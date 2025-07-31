Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Nazar Ayeti Yazılı, Erzurum Kalem İşçiliği ve Osmanlı Motifli Siyah Akik Gümüş Yüzük

Korunmanın ayeti, zarafetin ustalığıyla birleşti…

Bu eşsiz tasarımda; Kur’an-ı Kerim’de nazar ve kötü enerjilere karşı okunan en güçlü ayetlerden biri olan Nazar Ayeti, siyah akik taş üzerine özenle yazılmıştır. Yüzüğün kenarlarında yer alan Erzurum kalem işçiliği ve klasik Osmanlı motifleri, manevi korumayı sanatsal zarafetle buluşturur.

925 ayar gümüşten üretilen bu yüzük, hem anlamlı bir manevi tılsım hem de zarif ve asil bir aksesuar olarak öne çıkar.

Nazar Ayeti: Kur’an’dan Gelen Koruma

Yüzüğün merkezinde yer alan ayet, özellikle nazar, haset, kötü göz ve negatif enerjilerden korunmak amacıyla okunan, İslam geleneğinde sıklıkla kullanılan ayetlerden biridir.

Taşın üzerine el işçiliğiyle yazılan bu ayet, taşıyan kişiye manevi bir zırh sağlar.

Bu yüzük, dua niyetiyle taşınan; kalpte ve zihinde güven duygusu oluşturan özel bir eserdir.

Erzurum Kalem İşi: Anadolu'nun Sanat Mirası

Yüzüğün yan yüzeylerinde işlenen desenler, Erzurum kalem işçiliğiyle ustaların ellerinden çıkmıştır.

Her motif, tel tel işlenmiş, yüzüğe karakter ve derinlik katmıştır.

Kalem işçiliği, Anadolu’nun kadim sanat geleneğinden izler taşır ve bu yüzükte maneviyat ile geleneksel sanat bir araya gelir.

Osmanlı Motifleri ile Tarihî Zarafet

Kenar süslemelerinde kullanılan Osmanlı motifleri, bu yüzüğe hem tarihi bir ruh hem de göz alıcı bir estetik kazandırır.

Desenler, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek seçilmiş, her kıvrımı ayrı bir anlam taşır.

Siyah Akik Taşı: Güç, Denge ve Koruma

Yüzüğün merkez taşı olan doğal siyah akik, asırlardır:

Negatif enerjilere karşı kalkan ,

Stresi azaltan ,

Kararlılığı ve içsel gücü artıran bir taş olarak bilinir.

İslam geleneğinde de Hz. Peygamber’in akik yüzük taşıdığı rivayet edilir.

Özellikle siyah akik, gizemli ve güçlü duruşuyla hem erkeklerin hem kadınların tercihi olmuştur.

925 Ayar Gümüş: Kalitenin Simgesi

Yüzüğün gövdesi, en kaliteli saf gümüş olan 925 ayar gümüşten üretilmiştir.

Dayanıklılığı, parlaklığı ve zamana karşı direnciyle uzun yıllar güvenle kullanılabilir.

Öne Çıkan Özellikler:

Kur’an-ı Kerim’den Nazar Ayeti , yüzük üzerine işlenmiştir

%100 el yazması ve elde oyma işçilik

Erzurum kalem işi detaylı desenler

Osmanlı motifli kenar süslemeleri

Doğal siyah akik taşı ile güçlü ruhsal enerji

925 ayar gümüş gövde, sağlam ve şık yapı

Kime Hitap Eder?

Bu yüzük,

Kendini manevi olarak korumak isteyen,

Nazar ayetinin gücüne inanan,

Geleneksel sanatları ve anlam yüklü sembolleri seven herkes için tasarlanmıştır.

Aynı zamanda özel günlerde anlamlı bir hediye olarak da gönül bağı kuracak bir parçadır.

Maneviyatı Taşıyan Şıklık

Her anında seni dualarla saracak, göz değmesine karşı sığınak olacak bir yüzük…

Nazar Ayeti’nin kudreti, siyah akikin enerjisi ve Osmanlı’dan miras sanatla birleşti.

Bu yüzüğü takmak; hem şıklığı taşımak hem de dua içinde yaşamak demektir.