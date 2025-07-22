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Üzeri Erzurum Kalem İşçiliği Kenarları Osmanlı Motifi Kaplangözü Taşı Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1881
Öne Çıkan Bilgiler

  • Erzurum’a özgü kalem işçiliği ile tek tek oyulmuş üst yüzey. Yüzüğün kenarlarında Osmanlı dönemine ait geleneksel motifler. Hem tarihsel hem sanatsal bir tasarım

Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
3.252,00 TL
Havale Fiyatı : 3.089,40 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1881
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 14*19 mm
Kullanılan TAŞ: Kaplangözü Taşı
Ağırlık: 13,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:  
     

Kaplangözü Taşı Gümüş Yüzük – Erzurum Kalem İşçiliği & Osmanlı Motifli

🐅 Gücün, Asaletin ve Zarafetin Simgesi

Doğal kaplangözü taşı, ustalıkla işlenmiş Erzurum kalem işçiliği ve tarihi dokuyu yaşatan Osmanlı motifleri ile buluşuyor. %100 925 ayar gümüşten üretilen bu özel yüzük, hem enerjisel gücü hem de sanatsal detaylarıyla fark yaratıyor.

💎 Ürün Özellikleri

  • Taş: Doğal Kaplangözü

  • Materyal: 925 Ayar Gümüş

  • İşçilik: El yapımı Erzurum Kalem İşçiliği

  • Desen: Osmanlı Motifli Kenar Detayları

  • Kaplama: Oksitli – Antik Görünüm

  • Tasarım: Erkek yüzüğü (Unisex kullanım için de uygundur)

  • Paketleme: Özel hediye kutusunda gönderim

🐯 Kaplangözü Taşının Faydaları

  • Kararlılığı ve cesareti artırır

  • Negatif enerjiden korur

  • Zihinsel netlik ve özgüven kazandırır

  • Korku ve endişeyi bastırmaya yardımcı olur

✍️ El İşçiliği ve Tarihî Detaylar

  • Erzurum’a özgü kalem işçiliği ile tek tek oyulmuş üst yüzey

  • Yüzüğün kenarlarında Osmanlı dönemine ait geleneksel motifler

  • Hem tarihsel hem sanatsal bir tasarım

🎁 Kime Hediye Edilir?

  • Doğal taşların enerjisine inananlara

  • Geleneksel sanatlara değer verenlere

  • Babalar Günü, doğum günü veya özel günlerde anlamlı bir armağan arayanlara

🛒 Şimdi Sipariş Verin

Güçlü bir enerji, ince bir işçilik ve tarihle bezenmiş bir stil parmağınızda hayat bulsun!

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