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Yeşil Akik Taşı Kalem İşçilikli Minimal Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1839
Öne Çıkan Bilgiler
Minimal yeşil akik taşlı, üzeri kalem işçilikli yüzük, zarif ve şık bir tasarıma sahip eşsiz bir aksesuardır. Yeşil akik taşı, doğal tonlarıyla hem huzur verici hem de estetik bir görünüm sunar. 925 ayar gümüş veya benzeri malzemelerden üretilen bu yüzük, doğallığı ve zarif tasarımıyla hem özel günlerde hem de günlük hayatta tercih edilebilecek mükemmel bir seçimdir.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
3.143,00 TL
Havale Fiyatı : 2.985,85 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1839
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 15*15 mm
Kullanılan TAŞ: Yeşil Akik Taşı
Ağırlık: 10 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Erzurum Kalem İşçiliği Akik Taşlı Gümüş Yüzük - Geleneksel Zarafetin Modern Yansıması

Erzurum’un ünlü kalem işçiliği ile akik taşının büyüleyici güzelliğini birleştiren bu yüzük, geleneksel zanaatkarlığın eşsiz bir örneğidir. 925 ayar saf gümüş üzerine tamamen el işçiliğiyle işlenen detaylar, yüzüğe hem sanatsal hem de tarihi bir değer katıyor. Doğal akik taşının güçlü enerjisiyle ruhunuzu, gümüşün zarafetiyle stilinizi tamamlayın.

Ürün Özellikleri:

  • Erzurum Kalem İşçiliği:
    Erzurum’un geleneksel kalem işçiliği teknikleriyle işlenen yüzük, ustaların ince detaylarla işlediği özgün desenlere sahiptir. Her bir detay, zanaatkarlığın kusursuzluğunu yansıtır.
  • Doğal Akik Taşı:
    Akik taşının eşsiz dokusu ve enerjisi, yüzüğe benzersiz bir estetik ve manevi değer katmaktadır. Stresi azaltıcı ve enerji dengeleyici özellikleriyle bilinir.
  • 925 Ayar Gümüş:
    Yüzüğün tamamı, yüksek kaliteli 925 ayar saf gümüşten üretilmiştir. Gümüşün doğal parlaklığı, akik taşının zarafetiyle mükemmel bir uyum sağlar.
  • El İşçiliği ve Özgün Tasarım:
    Her yüzük, geleneksel el işçiliği ile tek tek üretilmiş olup, benzersiz bir tasarım sunar.
  • Unisex Kullanım:
    Şık tasarımı ile hem kadınlar hem de erkekler için ideal bir aksesuardır.

Akik Taşının Faydaları:

  1. Negatif Enerjiyi Uzaklaştırır:
    Akik taşı, çevredeki olumsuz enerjiyi temizlediği ve pozitif bir enerji alanı oluşturduğu bilinen doğal bir taştır.

  2. Ruhsal Huzur ve Duygusal Denge Sağlar:
    Stresi ve kaygıyı azaltarak huzur verir. Duygusal denge isteyenler için mükemmel bir seçimdir.

  3. Cesaret ve Kararlılık:
    Kişisel gücü artırdığına inanılan akik taşı, özgüven sağlar ve korkuları yenmenize yardımcı olur.

  4. Fiziksel ve Zihinsel Rahatlama:
    Geleneksel inanışlara göre akik taşı, bağışıklık sistemini destekler, bedeni stresten arındırır ve zihinsel berraklık sağlar.

  5. Tarihi ve Manevi Değer:
    Erzurum kalem işçiliği ile akik taşının birleşimi, hem sanatsal hem de kültürel anlamda büyük bir değer taşır.

Kullanım Alanları:

  • Günlük kombinlerinize anlamlı bir dokunuş katmak için ideal bir aksesuardır.
  • Tarihi ve sanatsal değer taşıyan anlamlı bir hediye olarak tercih edilebilir.
  • Erzurum kalem işçiliğine hayranlık duyanlar için koleksiyonluk bir parçadır.
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