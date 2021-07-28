Hz. Ali -kerremallahu veche- anlatıyor: “Bedir Harbi başlayınca bir müddet savaştım. Sonra Resûlullah ne yapıyor diye bakmak için hızla yanına vardım. Bir de baktım ki, Allah Resûlü secdeye kapanmış, durmadan: "Yâ Hayyu yâ Kayyûm, Yâ Hayyu yâ Kayyûm: Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah’ım, Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah’ım!» diye niyâzda bulunuyor, bundan başka bir şey söylemiyorlardı.

Oradan ayrıldım, biraz daha savaştım ve tekrar geldim. Yine secde hâlinde aynı şekilde Allah’a yalvarıyorlardı. Savaşa tekrar döndüm. Bir müddet sonra tekrar geldiğimde Allah Resûlü aynı şekilde duâ ediyorlardı. Nihâyet Allah Teâlâ ona yardım ve fetih kapılarını açtı.”

“Ya Hayyu ya Kayyum! Bi rahmetike esteğîsu.”

“Ey daima hayatta olan Hayy, bütün varlıkları ayakta tutan Kayyum! Rahmetinin hakkı için senden yardım istiyorum.”

El Hayy: Diri her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen manalarına gelen bu zikri sözünün tesirli olmasını ve herkesten tazim görmeyi isteyen kişilerin günde ihlaslı olarak 324 kere zikretmeleri tavsiye olunur.

Ya Hayy ismi şerifini zikretmeye devam eden kişinin hem ömrü uzun hem de afiyette olduğu gibi kalbi de Allah ın nuru ile nurlanır. Hasta olanlar okuması halinde şifaya kavuşurken, Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini 184 defa zikredenin her muradı Allah ın izni ile gerçekleşir. Bir de yine Ya Allah, Ya Hayy, Ya Kayyum isimlerini birlikte olarak zikretmeye devam eden kimseler ise Allah yolundan ayrılmazlar.

El Hay (C.C) Esmaül Hüsna’yı okumanın fazileti nedir?

99 Esmaül Hüsna'nın 63. sırasındaki, Allah'ın Faziletli EL-HAYY ismi; Sözün geçmesi için, uzun ömür için, tevhid nuru için, hastalıklara şifa için, sağlık için, isteklerin kabulü için, Allah'ın yolunda ilerlemek için okunur.

1- Sözünün geçmesini isteyen; 324 defa Yâ Hayy ismini okur.

2- Uzun ömürlü olmak isteyen; Yâ Hayy ismini çokça zikreder.

3- Sağlıklı olmak isteyen; Yâ Hayy ismini çokça okumaya devam eder.

4- Kalp nuru isteyen; Yâ Hayy ismini çokça okur ve okumaya devam eder.

5- Hasta olan şifa bulmak için; Yâ Hayy ismini zikretmeye devam eder.

6- İsteklerinin gerçekleşmesini isteyen; 184 defa Yâ Hayyu Yâ Kayyum ismini okur.

7- Allah yolundan ayrılmamak için; Yâ Allah Yâ Hayy Yâ Kayyum isimlerinin üçünü birden devamlı zikreder.

Not: Doğaltaş ürünler birebir aynı olmaz. Küçükte olsa değişikler olur. Bu değişiklikler iade sebebi olamaz. Müşteri doğal taşda olabilecek küçük farklılıkları bilerek almış olur.