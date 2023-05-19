Stok Kodu: DUA639 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 22*30 mm Kullanılan TAŞ: Ceyt Taşı Ağırlık: 8,9 gr. (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Rızık Duası Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: NOT: Kişiye özel isteğe göre dua ve ayetler el yazısı ile yazılır. Dip Not: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.





Rızık Duası Faziletleri



1-Duayı sıklıkla okursanız bol rızık; evinize asarsanız bolluk, helal besinler; iş yerinize asarsanız helal ve bol kazançlar, bereketli müşteriler kazanırsınız.



2-Bol rızık ve helal kazancın yanında belayı da defeder.



3-Sürekli okursanız, maneviyatınız da yükselir, imanınız güçlenir.



4-Duada, imanın şartları olan peygamberler, melekler ve kitaplar da geçtiği için imanınızı tazelemiş olursunuz.



5-Dua içinde bol bol Allah’ın isimlerini zikrettiğiniz için kalbiniz imanla dolacak ve bolca sevap alacaksınız.



6-Dua etmek de bir yerde ibadet sayıldığı için bolca ettiğiniz dua için ibadet sevabı da almış oluyorsunuz.



7-Dua içinde dört büyük meleğin adı da geçtiği için (Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil) melekler duanızı duydukları anda sizin için dua edeceklerdir. Böylece meleklerin de dualarını almış oluyorsunuz.



8-Duanın makbul olması için özellikle Cuma günleri okunması tavsiye edilmektedir. Cuma namazından sonra duayı okuduktan sonra rızkınızı ve nasibinizi aramak için işinize koyulabilirsiniz.





Ceyd Taşı



Ceyd Taşı, farklı sertlik derecelerine sahip olan hefrit ve jadet taşlarının birleşimi ile oluşturulmuş taşlardır. Saadet ve fazilet getirdiğine inanılan doğal taş, aynı zamanda ruhsal hastalıklara karşı etkili bir tedavi edici özelliği olduğu bilinmektedir. Ancak günümüzde piyasada ceyd taşının fazlaısyla sahte modelleri bulunmaktadır. Bu nedenle de bu taşı kullanmak istiyorsanız en doğru ve güvenilir adreslerden tercih etmeniz en doğrusu olacaktır.



Kategorimiz içerisinde ceyd taşı ile el işçiliği üretimi olan tesbih, kolye, yüzük ve bileklik birçok model yer almaktadır. Modellerin her birisi özel tasarım olmakla birlikte aynı zamanda tamamen orijinal ve %100 doğal ceyd taşından üretilmiş modellerdir. Kategoriyi inceleyerek siz de hemen bu eşsiz güzellikteki modelleri inceleyebilirsiniz.



Ceyd Taşı Faydaları Saymakla Bitmiyor



Gevşetici enerjisi sayesinde ruhsal sıkıntı ve sorunları ortadan kaldıran ceyd taşı, ayrıca hücrelerinizi yeniler ve hem daha sağlıklı hem de daha uzun bir yaşam sürmenize yardımcı olur. Böbrek ve mesane işlevlerini yerine getirmesinde son derece etkili bir doğal taştır.



Ruhsal hastalıkların tedavisinde doğal etkiye sahip olmakla birlikte aynı zamanda iç organların hastalıklarının tedavisinde de son derece fayda sağlamaktadır. Sizler de ceyd taşının estetik görünümünden ve faydalarından yararlanarak tarzınızı ön plana çıkarmak istiyorsanız kendiniz ve değer verdiğiniz insanlar için en şık modelleri seçerek tüm gözleri tarzınız ile üzerinize çekebilirsiniz.