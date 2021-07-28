Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

AKİK

3 ila 4. Yüzyıllarda Sicilya’da bulunan Achates nehrinin kıyılarında dolaşırken bu taşı keşfeden Yunanlı bir filozof olan Theophrastus ona nehrin ismini vermiştir. Akik taşı,tüm medeneniyetlerde ilgi görmekle birlikte öne çıkan Bizans döneminde yemek takımları ve Osmanlı’da da tılsımlarda dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanımı göze çarpmaktadır.. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. Aynı zaman da Hatem-ül Enbiya Muhammed Resulullah (s.a.a)’ın kullandığı taşlardan biridir daha önce yayınlanan kitabımdan ayrıntılarına ulaşılabilir. İslam alemi için özel bir yer edinmesinin yegane sebebi bu olmakla beraber Resulullah (s.a.a) akik taşı kullanması Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen diğer taşların kullanımınada bir nevi cevaz vermiştir.

Akik Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Akik, Yemen Taşı

Sertliği : 6,5 - 7

Özgül Ağırlığı : 2,57 - 2,65

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Yarısaydam, saydam veya opak.

Parlaklığı : Donuk camsı, yağımsı.

Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Mn.

Alt Türleri : Mavi Akik, Kırmızı Akik, Yosunlu Akik, Oniks

Uyumlu Olduğu Unsur :Toprak.

Uyumlu Olduğu Şakra :Gırtlak, güneş sinirağı, kök, altkarın.

Uyumlu Olduğu Burç :İkizler (Kırmızı ve Yosunlu Akik), Boğa, Yengeç, Oğlak, Kova

Rengi : Bir merkezden yayılan kuşaklarda farklı renkler olarak kendini gösterir. Kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi, yeşil.

Sembolü Olduğu Hususlar : İletişim, duygusal, bedensel ve eterik bedenler.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Türkiye-Ankara, Çin, İtalya, Madagaskar, Meksika, Mısır, Almanya, Hindistan, Brezilya ve Uruguay.

Taşıyan kişiyi tehlikelerden korur.

Uykusuzluk, karabasan, korkaklık ve nazara kaşı etkilidir.

Gerçekleri fark etmeyi sağlar.

Stres ve gerginliği ortadan kaldırır.

Cesaretin artmasını sağlar.

Kişinin sosyalleşmesini ve uyum sağlamasına yardımcı olur.

Vücuttaki fazla ve negatif enerjiyi boşaltmayı sağlar.

Bedeni güçlendirerek, lenflerin sirkülasyonunu sağlar.

Kendisini taşıyan kişiye güç, keyif ve iyimserlik hissi verir.

Bu taşı taşıyan çocukları olumsuz düşünceden, duygulardan ve münakaşalardan uzak tutar.

Dünyevi başarıyı simgeler. Negatif enerjiyi ortadan kaldırarak, tükenmiş olan cesareti artırır. İş adamları bu taşdan faydalanabilir.

Özgüveni artırır.

TURKUAZ ( FİRUZE )

Mısırlılar tarafından “ hayat taşı “ olarakta adlandırılan turkuvaz rağbet görmüştür. Kraliçe mumyasının bileğinde M.Ö. 5500 yılına ait dört turkuvaz bilezik bulunmuştur. Tibette paradan ve altından çok daha kıymetlidir. Kızılderililer tarafından “ cennet taşı “ adıyla anılmış nazara karşı kullanılmıştır. 15. Yy. hekimlerin tıbbi ekipmanlarının bir parçasıydı. Haçlı orduları tarafından Fransa’ya götürülmesi ile birlikte Fransızlar tarafından “ Türk mavisi”, “ Türkten gelen” manasına Turkuvaz denilmiştir. Kızılderililer eşlerine bu taşı hediye eder renk değiştirmesine göre ilişkilerini kontrol ederlerdi. Aztekler tarafından “ tanrısal taş “ olarak adlandırılır ve kulanıldığında kemiklerin kırılmayacağına inanılırdı. Kutsal kitapta adı geçer.

Turkuaz Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Firuze, Turkuvaz, Turkis, Turquoise

Sertliği : 5.5 - 6

Özgül Ağırlığı : 2.60 - 2.91

Kimyasal Grubu : Oksitler

Yapısal Görünümü : Opak

Parlaklığı : Camsı Mumsu

Kimyasal Formülü : CuAI6(PO4)4(OH)8 4-5H2O

Uyumlu Olduğu Element : Hava ve Toprak

Uyumlu Olduğu Çakra : Boğaz

Uyumlu Olduğu Burçlar : Boğa ve Yay

Rengi : Gök mavisi, yeşilimsi mavi, mavimsi gri

Sembolü Olduğu Hususlar : Denge, Vefalı Dostluklar, iletişim

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Amerika, israil, Meksika, Tibet, Şili, Avustralya, İran, Afganistan

Cömertlik ve samimiyet sembolü olarak kabul edilir.

Kadın hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Dokuları güçlendirir.

Dişil enerjisi yüksek bir taştır.

Sağlık durumunuzdaki olumsuz değişiklikleri renk değiştirerek haber verir.

Hastalıklı bölge üzerine koyularak tedavide kullanılır.

Sadakat taşıdır. Sadakati geliştirir.

Baş ağrısını önlemek için kullanılır.

Hematit ve kuvars ile şarj edilir.

İmam Ali (a.s) şöyle buyurdu;

Yakut şerafet ve ziynet için firuze yardım ve yardımcı için, hadid-i sinin kuvvet için, akik korunmak, düşmanları ve belaları def etmek içindir.

AMETİST

Ametist uzunca süre süs ve koruyucu olarak kullanılmıştır. En eski uygulama sarhoşluğu önlemesidir, bu sebeple “ sarhoş edici olmayan “ anlamına gelen Amethystos’dan gelir. Bu taş dini uygulamalar konusunda uzunca bir geçmişe sahiptir. Mısırlılar tarafından endişe ve korkuya karşı koruma olarak kullanılmıştır. Ölüler kitabında kalp üzerine yerleştirilmesi konusuna yer verilmiştir. Çin’de olumlu sonuçlar oluşmasını sağladığına inanılmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.

Ametist Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Ametist, Ametist, Mor Yakut, Aşk Taşı

Sertliği : 7

Özgül Ağırlığı : 2,65

Kimyasal Grubu : Oxides

Yapısal Görünümü : Saydam

Parlaklığı : Camsı

Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Li, Na

Uyumlu Olduğu Element: Hava

Uyumlu Olduğu Çakra : 3. Göz, taç

Uyumlu Olduğu Burç : Koç, Balık, Kova, Başak, Yay

Rengi : Mor, eflatun erguvan

Sembolü Olduğu Hususlar : Adalet, cesaret, doğru karar verebilen akıl ve huzur.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Kanada, Rusya, Madagaskar, Hindistan, Namibya, Sri Lanka.

İnsanlar üzerinde yatıştırıcı ve sakinleştirici etkileri vardır.

Düşünce kontrolü sağlayarak zihinsel kıvraklık verir.

Olumsuz düşüncelerden kurtulmayı sağlar.

Depresyona karşı faydalıdır.

Karar verme yeteneğini artırır.

Enerjisi yüksek bir taş olması ile birlikte olumsuzluklardan koruduğu ve pozitif enerjisi ile kişiye katkıda bulunur.

Migreni tedavi eder.

Kanı temizler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Pozitif yaşam gücü sağlar.

Olumlu manevi duyguları artırır.

Yastık altına koyularak rahatlatıcı bir uyku uyumaya yardımcı olur.

PEMBE Rose ( Gül ) Kuvars

Pembe kuvars doğada nadir bulunan bir kuvars cinsidir. Çok eski çağlarda mühür ve sembol yapımında kullanılmıştır. Günümüzde ise oyma biblo, dekoratif süs eşyası ve mücevherat yapımında kullanılır.

Pembe Kuvars Genel Özellikleri

Sertliği : 7

Özgül Ağırlığı : 2,65

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Saydam ve Yarısaydam

Parlaklığı : Camsı

Kimyasal Formülü : SiO2

Uyumlu Olduğu Element : Ateş

Uyumlu Olduğu çakra : Güneş Sinir Ağı, Kalp, Üçüncü Göz, Taç

Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Yengeç, Kova ve Balık

Rengi : Renksiz, beyaz, pembe

Sembolü Olduğu Hususlar : Kainatın sonsuz gücü, Gizli güç

İç barış ve huzur getirir.

Nezaket, merhamet, af, şefkat ve hoşgörü duygusu verir.

Duyguların dengelenmesini sağlar. Duygusal kırılmalar ve tramvalara karşı iyileştirici etkisi vardır.

Çocukluk çağı travmalarını ihmal ve sevgi eksikliğinde kullanılabilir.

Aile bireyleri ile uzlaşmayı sağlar.

Gebelik ve doğum sırasında koruyucudur.

Kalp, dolaşım sistemi, böbrekler, böbrek üstü bezleri, dalak, karaciğerin düzgün çalışmasını sağlar.

Baş ağrısı, sinüs ve boğaz problemlerinde kullanılabilir.

Cinsel işlev bozuklukları, doğurganlığı artırır.

Bir kâse suda bekletilerek kırışıklıklara ve yaşlanma belirtilerine karşı kullanılır.

ONİKS

Eski Yunanlılar ve Romalılar için popüler bir taştır. Adı tırnak manasına gelen “ Onux “ kelimesinden gelir. Romalılar sadece siyah ve kahverengi taşları ifade etmek için oniks adını kullanmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.

Oniks Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Hacıbektaş Taşı, Balgam Taşı ve Mühresenk ayrıca Ayrılık Taşı

Sertliği : 7

Kimyasal Formülü : SiO2 + Fe, Mn

Uyumlu Olduğu Element : Hava

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök

Uyumlu Olduğu Burç : Aslan, Yay, Kova

Rengi : Beyaz, Gri, Yeşil, kahve tonları ile Düzgün bantları siyah

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Hindistan, Mısır, Çin, Meksika, Madagaskar, İtalya, Almanya

Aşırı zihinsel ve duygusal stres altında altındaki sporcular ve insanlar için güçlü bir taştır.

Sorumluluk sahibi olmayı sağlar. Öz güveni artırarak görev almada yardımcı olur.

Oniks, inci ve elmas ile birlikte kullanılabilir.

Yaralar, mantar, enfeksiyonlar, güneş yanığı, deri hastalıkları tedavisinde su kompresi yapılarak veya üzerinizde taşıyarak kullanabilirsiniz.

Erkek ve kadın kutuplaşmalarını dengeler.

Duygusal dengeyi sağlayarak kendini kontrol etmeyi sağlar.

Sık sık toprak ve su ile temizlenmelidir.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA