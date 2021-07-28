Özellikler:

Göktürkçe TÜRK Yazılı Gümüş Bileklik Özel 925 Ayar Gümüş Deri Bileklik bu Özel ürün kalite ve şık duruşu ile siz degerli müşterilerimizi bekliyor... OSMANLI PAZAR 'da Bu ürünü ister kapıda Ödeme isterseniz Kredi Kartı ile alabilirsiniz.