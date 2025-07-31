Ya Malikel Mülk Elde Yazma Yemen Akik Taşı Kalem İşi Gümüş Yüzük

Erzurum Kalem İşçiliği "Ey mülkün sahibi olan Allah!" anlamına gelen bu esma, kulluğun farkındalığını, dünya malının faniliğini ve sonsuz kudretin yalnız Allah’a ait olduğunu hatırlatır.
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|Stok Kodu:
|DUA786
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş Erzurum Kalem İşçiliği
|Boyut:
|17*26 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Yemen Akik Taşı
|Ağırlık:
|
14,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
|
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Ya Malikel Mülk Yazılı
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
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Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
Mülkün gerçek sahibi Allah’tır.
Bu derin manayı hatırlatan, gönüllerde sükûnet uyandıran “Ya Mâlikel Mülk” esması; el yazması olarak, yüzüğün merkezindeki doğal Yemen akik taşı üzerine işlenmiştir.
925 ayar gümüş gövdesi ise, geleneksel kalem işi sanatının zarif motifleriyle süslenmiştir. Her ayrıntısı usta işçiliğin ve manevi derinliğin izlerini taşır.
"Ey mülkün sahibi olan Allah!" anlamına gelen bu esma, kulluğun farkındalığını, dünya malının faniliğini ve sonsuz kudretin yalnız Allah’a ait olduğunu hatırlatır.
Bu yüzüğü taşıyan kişi;
Hayatında rızık bolluğu
Dünya sevgisinden arınma
Tevekkül ve teslimiyet
niyetiyle bu güçlü esmayı üzerinde taşımış olur.
Kızıl tonlarıyla dikkat çeken Yemen akik taşı, İslam kültüründe ayrıcalıklı bir yere sahiptir.
Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in de yüzüğünde taşıdığı bu taş;
Nazara karşı koruyucu,
Stresi azaltıcı,
Bedeni ve ruhu dengeleyici
özellikleriyle bilinir.
Üzerine yazılan ilahi esma ile birlikte, bu yüzük hem şifa hem zikir taşır.
Yüzüğün taşı üzerine işlenen “Ya Mâlikel Mülk” ifadesi, makineyle değil, elle ve dikkatle yazılmıştır.
Yan yüzeylerde yer alan kalem işi detaylar ise Osmanlı zarafetini yansıtan desenlerden esinlenerek, usta zanaatkârlar tarafından özenle işlenmiştir.
Bu yüzük, geleneksel sanat ve maneviyatı aynı potada birleştiren özel bir eserdir.
Tamamen 925 ayar gümüşten üretilen gövde; sağlamlığı ve uzun ömürlü yapısıyla dikkat çeker.
Akik taşının sıcak kırmızılığı, gümüşün parlaklığıyla mükemmel bir uyum yakalar.
“Ya Mâlikel Mülk” esması elde yazma teknikle işlenmiştir
Doğal Yemen akik taşı (Hz. Peygamber’in tavsiye ettiği taş)
Gövdesi 925 ayar gümüş ve kalem işi motiflerle bezeli
Maneviyatı ve sanatı birleştiren eşsiz bir yüzük
Ruhsal dinginlik, tevekkül ve iç huzur arayanlar için ideal
İlahi isimleri yanında taşımak isteyenler
Teslimiyetin ve Allah’a bağlılığın hatırlatıcısını arayanlar
Anlamlı, özel ve değerli bir hediye düşünenler
El yazması ve geleneksel sanatlara ilgi duyanlar
Bu yüzük sadece bir aksesuar değil; bir zikir, bir hatırlatma, bir dua taşıyor.
“Ya Mâlikel Mülk” esması ile parmağınızda, iç dünyanıza yön verecek, sizi dünya telaşından hakikate davet edecek bir simge olacaktır.