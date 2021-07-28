 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

El-Kuddus Yazılı Akik Taşlı Gümüş Kolye (Esma-ül Hüsna)

Ürün Kodu : DTK123
Öne Çıkan Bilgiler
El-Kuddus Yazılı Akik Taşlı Gümüş Kolye. Bu Ürünü OSMANLİPAZAR.com'dan ister Kredi Kartı İsterseniz Kapıda Ödeme Alabilirsiniz.
Hediyesi :
2.003,00 TL
Havale Fiyatı : 1.902,85 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu: DTK123
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 8-10 mm
Kullanılan TAŞ: Doğal AKİK Taşı
Ağırlık: 8,2 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: El-Kuddus Yazılı
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

AKİK

3 ila 4. Yüzyıllarda Sicilya’da bulunan Achates nehrinin kıyılarında dolaşırken bu taşı keşfeden Yunanlı bir filozof olan Theophrastus ona nehrin ismini vermiştir. Akik taşı,tüm medeneniyetlerde ilgi görmekle birlikte öne çıkan Bizans döneminde yemek takımları ve Osmanlı’da da tılsımlarda dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanımı göze çarpmaktadır.. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. Aynı zaman da Hatem-ül Enbiya Muhammed Resulullah (s.a.a)’ın kullandığı taşlardan biridir daha önce yayınlanan kitabımdan ayrıntılarına ulaşılabilir. İslam alemi için özel bir yer edinmesinin yegane sebebi bu olmakla beraber Resulullah (s.a.a) akik taşı kullanması Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen diğer taşların kullanımınada bir nevi cevaz vermiştir. İmam Caferi Sadık (a.s) rivayet edilir ki; " Zalim bir hakim karşısına suç işlediği gerekçesi ile tutuklanan bir kişi çıkarılmıştır. İmam Caferi Sadık (a.s) O şahsa " akik  kolye yetiştirin” diye emir buyurur. O şahsa akik yüzük ulaştırıldı ve parmağına takıldı. O kişi tutuklanmaktan kurtuldu. 66 Hilyet-ül Muttagin sayfa; 16
  • Taşıyan kişiyi tehlikelerden korur.
  • Uykusuzluk, karabasan, korkaklık ve nazara kaşı etkilidir.
  • Gerçekleri fark etmeyi sağlar.
  • Stres ve gerginliği ortadan kaldırır.
  • Cesaretin artmasını sağlar.
  • Kişinin sosyalleşmesini ve uyum sağlamasına yardımcı olur.
  • Vücuttaki fazla ve negatif enerjiyi boşaltmayı sağlar.
  • Bedeni güçlendirerek, lenflerin sirkülasyonunu sağlar.
  • Kendisini taşıyan kişiye güç, keyif ve iyimserlik hissi verir.
  • Bu taşı taşıyan çocukları olumsuz düşünceden, duygulardan ve münakaşalardan uzak tutar.
  • ·Dünyevi başarıyı simgeler. Negatif enerjiyi ortadan kaldırarak, tükenmiş olan cesareti artırır. İş adamları bu taşdan faydalanabilir.
  • ·Özgüveni artırır.
Kuddus 
Her eksiklikten münezzeh
Cenab-ı Hak buyuruyor:
"Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik; Kuddüs; Aziz; Hakim olan Allah'ı tesbih eder." 
(Cuma,1 )
"O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik'tir; Kuddûs'tur; Selam'dır; Mü'min'dir; Müheymin'dir; Aziz'dir; Cebbar'dır; Mütekebbir'dir. Allah, (müşriklerin) şirk kostuklarından çok yücedir." (Haşr, 23)
O, zatına yakışmayan her şeyden münezzeh, bütün vasıflarda en mükemmel, tahdid ve tasvire sığmayan, öğülmeye layık kemal, fazilet ve güzellik sıfatları kendinde olandır. 
Kuddus ismi çok temiz ve çok pak manasına geliyor. O'nda hiç bir noksanlık bulmak mümkün değildir. Kullar hata yapma sıfatına haizdir. Fakat Mevla ise hata yapmaktan münezzehtir. Çirkin şeylerden uzaktır ve insanlarda beliren bütün beşeri sıfatlardan münezzehtir.
Allah'ın son derece aciz olarak yarattığı insanlar hata yapar, unutur, yanılır, gaflete düşerler. Aynı zamanda hem bedeni, hem ruhi yönden son derece eksiklik ve acz içindedirler. Ömürleri boyunca bedenlerine bakmak, yaşayabilmek için ona sürekli ihtimam göstermek zorundadırlar. Bedenlerini biraz fazla çalıştırsalar, birkaç gün uykusuz, bir gün susuz bıraksalar son derece aciz bir duruma düşmüş olurlar. Ancak herşeyin Yaratıcısı ve 'en güzel isimlerin sahibi' olan Allah elbette tüm eksikliklerden münezzehtir.
Müslüman daima Allah'ı yüceltmeli ve O'nu her türlü noksanlıktan tenzih etmelidir. Sonra da bütün haramlardan, mekruhlardan, şüpheli şeylerden ve yararsız mubahlardan kendisini arındırıp temizlemeli ve Mevla'sına ibadet etmekle meşgul olmalıdır. Kendisi için yararlı olan ilimleri öğrenmeye ve güzel ahlaki davranışlar kazanmaya çalışmalıdır. Beden ve ruhu arındırmanın yolu, Allah'ı tanımak ve yararlı ilimler öğrenip onunla amel etmektir.
Havas ve Esrarı
  • Bir kimse El-Kuddus ism-i şerifini her gün 100 kere "Ya Kuddus Celle Celalühü" diye okusa o kimsenin gönlü kederlerden arınmış ve paklanmış olur.
  • Şevhetin giderilmesi, lalbin ve ahlakın düzelmesi için "Ya Kuddus Celle Celalühü" diye 170 defa okunup dua edilir.
  • Kim yukarıdaki kelimeleri Cuma namazından sonra bir ekmek parçası üzerine yazar, sonra bu ekmeği yerse; Allahü Teala hazretleri ibadetlerde futuhat verir. Afetlerden selamet bulur.
  • Kim El-Kuddus ism-i şerifini her gün halvete çekilip bin kere "Ya Kuddus Celle Celalühü" diye okursa; Allahü Teala hazretleri onun işlerini düzene sokar, alemde ona güç ve kuvvet verir.
Ürün Etiketleri
akik kolye
dualı kolye
akik taş kolye
akik gümüş kolye
esmaül hüsna kolye
El-Kuddus yazılı kolye
El-Kuddus yazılı akik kolye
El-Kuddus yazılı gümüş kolye
Benzer Ürünler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.