Siyah Oniks Taşı Erzurum Kalem İşçiliği 925 Ayar Gümüş Yüzük

Asaletin, Gücün ve Zanaatin Buluşması

Zarif görünümü, güçlü enerjisi ve ustalıkla işlenmiş detaylarıyla öne çıkan bu yüzük; doğanın büyüsü ile el işçiliğinin eşsiz uyumunu taşıyor. Siyah oniks taşı, derin anlamlar ve koruyucu enerjiler barındırırken; Erzurum kalem işçiliği, yüzyıllık ustalık geleneğini parmaklarınıza taşıyor.

🖤 Siyah Oniks Taşının Anlamı ve Faydaları

Siyah oniks, tarih boyunca koruyucu ve dengeleyici bir taş olarak bilinir. Negatif enerjilere karşı güçlü bir kalkan oluşturduğuna inanılır.

🌑 Taşın Enerjisel Özellikleri:

Negatif enerjileri emer, kişiyi zihinsel olarak korur.

Konsantrasyon ve irade gücünü artırır.

Korkuları azaltır, stresle baş etmeye yardımcı olur.

Kendine güveni ve kararlılığı destekler.

✍️ Erzurum Kalem İşçiliği: Bir Sanat Geleneği

Bu yüzükteki desenler, Erzurum’un yüzyıllık kalem işçiliği ile elde oyulmuştur. Her motif; sabır, ustalık ve geleneksel sanatın ruhunu yansıtır. El emeğiyle işlenen yüzey detayları, her yüzüğü benzersiz kılar.

💍 Ürün Özellikleri

Taş Türü: Doğal Siyah Oniks

Metal: %100 925 Ayar Gümüş

İşçilik: Erzurum Kalem İşçiliği (El yapımı)

Tasarım: Erkek yüzüğü (Unisex kullanım için uygundur)

Yüzey Detayı: Antik oksit kaplama – El oyma desenler

Kullanım Alanı: Günlük veya özel davetlerde şıklık tamamlayıcısı

🎁 Neden Bu Yüzüğü Seçmelisiniz?

✔ Güçlü ve anlamlı bir taş: Siyah oniks

✔ Geleneksel el sanatı: Erzurum kalem işçiliği

✔ Şık ve karizmatik tasarım

✔ Özel kutusunda hızlı ve güvenli gönderim

✔ Doğal taş + manevi denge + estetik şıklık

💬 Son Söz: Gücü Parmağınızda Taşıyın

Siyah Oniks Erzurum Kalem İşçiliği 925 Ayar Gümüş Yüzük, sadece bir takı değil, aynı zamanda geçmişin sanatına, doğanın enerjisine ve sizin stilinize saygı duruşudur.