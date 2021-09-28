Stok Kodu: OSM1315 Metaryel: Boyut: 8*8 mm Kullanılan TAŞ: Aytaşı ve Tibet Akik Taşı Ağırlık: 11 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Akik Taşı

Akik Taşı, dünya genelinde en çok bilinen ve aynı zamanda bulması son derece kolay olan doğal taşların başında gelir. Yaygın faydaları ile bilinen akik taşının sağlığa birçok faydası vardır. Sertlik derecesi 6 ila 7 arasında olan bu doğal taş, sert bir yapıya sahip olduğundan işlenmesi zor olduğu söylense de günümüzde birçok takı ve aksesuar ürününde yaygın olarak tercih edilen bir üründür.

Mavi, beyaz, yeşil, pembe, kırmızı ve kahverengi gibi doğal renklerde bulunur. Işığı geçiren saydam ya da yarı saydam bir yapısı olduğundan görünümü de son derece estetik ve şıktır. İnsan ruhuna faydaları ile bilinmekle birlikte özellikle strese karşı savaşan etkili bir taştır.

Akik Taşının Kullanıldığı Alanlar

Şüphesiz ki; günümüzde birçok doğal taş gibi akik taşı da kadın ve erkekler için tasarlanan takı ve aksesuar modellerinde tercih edilen taşlardır. Şık ve estetik bir görünüme sahip olmakla birlikte aynı zamanda stresi ve kötü enerjiyi yok eden bu doğal taş, geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Kadın ve erkekler için tasarlanan bileklik, kolye ve yüzük gibi takılarda yaygın olarak kullanılır. Kendisine has renkleri ve saydamlığı sayesinde takı modellerinin yanı sıra aynı zamanda masa üstü isimlik tasarımlarında el kazması tekniği ile kullanılmaktadır. Tüm bu özellikleri sayesinde akik taşı, hem faydaları hem de şıklığı ile kullanılabilecek ve hediye olarak tercih edilebilecek anlamlı alternatiflerdir.

Ay Taşı

Ay Taşı, insanı ruhen dengeleyen ve dinginleyen taştır. Opak ve yumuşak görünümünü ile doğurganlık ve bereket anlamlarını da taşımaktadır. Asırlardan bu yanan insanlar tarafından büyük ilgi gören ay taşı, günümüzde de farklı takı ve aksesuarların tasarımında kullanılarak daha da yaygın hale gelmiştir. Duygularla yakından ilişkili olan bu taş, özellikle yengeç burçları için etkili ve güçlü bir taştır.

Kategorimiz içerisinde ay taşı ile özel olarak tasarlanmış bileklik ve yüzü gibi takılar bulabilirsiniz. Bu takı ve aksesuarlar sadece kadınlara yönelik değil aynı zamanda erkekler için tasarlanmış olan ay taşı takıları, sevdiklerinize ve kendinize alabileceğiniz eşsiz hediyelikler arasında yer almaktadır.

Ay Taşı Faydaları

Duyusal olarak bütünleyici ve destekleyici olan ay taşı, ruhunuzu sakinleştirir. Kısırlık, doğum sancıları ve hormonal bozukluklar gibi kadınların yaşadığı üreme sistemi hastalıklarının tedavisinde etkili olduğu bilinir. Ayrıca bu taş ile temas eden kişilerin rüyalarını daha net gördüğü bilinir. Duygularınızı dizginleyen bu taş sayesinde çevrenizdekiler ile iletişiminizin sağlıklı ve sevgi dolu olduğunu göreceksiniz.

Doğal taşlar arasında faydaları ile sıklıkla kullanılan ay taşını sizler de yaşamınızın her alanında kullanmak ve faydalarını görmek istiyorsanız kategorimizdeki ay taşı takı ve aksesuarlarını inceleyerek tarzınıza ve zevkinize en uygun modeller arasından tercih yapabilirsiniz. Dilerseniz sevdikleriniz için de bu modeller arasından şık ve estetik olan isabetli tercihler yapabilirsiniz.