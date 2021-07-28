Rezzak

Rızık ihsan edici, tekrar tekrar, bol bol rızık veren.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Allah, dilediğine hesapsiz rızık verir." (Bakara, 212) "Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onu ve sizi Allah rızıklandırır..." (Ankebût, 60)

Beslenerek yaşamaları için bütün canlıların rızıklarını veren yalnız Allah Teala'dır. O'ndan başka rızık veren yoktur. Eğer Allah rızkı kulları için bolca yaysaydı, yeryüzünde taşkınlık yapar ve azarlardı. Allah kullarından dilediği kimsenin rızkını genişletir ve dilediğine de kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Kulun, her istediğini talep etmede helal yollardan hareket ettikten sonra, Rabbine müracaat etmesi lazımdır.

Kuluna karşı çok şefkatli ve merhametli olan Allah, insanları içinde sayılamayacak kadar çok nimetle dolu olan topraklarda yaşatır. Öyle ki insan toprağı ekip biçmeden bile toprak yemyeşil ürünler ve başaklar verir. İçinden sarı, kırmızı, yeşil, turuncu meyve ve sebzeler çıkar. Masmavi denizlerin içi ise yine binlerce çeşit ve lezzette balıklarla doludur. Bütün bunların yanında Allah insanlara hem yerdeki hayvanların etini, hem de gökteki kuşun etini yedirir, hayvanların içinden tertemiz süt çıkarır, arılara bal yaptırır... Bütün bunları insanlara Allah bağışlamaktadır.

Tenbih: Kul, Allah'tan başkasından rızık beklememeli, bu konuda O'ndan başkasına dayanıp güvenmemelidir. Her müslüman, Allah'tan başka rızık veren bir mutlak Rezzâk'ın olmadığını bilmelidir. Eğer başkası, geçinmesi için rızık veriyor görünsede gerçekte o, kendisine verileni vermektedir. O halde sen de Allah'ın sana rızık olarak verdiklerinden başkalarına ver ki, Allah sana daha fazlasını versin.

Muhtaç olduğun halde, aşırı düşkünlük göstererek rızık arama. Bil ki düşkünlükle rızık aranan sana takdir edilen rızkını kesinlikle artırmaz. Sana ancak takdir edilen rızık ulaşır, fazlası değil. O halde kendini küçük düşürerek rızık aramaktan vazgeç, onurunu ve izzeti nefsini koru.

Havas ve Esrarı

Geçim sıkıntısından kurtulmak, bereket ve rızka nail olmak için, "Ya Rezzak Celle celalühü" diyerek 308 kere okunur.

Haceti olduğu yerde, Er-Rezzak ism-i şerifini 17 kere okursa; hasta ve hapisteki haceti yerine gelir. 100 kere hapis için veya hasta için okunursa kurtulur.

Kim, sabah namazından önce 10 kere Er-Rezzak ism-i şerifini mümkünse kıbleye dönüp okunursa; inşallah rızkı genişler.

İdarecilerin yanında herhangi bir ihtiyacı olan kişi, matluba dönerek; 17 kere Er-Rezzak ism-i şerifini okursa; talebi gerçekleşir.

Kim aç karnına 20 kere bu ismi şerefi bir suya okur ve içerse inşallah her şeyi anlayan bir zihne sahip olur.

Kim Cuma namazından sonra Er-Rezzak ism-i şerifini 10 kere okursa kalbi genişler, Ferahlanır. Kalbi hastalıklardan ve sıkıntılardan şifa bulur.

Kim Cuma namazından sonra Er-Rezzak ism-i şerifini hasta için 100 kere okursa, inşallahşifa bulur.

Maddi ve manevi sıkıntılarda olan kişler, Cuma namazından sonra Er-Rezzak ism-i şerifini 100 kere okursa, genişliğe çıkar.

AKİK

3 ila 4. Yüzyıllarda Sicilya’da bulunan Achates nehrinin kıyılarında dolaşırken bu taşı keşfeden Yunanlı bir filozof olan Theophrastus ona nehrin ismini vermiştir. Akik taşı,tüm medeneniyetlerde ilgi görmekle birlikte öne çıkan Bizans döneminde yemek takımları ve Osmanlı’da da tılsımlarda dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanımı göze çarpmaktadır.. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. Aynı zaman da Hatem-ül Enbiya Muhammed Resulullah (s.a.a)’ın kullandığı taşlardan biridir daha önce yayınlanan kitabımdan ayrıntılarına ulaşılabilir. İslam alemi için özel bir yer edinmesinin yegane sebebi bu olmakla beraber Resulullah (s.a.a) akik taşı kullanması Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen diğer taşların kullanımınada bir nevi cevaz vermiştir. İmam Caferi Sadık (a.s) rivayet edilir ki; " Zalim bir hakim karşısına suç işlediği gerekçesi ile tutuklanan bir kişi çıkarılmıştır. İmam Caferi Sadık (a.s) O şahsa " akik kolye yetiştirin” diye emir buyurur. O şahsa akik yüzük ulaştırıldı ve parmağına takıldı. O kişi tutuklanmaktan kurtuldu. 66 Hilyet-ül Muttagin sayfa; 16