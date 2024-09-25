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Süleymani Akik taşı, akik taşlarının bir çeşidi olup, özellikle renk geçişleri ve kendine has desenleriyle bilinen doğal bir taştır. Bu taş, koyu kahverengi, siyah, beyaz ve gri tonlarını bir arada barındırır. İslam kültüründe özel bir yere sahip olan akik taşının, Hazreti Süleyman dönemine dayanan rivayetler nedeniyle bu adla anıldığı düşünülür. Manevi anlamda koruma ve güç verdiğine inanılır.

Süleymani Akik Taşının Faydaları:

Nazara Karşı Koruma: Süleymani Akik, tıpkı diğer akik türleri gibi, nazardan ve negatif enerjilerden koruduğuna inanılan bir taştır. İnsanların kötü enerjilerinden uzak kalmak için sıkça kullanılır. Ruhsal Denge ve Huzur: Duygusal ve zihinsel dengenin sağlanmasına yardımcı olur. Kişiyi içsel huzura kavuşturduğu, stres ve kaygıyı azalttığı söylenir. Cesaret ve Güç Verir: Kişiye manevi anlamda güç ve cesaret vererek zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olur. Özellikle kararsızlık ve endişe anlarında doğru kararlar almayı teşvik eder. Fiziksel Sağlık: Geleneksel olarak akik taşlarının, kan dolaşımını düzenlediği ve kalp sağlığına iyi geldiği düşünülür. Ayrıca ağrılara karşı da rahatlatıcı etkisi olduğuna inanılır. Şans ve Bereket: Ticaretle uğraşanlar tarafından şans ve bereket getirdiği düşünüldüğü için taşınması tavsiye edilir. Kişisel Gelişim: Süleymani Akik, kişinin kendini daha iyi tanımasına, içsel gelişimini desteklemesine yardımcı olur. Meditasyon ve içsel çalışmalar için kullanılabilir.

Bu taş, özellikle koruma ve denge isteyenler için güçlü bir enerji kaynağı olarak kabul edilir. Hem manevi hem de fiziksel faydalar sunduğu için takı ve tılsım olarak sıkça tercih edilir.

El-Fettah, Allah’ın 99 isminden biridir ve "Her türlü zorluğu açan, kolaylaştıran; hayır kapılarını açan" anlamına gelir. Fetih kelimesinden türemiş olup, "açmak" anlamını taşır. Allah’ın El-Fettah ismi, insanların önündeki engelleri kaldıran, zorlukları çözen, iyilik ve bereket kapılarını açan gücünü ifade eder.

El-Fettah İsminin Faziletleri: