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Felak ve Nas Ayetleri Yazılı 925 Ayar Gümüş Kolye

Ürün Kodu : DUA345
Öne Çıkan Bilgiler
Felak Nas Suresi Yazılı 925 Ayar Gümüş Plaka Kolyeler Osmanlıpazar'da avantajlı fiyatlarla kapıda ödeme imkanları ile...
Hediyesi :
3.359,00 TL
Havale Fiyatı : 3.191,05 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DUA345
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:35*25 mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık:11 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:Felak ve Nas Ayetleri (Arkasında İsmi AZAM Vefki )
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

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Anlamı:

De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım."

maxresdefault (1).jpg (122 KB)

Anlamı:

De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım."

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