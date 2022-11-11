Stok Kodu: FYZ067 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 15*20 mm Kullanılan TAŞ: Hematit Taşı Ağırlık: 14,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:



Hematit Taşı



Hematit Taşı, kaya ve toprak gibi doğal oluşumlarda bulunmakla birlikte aynı zamanda “Kan taşı” olarak da bilinen doğal taştır. Ağırlıklı olarak kırmızı ve kahverengi renklerinde doğada bulunur. Günümüzde bileklik ve yüzük gibi mücevherlerin yapımında kullanılan ve son derece özel bir taş olan hamatit taşı, kullandığı takılara pigment farklılığı kattığı için diğer doğal taşlardan ayrı bir yere sahiptir.



Sağlam bir özelliğe sahip olmasından dolayı çelik üretiminde de yaygın olarak kullanılan bu doğal taş ile ilgili kategorimizde yer alan bileklik ve yüzük gibi birçok takı ve aksesuar yer alıyor. Hem kendiniz hem de sevdikleriniz için benzersiz olan bu modeller, %100 doğal hamatit taşından el işçiliği ile üretilmiştir. Tüm bu modellere kategoriye göz gezdirerek ulaşabilirsiniz.



Hematit Taşının Faydaları



Kan taşı olarak da bilinen hematit taşı, kan hastalıklarının tedavisinde de kullandığından ötürü bu ismi almıştır. Ayrıca bu taşı kullanan kişilerde durağan enerjiyi azaltarak kişiye pozitif enerji yükler. Kan hastalıklarının yanı sıra bel soğukluğu, saç dökülmesi gibi hastalıklara da yüksek oranda iyi geldiği bilinen bir doğal taştır.



Yapılan araştırmalar ve elde edilen istatistiklere göre Türkiye’de olduğu gibi tüm dünya üzerinde kan ve damar yolu hastalıkları konusunda faydalı olduğu saptanmıştır. Kadın ve erkeklerin bu özellikleri doğrultusunda sıklıkla tercih ettiği hamatit taşı aksesuarlarına sizler de kategorimize göz gezdirerek hemen ulaşabilirsiniz.