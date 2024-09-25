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El Fettah Yazılı Göz Akik-Süleyman’i Akik Taşı Kolye

Ürün Kodu : DUA739
Öne Çıkan Bilgiler
Süleymani akik taşı üzerine işlenmiş El-Fettah yazılı kolye, manevi derinliği ve estetik zarafeti bir araya getiren özel bir aksesuardır. Süleymani akik, güçlü koruma ve huzur sağlayan bir taş olarak bilinirken, El-Fettah ismi ise zorlukları açma ve bereket kapılarını aralama anlamını taşır.
Hediyesi :
2.352,00 TL
Havale Fiyatı : 2.234,40 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DUA739
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:12 mm
Kullanılan TAŞ:Göz Akik Taşı
Ağırlık:6 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:El Fettah 
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:


Süleymani Akik taşı, akik taşlarının bir çeşidi olup, özellikle renk geçişleri ve kendine has desenleriyle bilinen doğal bir taştır. Bu taş, koyu kahverengi, siyah, beyaz ve gri tonlarını bir arada barındırır. İslam kültüründe özel bir yere sahip olan akik taşının, Hazreti Süleyman dönemine dayanan rivayetler nedeniyle bu adla anıldığı düşünülür. Manevi anlamda koruma ve güç verdiğine inanılır.

Süleymani Akik Taşının Faydaları:

  1. Nazara Karşı Koruma: Süleymani Akik, tıpkı diğer akik türleri gibi, nazardan ve negatif enerjilerden koruduğuna inanılan bir taştır. İnsanların kötü enerjilerinden uzak kalmak için sıkça kullanılır.

  2. Ruhsal Denge ve Huzur: Duygusal ve zihinsel dengenin sağlanmasına yardımcı olur. Kişiyi içsel huzura kavuşturduğu, stres ve kaygıyı azalttığı söylenir.

  3. Cesaret ve Güç Verir: Kişiye manevi anlamda güç ve cesaret vererek zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olur. Özellikle kararsızlık ve endişe anlarında doğru kararlar almayı teşvik eder.

  4. Fiziksel Sağlık: Geleneksel olarak akik taşlarının, kan dolaşımını düzenlediği ve kalp sağlığına iyi geldiği düşünülür. Ayrıca ağrılara karşı da rahatlatıcı etkisi olduğuna inanılır.

  5. Şans ve Bereket: Ticaretle uğraşanlar tarafından şans ve bereket getirdiği düşünüldüğü için taşınması tavsiye edilir.

  6. Kişisel Gelişim: Süleymani Akik, kişinin kendini daha iyi tanımasına, içsel gelişimini desteklemesine yardımcı olur. Meditasyon ve içsel çalışmalar için kullanılabilir.

Bu taş, özellikle koruma ve denge isteyenler için güçlü bir enerji kaynağı olarak kabul edilir. Hem manevi hem de fiziksel faydalar sunduğu için takı ve tılsım olarak sıkça tercih edilir.

El-Fettah, Allah’ın 99 isminden biridir ve "Her türlü zorluğu açan, kolaylaştıran; hayır kapılarını açan" anlamına gelir. Fetih kelimesinden türemiş olup, "açmak" anlamını taşır. Allah’ın El-Fettah ismi, insanların önündeki engelleri kaldıran, zorlukları çözen, iyilik ve bereket kapılarını açan gücünü ifade eder.

El-Fettah İsminin Faziletleri:

  1. Zorlukların Kolaylaştırılması: El-Fettah ismi, maddi ve manevi kapalı kapıların açılması, sıkıntıların giderilmesi için okunur. Zor durumlarda, işlerin açılması ve kolaylaşması için bu isim anılır.

  2. Rızık ve Bereket: Rızık kapılarının açılması ve bereketin artması amacıyla sıkça zikredilir. İş hayatında karşılaşılan tıkanıklıkların çözülmesine yardımcı olduğu düşünülür.

  3. Huzur ve Mutluluk: El-Fettah, ruhsal huzuru ve mutluluğu bulma yolunda da bir yardımcıdır. Manevi kapıların açılması ve kişinin kalbinin huzur bulması için bu ismin zikredilmesi tavsiye edilir.

  4. İçsel Aydınlanma ve Bilgi: Kalpteki ve zihindeki karışıklıkların çözülmesine, kişinin içsel aydınlanmasına yardımcı olur. Zihni açar, bilgiye ulaşmayı ve doğruyu bulmayı kolaylaştırır.

  5. Dua ve İsteklerin Kabulü: El-Fettah ismi, duaların kabul olması ve isteklerin gerçekleşmesi için de sıkça zikredilir. Her türlü kapanmış kapının Allah’ın izniyle açılacağına olan inançla bu isim anılır.

Ürün Etiketleri
el fettah yazılı kolye
göz akik taşı
doğal taşlı kolye
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