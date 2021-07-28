Fetih ve zaferlerde Yüce Allah’ın elindedir ve Onun izniyledir.Kur’an-ı Kerim’in en başına Fatiha suresinin koyulması da bu hikmete binaendir.O da Kur’anı açan,anahtardır.

Fetih ve zaferlerde Yüce Allah’ın elindedir ve Onun izniyledir.Kur’an-ı Kerim’in en başına Fatiha suresinin koyulması da bu hikmete binaendir.O da Kur’anı açan,anahtardır.

Çarşamba Utarit(GÜNŞE DOĞARKEN-İKİNDİ SONRASI VE GECE YARISI)

Özellikleri ve bazı faydaları:

Zikir saatinde,belirtilen miktara uygun okumayı gerçekleştiren kimsenin gözlerinden manevi perde kaşkar,Kendisine hiçbir zararlı zarar veremez.Bu mübarek isim hürmetine Yüce Allah(c.c) o kimseye gayb hazinelerini açar.

Bu ismi virt edinerek Cenab-ı haktan her hangi bir konuda dilekte bulunan kimsenin dileği geri çevrilmez.Maddi kapılarda kendisine açılır ve hayatı boyunca işlerinde başarılı olur.

Bir arabi ayın ilk cuma günü gümüş bir levha üzerine "Ya Fettah ve Ya Rezzak” ismi şeriflerinin vekfini yazıp bir iş yerinin yüksek bir yerine asan ve her gün iş yerine gelince(797) kere "Ya Fettah Ya Rezzak” ismini birlikte okuyan kimse,iş yerinde işlerine yetişemiyecek kadar bol işe ve müteriye kavuşur.hayırlı ve bol kazanç elde eder.İş yeri zararlı ve kötü şeylerden korunur.

Sabah namazından sonra elini göğsüne koyup (15) kere okumaya devam edenin kalbi aydınlanır.işleri kolaylaşırve rızkı bol olur.