüven sağlar ve korkuları yenmenize yardımcı olur.

Fiziksel ve Zihinsel Rahatlama:

Geleneksel inanışlara göre akik taşı, bağışıklık sistemini destekler, bedeni stresten arındırır ve zihinsel berraklık sağlar.