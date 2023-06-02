Stok Kodu: DUA687 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 20*20 mm Kullanılan TAŞ: Lapis Lazuli Taşı Ağırlık: 9,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: El Basit Vefki Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur. Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

El-BASIT

Lütuf ve hikmetiyle istediğinin rızkını açıp genişleten.Darlık ve sıkıktıdan kurtaran,genişletip açan.yayan..

Kullarının ihtiyaçlarını veren,işlerinin yoluna koyan,kalplerini hidayete açan,nefislerini temizleyip arıtan,ruhlarına genişlik veren Allah’tır.

Ya Bâsıt ismini zikreden kişi, korktuğu şeylerden emin ve güven içinde olur. Kalbindeki korku ve endişeler gider. Kalbi geniş olur. Keyfi ve neşesi artar. Sıkıntılarından kurtulur. Rızkı ve itibarı artar. Kalp gözü açılır.



Her gün sabah namazından sonra 72 defa Ya Bâsıt ismini zikredenin rızkı bollaşır.



Şiddetli üzüntülü ve kederli olan kimselerle bir şeyden korkan ve çekinenler, Bâsıt adını çokça anarlarsa, üzerlerindeki korku ve çekinme hemen geçeceği gibi, üzüntü ve kederleri de bir anda sevinç ve neşeye dönüşür.



Bâsıt adını bir Cuma günü bir mühüre kazıyıp üzerinde taşıyan bir kimse, kalp huzuru içinde yaşar. Keder ve üzüntü nedir bilmez. Bütün günlerini neşe içinde geçirir. Üzerine bir sevinç hali gelir. Kendisini görenler, onu sever ve onunla dost olmaya çalışırlar.



Dini bütün, cezbe sahibi bir kimse, bu adı anınca rızkı bollaşır, kalbi ferahlar ve bilgi ile dolar.



Bu ad, Allah'ın büyük meleklerinden İsrafil (A.S.) anısıdır. Azrail (A.S.), nasıl ki ruhları almaya memur ise, İsrafil (A.S.) de insanın gizlilikleri ile ilgilidir.

Lapis Lazuli Taşı



Lapis Lazuli Taşı, kategorimiz içerisinden alabileceğiniz hem şık hem de sağlıklı olan doğal taşlardan bir tanesidir. Saymakla bitmeyen faydaları ve şık görünümü ile dikkat çeken bu doğal taş, farklı takı ve aksesuarların tasarımında sık sık kullanılan bir üründür. “Mavi Taş” olarak ifade edilmekle birlikte aynı zamanda gök taşı ya da gece taşı olarak da bilinir.



Göz alıcı rengi ve güçlü etkisi ile kadın ve erkekler tarafından sevilen bir taş olan lapis lazuli taşı, mineral bakımından son derece zengin olmakla birlikte aynı zamanda bir kaya taşıdır. Doğada mavi ve tonları ile sık sık bulunsa da aynı zamanda nadiren sarı ve beyaz tonlarında da görülmesi mümkündür.



Lapis Lazuli Taşı Faydaları



Şık görünümü ve göz alıcı renkleri ile göze çarpan lapis lazuli taşı, aynı zamanda insan vücuduna ve psikolojine sağladığı faydalarla da dikkat çeken bir taştır. Tansiyon ve tiroid bezlerine iyi gelirken aynı zamanda kemik ağrılarını gidererek kemikleri güçlendirir. Çocuklarda solunum bozukluğu ve korkularının giderilmesinde de etkili olduğu bilinir.



Bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda depresyona olumlu etki sağlar ve ilham verici bir taş olarak yaratıcılığınızı büyük oranda arttırır. Eğer konsantrasyon sorunu yaşıyorsanız bu taş ile odaklanma ve konsantrasyon sorunlarınıza kesin çözüm bulabilirsiniz. Yüzük, küpe ve kolye gibi tasarımlarda kullanılan bu taş ile tamamen doğal olarak üretilmiş tüm tasarımlara kategorimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.