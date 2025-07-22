Siyah Oniks Taşı Erzurum Kalem İşçiliği 925 Ayar Gümüş Yüzük

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|Stok Kodu:
|OSM1880
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|15*15 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Siyah Onix Taşı
|Ağırlık:
|10,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Zarif görünümü, güçlü enerjisi ve ustalıkla işlenmiş detaylarıyla öne çıkan bu yüzük; doğanın büyüsü ile el işçiliğinin eşsiz uyumunu taşıyor. Siyah oniks taşı, derin anlamlar ve koruyucu enerjiler barındırırken; Erzurum kalem işçiliği, yüzyıllık ustalık geleneğini parmaklarınıza taşıyor.
Siyah oniks, tarih boyunca koruyucu ve dengeleyici bir taş olarak bilinir. Negatif enerjilere karşı güçlü bir kalkan oluşturduğuna inanılır.
Negatif enerjileri emer, kişiyi zihinsel olarak korur.
Konsantrasyon ve irade gücünü artırır.
Korkuları azaltır, stresle baş etmeye yardımcı olur.
Kendine güveni ve kararlılığı destekler.
Bu yüzükteki desenler, Erzurum’un yüzyıllık kalem işçiliği ile elde oyulmuştur. Her motif; sabır, ustalık ve geleneksel sanatın ruhunu yansıtır. El emeğiyle işlenen yüzey detayları, her yüzüğü benzersiz kılar.
Taş Türü: Doğal Siyah Oniks
Metal: %100 925 Ayar Gümüş
İşçilik: Erzurum Kalem İşçiliği (El yapımı)
Tasarım: Erkek yüzüğü (Unisex kullanım için uygundur)
Yüzey Detayı: Antik oksit kaplama – El oyma desenler
Kullanım Alanı: Günlük veya özel davetlerde şıklık tamamlayıcısı
✔ Güçlü ve anlamlı bir taş: Siyah oniks
✔ Geleneksel el sanatı: Erzurum kalem işçiliği
✔ Şık ve karizmatik tasarım
✔ Özel kutusunda hızlı ve güvenli gönderim
✔ Doğal taş + manevi denge + estetik şıklık
Siyah Oniks Erzurum Kalem İşçiliği 925 Ayar Gümüş Yüzük, sadece bir takı değil, aynı zamanda geçmişin sanatına, doğanın enerjisine ve sizin stilinize saygı duruşudur.
Kendinize ya da sevdiklerinize güçlü bir sembol hediye etmek istiyorsanız, bu özel yüzük tam size göre!