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|Stok Kodu:
|OSM920
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Yemen Akik, Süleyman'i Akik, Turkuaz, Yıldız Taşı, Nişabur Firuze, Ametist, Pembe Kuvars, Sedef, Onix, Akik Taşı.
|Ağırlık:
|(+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Her Biri Koruma Rızık Ayetleri
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dip Not:
Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
AKİK
3 ila 4. Yüzyıllarda Sicilya’da bulunan Achates nehrinin kıyılarında dolaşırken bu taşı keşfeden Yunanlı bir filozof olan Theophrastus ona nehrin ismini vermiştir. Akik taşı,tüm medeneniyetlerde ilgi görmekle birlikte öne çıkan Bizans döneminde yemek takımları ve Osmanlı’da da tılsımlarda dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanımı göze çarpmaktadır.. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. Aynı zaman da Hatem-ül Enbiya Muhammed Resulullah (s.a.a)’ın kullandığı taşlardan biridir daha önce yayınlanan kitabımdan ayrıntılarına ulaşılabilir. İslam alemi için özel bir yer edinmesinin yegane sebebi bu olmakla beraber Resulullah (s.a.a) akik taşı kullanması Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen diğer taşların kullanımınada bir nevi cevaz vermiştir.
Akik Taşı Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Akik, Yemen Taşı
Sertliği : 6,5 - 7
Özgül Ağırlığı : 2,57 - 2,65
Kimyasal Grubu : Silikat
Yapısal Görünümü : Yarısaydam, saydam veya opak.
Parlaklığı : Donuk camsı, yağımsı.
Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Mn.
Alt Türleri : Mavi Akik, Kırmızı Akik, Yosunlu Akik, Oniks
Uyumlu Olduğu Unsur :Toprak.
Uyumlu Olduğu Şakra :Gırtlak, güneş sinirağı, kök, altkarın.
Uyumlu Olduğu Burç :İkizler (Kırmızı ve Yosunlu Akik), Boğa, Yengeç, Oğlak, Kova
Rengi : Bir merkezden yayılan kuşaklarda farklı renkler olarak kendini gösterir. Kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi, yeşil.
Sembolü Olduğu Hususlar : İletişim, duygusal, bedensel ve eterik bedenler.
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Türkiye-Ankara, Çin, İtalya, Madagaskar, Meksika, Mısır, Almanya, Hindistan, Brezilya ve Uruguay.
TURKUAZ ( FİRUZE )
Mısırlılar tarafından “ hayat taşı “ olarakta adlandırılan turkuvaz rağbet görmüştür. Kraliçe mumyasının bileğinde M.Ö. 5500 yılına ait dört turkuvaz bilezik bulunmuştur. Tibette paradan ve altından çok daha kıymetlidir. Kızılderililer tarafından “ cennet taşı “ adıyla anılmış nazara karşı kullanılmıştır. 15. Yy. hekimlerin tıbbi ekipmanlarının bir parçasıydı. Haçlı orduları tarafından Fransa’ya götürülmesi ile birlikte Fransızlar tarafından “ Türk mavisi”, “ Türkten gelen” manasına Turkuvaz denilmiştir. Kızılderililer eşlerine bu taşı hediye eder renk değiştirmesine göre ilişkilerini kontrol ederlerdi. Aztekler tarafından “ tanrısal taş “ olarak adlandırılır ve kulanıldığında kemiklerin kırılmayacağına inanılırdı. Kutsal kitapta adı geçer.
Turkuaz Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Firuze, Turkuvaz, Turkis, Turquoise
Sertliği : 5.5 - 6
Özgül Ağırlığı : 2.60 - 2.91
Kimyasal Grubu : Oksitler
Yapısal Görünümü : Opak
Parlaklığı : Camsı Mumsu
Kimyasal Formülü : CuAI6(PO4)4(OH)8 4-5H2O
Uyumlu Olduğu Element : Hava ve Toprak
Uyumlu Olduğu Çakra : Boğaz
Uyumlu Olduğu Burçlar : Boğa ve Yay
Rengi : Gök mavisi, yeşilimsi mavi, mavimsi gri
Sembolü Olduğu Hususlar : Denge, Vefalı Dostluklar, iletişim
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Amerika, israil, Meksika, Tibet, Şili, Avustralya, İran, Afganistan
İmam Ali (a.s) şöyle buyurdu;
Yakut şerafet ve ziynet için firuze yardım ve yardımcı için, hadid-i sinin kuvvet için, akik korunmak, düşmanları ve belaları def etmek içindir.
AMETİST
Ametist uzunca süre süs ve koruyucu olarak kullanılmıştır. En eski uygulama sarhoşluğu önlemesidir, bu sebeple “ sarhoş edici olmayan “ anlamına gelen Amethystos’dan gelir. Bu taş dini uygulamalar konusunda uzunca bir geçmişe sahiptir. Mısırlılar tarafından endişe ve korkuya karşı koruma olarak kullanılmıştır. Ölüler kitabında kalp üzerine yerleştirilmesi konusuna yer verilmiştir. Çin’de olumlu sonuçlar oluşmasını sağladığına inanılmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.
Ametist Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Ametist, Ametist, Mor Yakut, Aşk Taşı
Sertliği : 7
Özgül Ağırlığı : 2,65
Kimyasal Grubu : Oxides
Yapısal Görünümü : Saydam
Parlaklığı : Camsı
Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Li, Na
Uyumlu Olduğu Element: Hava
Uyumlu Olduğu Çakra : 3. Göz, taç
Uyumlu Olduğu Burç : Koç, Balık, Kova, Başak, Yay
Rengi : Mor, eflatun erguvan
Sembolü Olduğu Hususlar : Adalet, cesaret, doğru karar verebilen akıl ve huzur.
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Kanada, Rusya, Madagaskar, Hindistan, Namibya, Sri Lanka.
PEMBE Rose ( Gül ) Kuvars
Pembe kuvars doğada nadir bulunan bir kuvars cinsidir. Çok eski çağlarda mühür ve sembol yapımında kullanılmıştır. Günümüzde ise oyma biblo, dekoratif süs eşyası ve mücevherat yapımında kullanılır.
Pembe Kuvars Genel Özellikleri
Sertliği : 7
Özgül Ağırlığı : 2,65
Kimyasal Grubu : Silikat
Yapısal Görünümü : Saydam ve Yarısaydam
Parlaklığı : Camsı
Kimyasal Formülü : SiO2
Uyumlu Olduğu Element : Ateş
Uyumlu Olduğu çakra : Güneş Sinir Ağı, Kalp, Üçüncü Göz, Taç
Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Yengeç, Kova ve Balık
Rengi : Renksiz, beyaz, pembe
Sembolü Olduğu Hususlar : Kainatın sonsuz gücü, Gizli güç
ONİKS
Eski Yunanlılar ve Romalılar için popüler bir taştır. Adı tırnak manasına gelen “ Onux “ kelimesinden gelir. Romalılar sadece siyah ve kahverengi taşları ifade etmek için oniks adını kullanmıştır. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir.
Oniks Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Hacıbektaş Taşı, Balgam Taşı ve Mühresenk ayrıca Ayrılık Taşı
Sertliği : 7
Kimyasal Formülü : SiO2 + Fe, Mn
Uyumlu Olduğu Element : Hava
Uyumlu Olduğu Çakra : Kök
Uyumlu Olduğu Burç : Aslan, Yay, Kova
Rengi : Beyaz, Gri, Yeşil, kahve tonları ile Düzgün bantları siyah
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Hindistan, Mısır, Çin, Meksika, Madagaskar, İtalya, Almanya
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA
Not: Doğaltaş ürünler birebir aynı olmaz. Küçükte olsa değişikler olur. Bu değişiklikler iade sebebi olamaz. Müşteri doğal taşta olabilecek küçük farklılıkları bilerek almış olur.