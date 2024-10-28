Öne Çıkan Bilgiler

Minimal yeşil akik taşlı, üzeri kalem işçilikli yüzük, zarif ve şık bir tasarıma sahip eşsiz bir aksesuardır. Yeşil akik taşı, doğal tonlarıyla hem huzur verici hem de estetik bir görünüm sunar. 925 ayar gümüş veya benzeri malzemelerden üretilen bu yüzük, doğallığı ve zarif tasarımıyla hem özel günlerde hem de günlük hayatta tercih edilebilecek mükemmel bir seçimdir.