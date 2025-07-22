Üzeri Erzurum Kalem İşçiliği Kenarları Osmanlı Motifi Kaplangözü Taşı Gümüş Yüzük

Erzurum’a özgü kalem işçiliği ile tek tek oyulmuş üst yüzey. Yüzüğün kenarlarında Osmanlı dönemine ait geleneksel motifler. Hem tarihsel hem sanatsal bir tasarım
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|Stok Kodu:
|OSM1881
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|14*19 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Kaplangözü Taşı
|Ağırlık:
|13,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Doğal kaplangözü taşı, ustalıkla işlenmiş Erzurum kalem işçiliği ve tarihi dokuyu yaşatan Osmanlı motifleri ile buluşuyor. %100 925 ayar gümüşten üretilen bu özel yüzük, hem enerjisel gücü hem de sanatsal detaylarıyla fark yaratıyor.
Taş: Doğal Kaplangözü
Materyal: 925 Ayar Gümüş
İşçilik: El yapımı Erzurum Kalem İşçiliği
Desen: Osmanlı Motifli Kenar Detayları
Kaplama: Oksitli – Antik Görünüm
Tasarım: Erkek yüzüğü (Unisex kullanım için de uygundur)
Paketleme: Özel hediye kutusunda gönderim
Kararlılığı ve cesareti artırır
Negatif enerjiden korur
Zihinsel netlik ve özgüven kazandırır
Korku ve endişeyi bastırmaya yardımcı olur
Erzurum’a özgü kalem işçiliği ile tek tek oyulmuş üst yüzey
Yüzüğün kenarlarında Osmanlı dönemine ait geleneksel motifler
Hem tarihsel hem sanatsal bir tasarım
Doğal taşların enerjisine inananlara
Geleneksel sanatlara değer verenlere
Babalar Günü, doğum günü veya özel günlerde anlamlı bir armağan arayanlara
Güçlü bir enerji, ince bir işçilik ve tarihle bezenmiş bir stil parmağınızda hayat bulsun!