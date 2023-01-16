Stok Kodu: DUA557 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25*25 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 7,4 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: El Halim

El Alim

El Habir Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.







El Halim esmasını zikretmek kişideki yumuşak huylu olmayı ve şefkat duygusunun açığa çıkmasına vesile olmaktadır. El Halim esması özellikle gergin, öfkeli ve agresif kişilerin okumasında fayda olarak çabuk sinirlenmemeye faydalı olmaktadır. El Halim esması Allahu Tealadan af ve mağfiret dilemek için faziletli bir esmadır. Rızık bolluğundan her türlü isteğe ve niyete ulaşmak için faziletli bir ismi şeriftir.









El Alim esmasını zikretmenin faziletleri arasında bu ismi şerifi zikretmek ilim öğrenmeyi kolaylaştırarak beynin kapasitesini arttırmaya faydalıdır. Bu ismi zikredenler alzahimer hastalığına yakalanmamaktadır. El Alim ismi şerifi bilinmeyen veya korkulan şeylerden emin olmaya vesile olmaktadır. El Alim esması kişiye ilim kapıları ve yolları açmaktadır. El Alim esmasını çok zikreden kişiler bilinmesi gereken ince ayrıntılı bilgileri kolaylıkla öğrenebilmektedir. Ya Alim esmasını zikretmek emin olamadığı konularda doğru karar vermeye vesile olmaktadır.





Her gün bu esmayı zikreden kişiler her işlerinde başarılı olur. Sabah okunması durumunda manevi sırların ortaya çıkmasına vesile olur. Bu esmayı zikreden kişilere melekler isteklerini verebilmek için izin isterler. Bu ismi zikreden kişiler, zalimlerin zulmünden korunur. El-Habir sıfatını zikreden kişiler işledikleri günahlardan uzaklaştırılır.