Doğal Onix ve Hematit Taşlı Bileklik

Onix ve Hematit doğal taştan üretilmiştir.Taşlar 8 mm çapındadır.

Kullanılan metal parçalar bujiteridir.

Lastikli yapısı sayesinde her bileğe rahatlıkla uymaktadır.

HEMATİT

Eski Mısırlılar kanı kesmek ve kan hücrelerinin oluşumunu teşvik için kullanırdı. Orta Çağda kırmızı renge sahip hematitler kantaşı olarak da bilinirdi. Kızılderili kültüründe hematit toz haline getirilirek savaş boyası olorak sürülür ve onları yenilmez yaptığına inanılırdı. 18. Ve 19. y.y. ise yaslarda hematit takılar kullanılırdı. Hematit tılsımlar ahirette bir destek olarak hemen hemen her firavunun mezarında bulunmuştur.

Kan akışını düzenleyici olarak kullanılırdı.

İnce bağırsakta demir emilimini uyarır.

Herkesin kullanımına uygun değildir.

Kararlı olmayı sağlar.

Vücutta iltihap varken kullanılmalıdır.

Negatif enerji toplar.

ONİKS

Eski Yunanlılar ve Romalılar için popüler bir taştır. Adı tırnak manasına gelen " Onux " kelimesinden gelir. Romalılar sadece siyah ve kahverengi taşları ifade etmek için oniks adını kullanmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.