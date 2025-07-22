Üzeri Erzurum Kalem İşçiliği Kenarları Osmanlı Motifi Kaplangözü Taşı Gümüş Yüzük

Kaplangözü Taşı Gümüş Yüzük – Erzurum Kalem İşçiliği & Osmanlı Motifli

🐅 Gücün, Asaletin ve Zarafetin Simgesi

Doğal kaplangözü taşı, ustalıkla işlenmiş Erzurum kalem işçiliği ve tarihi dokuyu yaşatan Osmanlı motifleri ile buluşuyor. %100 925 ayar gümüşten üretilen bu özel yüzük, hem enerjisel gücü hem de sanatsal detaylarıyla fark yaratıyor.

💎 Ürün Özellikleri

Taş: Doğal Kaplangözü

Materyal: 925 Ayar Gümüş

İşçilik: El yapımı Erzurum Kalem İşçiliği

Desen: Osmanlı Motifli Kenar Detayları

Kaplama: Oksitli – Antik Görünüm

Tasarım: Erkek yüzüğü (Unisex kullanım için de uygundur)

Paketleme: Özel hediye kutusunda gönderim

🐯 Kaplangözü Taşının Faydaları

Kararlılığı ve cesareti artırır

Negatif enerjiden korur

Zihinsel netlik ve özgüven kazandırır

Korku ve endişeyi bastırmaya yardımcı olur

✍️ El İşçiliği ve Tarihî Detaylar

Erzurum’a özgü kalem işçiliği ile tek tek oyulmuş üst yüzey

Yüzüğün kenarlarında Osmanlı dönemine ait geleneksel motifler

Hem tarihsel hem sanatsal bir tasarım

🎁 Kime Hediye Edilir?

Doğal taşların enerjisine inananlara

Geleneksel sanatlara değer verenlere

Babalar Günü, doğum günü veya özel günlerde anlamlı bir armağan arayanlara

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Güçlü bir enerji, ince bir işçilik ve tarihle bezenmiş bir stil parmağınızda hayat bulsun!