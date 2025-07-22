 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Siyah Oniks Taşı Erzurum Kalem İşçiliği 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1880
Öne Çıkan Bilgiler
Doğal siyah oniks taşı ile hazırlanmış bu özel yüzük, geleneksel Erzurum kalem işçiliği ile detaylandırılmıştır. %100 925 ayar gümüşten üretilen yüzük, hem enerjisel faydaları hem de sanatsal estetiğiyle dikkat çeker.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?
yuzuk_olcu.png (312 KB)
Hediyesi :
3.143,00 TL
Havale Fiyatı : 2.985,85 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
 
Stok Kodu: OSM1880
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 15*15 mm
Kullanılan TAŞ: Siyah Onix Taşı
Ağırlık: 10,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
  Dipnot:  
     

Siyah Oniks Taşı Erzurum Kalem İşçiliği 925 Ayar Gümüş Yüzük

Asaletin, Gücün ve Zanaatin Buluşması

Zarif görünümü, güçlü enerjisi ve ustalıkla işlenmiş detaylarıyla öne çıkan bu yüzük; doğanın büyüsü ile el işçiliğinin eşsiz uyumunu taşıyor. Siyah oniks taşı, derin anlamlar ve koruyucu enerjiler barındırırken; Erzurum kalem işçiliği, yüzyıllık ustalık geleneğini parmaklarınıza taşıyor.

🖤 Siyah Oniks Taşının Anlamı ve Faydaları

Siyah oniks, tarih boyunca koruyucu ve dengeleyici bir taş olarak bilinir. Negatif enerjilere karşı güçlü bir kalkan oluşturduğuna inanılır.

🌑 Taşın Enerjisel Özellikleri:

  • Negatif enerjileri emer, kişiyi zihinsel olarak korur.

  • Konsantrasyon ve irade gücünü artırır.

  • Korkuları azaltır, stresle baş etmeye yardımcı olur.

  • Kendine güveni ve kararlılığı destekler.

✍️ Erzurum Kalem İşçiliği: Bir Sanat Geleneği

Bu yüzükteki desenler, Erzurum’un yüzyıllık kalem işçiliği ile elde oyulmuştur. Her motif; sabır, ustalık ve geleneksel sanatın ruhunu yansıtır. El emeğiyle işlenen yüzey detayları, her yüzüğü benzersiz kılar.

💍 Ürün Özellikleri

  • Taş Türü: Doğal Siyah Oniks

  • Metal: %100 925 Ayar Gümüş

  • İşçilik: Erzurum Kalem İşçiliği (El yapımı)

  • Tasarım: Erkek yüzüğü (Unisex kullanım için uygundur)

  • Yüzey Detayı: Antik oksit kaplama – El oyma desenler

  • Kullanım Alanı: Günlük veya özel davetlerde şıklık tamamlayıcısı

🎁 Neden Bu Yüzüğü Seçmelisiniz?

✔ Güçlü ve anlamlı bir taş: Siyah oniks
✔ Geleneksel el sanatı: Erzurum kalem işçiliği
✔ Şık ve karizmatik tasarım
✔ Özel kutusunda hızlı ve güvenli gönderim
✔ Doğal taş + manevi denge + estetik şıklık

💬 Son Söz: Gücü Parmağınızda Taşıyın

Siyah Oniks Erzurum Kalem İşçiliği 925 Ayar Gümüş Yüzük, sadece bir takı değil, aynı zamanda geçmişin sanatına, doğanın enerjisine ve sizin stilinize saygı duruşudur.

Kendinize ya da sevdiklerinize güçlü bir sembol hediye etmek istiyorsanız, bu özel yüzük tam size göre!

Benzer Ürünler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.