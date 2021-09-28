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Doğal Kantaşı Unisex Bileklik

Ürün Kodu : OSM1318
Öne Çıkan Bilgiler
En avantajlı fiyatlarla Kantaşı bileklikler Osmanlıpazar'da...
Hediyesi :
1.828,00 TL
Havale Fiyatı : 1.736,60 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1318
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:8*8 mm
Kullanılan TAŞ:Kan Taşı
Ağırlık:14 Gr (+/-1,5) 
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Kantaşı, doğal bir kristal formudur ve genellikle beyaz, kahverengi, yeşil veya pembe renkte bulunur. Hem fiziksel hem de duygusal faydaları olduğuna inanılan bir taştır.


İşte kantaşı'nın bazı faydaları:

Zihinsel Netlik: Kantaşı, zihinsel netlik ve odaklanma sağlamaya yardımcı olabilir. Düşünceleri düzenleyebilir, zihni sakinleştirerek konsantrasyonu artırabilir ve yaratıcılığı teşvik edebilir.

Denge ve Huzur: Kantaşı, içsel denge ve huzurun sağlanmasına yardımcı olabilir. Stresi azaltabilir, zihni sakinleştirir ve ruhsal olarak dengelenmenizi destekler. Endişeleri hafifletebilir ve sakin bir zihin durumu yaratır.

Koruma ve Zırh: Kantaşı, negatif enerjileri bloke ederek ve dışarı itmeye yardımcı olabilir. Olumsuz enerjileri absorbe edebilir ve çevrenizi pozitif bir şekilde yükleyebilir. Kişiyi negatif etkilerden korur ve enerjik bir zırh sağlar.

İyileştirme ve Toparlanma: Kantaşı, fiziksel iyileşmeyi desteklemek için kullanılabilir. Vücutta dengeli bir enerji akışını teşvik eder, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun kendi kendini iyileştirme sürecini hızlandırabilir. Aynı zamanda rahatlama ve rahatlama sağlar.

Sevgi ve Empati: Kantaşı, kalp çakrasını açabilir ve sevgi enerjisini güçlendirebilir. Kendi içsel sevgiyi geliştirmeye, empatiyi artırmaya ve hoşgörüyü teşvik etmeye yardımcı olabilir. İlişkilerde daha anlayışlı ve sevgi dolu bir yaklaşım benimsemeye yardımcı olabilir.

Zihinsel ve Duygusal Şifalanma: Kantaşı, geçmiş travmalardan kaynaklanan zihinsel ve duygusal yaraları iyileştirmeye yardımcı olabilir. Korkuları serbest bırakabilir, özgüveni artırabilir ve kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir.

Ruh Bağlantısı: Kantaşı, ruhsal bağlantıyı güçlendirmeye ve içsel rehberliği desteklemeye yardımcı olabilir. Ruhun derinliklerine inmeyi ve içsel bilgelikle bağlantı kurmayı teşvik edebilir.

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