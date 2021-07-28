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|Stok Kodu:
|HAL245
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan Kordon:
|Deri Kordon
|Ağırlık:
|26,00 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Göktürkçe TÜRK Yazılı Gümüş Bileklik
Özel 925 Ayar Gümüş Deri Bileklik bu Özel ürün kalite ve şık duruşu ile siz degerli müşterilerimizi bekliyor... OSMANLI PAZAR 'da Bu ürünü ister kapıda Ödeme isterseniz Kredi Kartı ile alabilirsiniz.