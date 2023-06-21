Stok Kodu: OSM1710 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 20*20 mm Kullanılan TAŞ: Akik Ağırlık: 14,8 Gr(+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Akik Taşı

Akik Taşı, dünya genelinde en çok bilinen ve aynı zamanda bulması son derece kolay olan doğal taşların başında gelir. Yaygın faydaları ile bilinen akik taşının sağlığa birçok faydası vardır. Sertlik derecesi 6 ila 7 arasında olan bu doğal taş, sert bir yapıya sahip olduğundan işlenmesi zor olduğu söylense de günümüzde birçok takı ve aksesuar ürününde yaygın olarak tercih edilen bir üründür.

Mavi, beyaz, yeşil, pembe, kırmızı ve kahverengi gibi doğal renklerde bulunur. Işığı geçiren saydam ya da yarı saydam bir yapısı olduğundan görünümü de son derece estetik ve şıktır. İnsan ruhuna faydaları ile bilinmekle birlikte özellikle strese karşı savaşan etkili bir taştır.



Akik Taşının Kullanıldığı Alanlar

Şüphesiz ki; günümüzde birçok doğal taş gibi akik taşı da kadın ve erkekler için tasarlanan takı ve aksesuar modellerinde tercih edilen taşlardır. Şık ve estetik bir görünüme sahip olmakla birlikte aynı zamanda stresi ve kötü enerjiyi yok eden bu doğal taş, geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Kadın ve erkekler için tasarlanan bileklik, kolye ve yüzük gibi takılarda yaygın olarak kullanılır. Kendisine has renkleri ve saydamlığı sayesinde takı modellerinin yanı sıra aynı zamanda masa üstü isimlik tasarımlarında el kazması tekniği ile kullanılmaktadır. Tüm bu özellikleri sayesinde akik taşı, hem faydaları hem de şıklığı ile kullanılabilecek ve hediye olarak tercih edilebilecek anlamlı alternatiflerdir.

İşte akik taşının atfedilen potansiyel faydalarının bir listesi:



Enerji Dengesi: Dantel akik taşı, enerji merkezlerini dengelemeye yardımcı olduğuna inanılır. Enerji akışını düzenlerken, negatif enerjiyi dağıtır ve pozitif enerjiyi artırır. Bu, ruhsal ve fiziksel dengeyi sağlamak için yardımcı olabilir.



Zihinsel Netlik ve Odaklanma: Dantel akik taşı, zihni sakinleştirmeye ve odaklanmayı artırmaya yardımcı olabilir. Zihinsel karmaşayı azaltabilir, stresi hafifletebilir ve berrak düşünme süreçleri sağlayabilir. Zihinsel netlik ve konsantrasyon gerektiren durumlarda kullanıldığında yardımcı olabilir.



Stres ve Anksiyete Azaltma: Dantel akik taşı, stresin ve anksiyetenin hafifletilmesine yardımcı olabileceği düşünülür. Sakinleştirici etkisiyle rahatlama ve iç huzur sağlayabilir. Bu da duygusal dengeyi desteklemeye yardımcı olabilir.



Koruma ve Negatif Enerjiden Arındırma: Dantel akik taşı, negatif enerjilerden koruyucu bir kalkan oluşturduğuna inanılır. Zarif deseni ve enerjiyi emme özelliğiyle olumsuz etkileri engellemeye yardımcı olabilir. Negatif enerjileri dönüştürme ve pozitif enerjiye dönüşme potansiyeline sahip olduğu düşünülür.



Özgüven ve Cesaret: Dantel akik taşı, özgüveni ve cesareti artırdığına inanılır. Kişinin kendine olan güvenini yükselterek, kendini ifade etme yeteneğini destekleyebilir. Cesaret ve motivasyonu artırarak yeni başlangıçlara cesurca adım atmayı teşvik edebilir.



Ruhsal Gelişim ve İletişim: Dantel akik taşı, ruhsal gelişimi desteklemeye ve içsel iletişimi artırmaya yardımcı olduğuna inanılır. Meditasyon veya spiritüel çalışmalar sırasında kullanıldığında, zihin ve ruh arasındaki bağlantıyı güçlendirebilir.



Yaratıcılık ve İfade: Dantel akik taşı, yaratıcılığı teşvik ettiği ve ifade gücünü artırdığı düşünülür.

Kalem İşi Yüzükler

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Özel Tasarım Kalem İşi Yüzükler

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